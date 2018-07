Máte v Česku problém s pitím. A taky s kouřením... Světová zdravotnická organizace chce, abychom si zdražili alkohol

Češi moc pijí a to by být nemělo, myslí si Světová zdravotnická organizace. A chce radit Ministerstvu zdravotnictví, jak toho dosáhnout. Jak? Podle expertů je tu alkohol moc levný, takže by se mělo zdražovat. Zprávu přinesl irozhlas.cz.

Podle statistik jsou Češi na špici spolu s Francouzi v konzumaci alkoholu v Evropské unii. Víc už se pije jenom v baltské Litvě, která také vede v počtu sebevražd. Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím zřejmě chce něco dělat. Její zástupci minulý týden vyzvali ministra zdravotnictví za ANO, Vojtěcha Adama, aby se problému začal věnovat a Čechy v pití alkoholu brzdil.

Hans Kluge, ředitel veřejného zdravotnictví evropské kanceláře této organizace, se vyjádřil: „Víme, že problém ve vaší zemi je nadměrné užívání alkoholu, ale i kouření. A to už u teenagerů. To je v České republice velmi znepokojující. Musíme na tom pracovat nejen s Ministerstvem zdravotnictví, ale také společně s dalšími rezorty. Musí se tím zabývat celá vláda a společnost jako celek.“

Proč jsou Češi takoví pijáci? Podle ministra zdravotnictví Adama za to může dostupnost a cena alkoholu. Prý je v Čechách moc levný. „Bavili jsme se o otázce osvěty, zapojení rodičů. Samozřejmě to je věc, která je dlouhodobější. Není to věc, která se vyřeší za měsíc, za dva. Je to o strategii, o otázce nějakého omezení dostupnosti alkoholu. U nás bohužel je alkohol velmi dostupný, i protože je levný,“ zní jeho slova.

Jindřich Vobořil, protidrogový koordinátor si také myslí, že zdražit by se mělo. A to nejenom alkohol. Zvýšit ceny by se měly i už u několikrát zdražovaných cigaret. Uvádí to ve své strategii pro boj se závislostmi, která má platit až do roku 2027. Vobořil si myslí, že Ministerstvo zdravotnictví bylo až dosud laxní a nedalo na tuto oblast prostředky už celá desetiletí. Česká společnost je podle něj extrémně liberální a nedodržují se ani základní zákony jako podávání alkoholu mladistvým do 18 let. Zřejmě proto také pije alkohol dvakrát více mladistvých a dětí než před dvaceti lety.

Podle Vobořila a Světové zdravotnické organizace je právě cenotvorba tou nejúčinnější možností při omezování spotřeby alkoholu. Ale nesmíme zapomínat na české úsloví ze Švejka: „Která vláda zdraží pivo, padne.“

