Matovič se vrátil a na Primě nakopal Babiše: Ať už nikdy není vašim premiérem

„Ať už nikdy není vaším premiérem,“ zaznělo ze Slovenska na adresu Andreje Babiše (ANO). Podle zakladatele hnutí OLaNO Igora Matoviče Babiš svým vyjádřením na sociálních sítích, kde promluvil ke Slovákům o parlamentních volbách, podporuje mafii. „Vymýšlel si hlouposti,“ řekl Matovič pro CNN Prima News. A prohlásil, s kým by šel do koalice, a s kým ne.

„Rozhodnuto je, jen my výsledky nevíme. Modlíme se, abychom se neprobudili do rána, kdy se mafián Fico s pomocí fašistů vrátí k moci,“ řekl pro CNN Prima News expremiér a zakladatel hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič. Předsedou vlády byl Matovič od dubna 2021 do prosince 2022.

Matovič sdělil, že do koalice by OLaNO určitě nešlo se Sociálními demokraty (Směr-SD) ani s hnutím Hlas (Hlas-SD). Ke zvážení by pak byla strana Progresivní Slovensko (PS) nebo Křesťanskodemokratické hnutí. V neděli ráno, kdy bylo sečteno přes 99 % hlasů, se Progresivní Slovensko nacházelo na druhém místě, o přibližně 6 procentních bodů za vedoucími Sociálními demokraty (Směr-SD) Roberta Fica.

Někdejší premiér Slovenska se ve vysílání kriticky vyjádřil k bývalému premiérovi České republiky a zakladateli hnutí ANO, Andreji Babišovi. „Váš bývalý premiér Andrej Babiš teď natočil promo video pro mafii, pro Směr a Hlas, kde mě kritizoval. A také vztahy Česka a Slovenska v době, kdy jsem byl premiér. Doslova si vymýšlel hlouposti, že jsem řekl, že Česko už u nás není na prvním místě,“ řekl Matovič.

České republice Matovič doporučil, aby si Babiše už nikdy coby svého premiéra nezvolila: „Nevím, co se Babišovi děje, ale ať už nikdy není vaším premiérem.“

Babiš (ANO) před víkendovými volbami na sociálních sítích promluvil coby rodilý Slovák ke slovenským občanům o důležitosti slovenských parlamentních voleb. Stranu Progresivní Slovensko přirovnal k české Pirátské straně, kterou označil za „zelené šílence“.

Připomněl, že v době, kdy byl předsedou vlády České republiky, skvěle spolupracoval s Peterem Pellegrinim i s Robertem Ficem, když byl ještě ministrem financí. „A potom přišel Igor Matovič a všechno to zrušil a dal nám na vědomí, že Česká republika je jedna z mnohých zemí, že už nejsme ta preferovaná země,“ řekl o Igoru Matovičovi, zakladateli OLaNO.

