Meloniová jede domlouvat energie k Arabům. První z Evropy

Meloniová zahájila svou dvoudenní cestu v pátek odpoledne setkáním se saúdskoarabským korunním princem Mohamedem bin Salmánem v Džiddě, než v sobotu odcestovala do Kataru a Spojených arabských emirátů.
Šlo o první návštěvu evropského lídra v této oblasti od začátku války. Z bezpečnostních důvodů byla cesta držena v tajnosti a o plánech byl předem informován pouze italský prezident Sergio Mattarella.
Podle italských médií italské zpravodajské služby „důrazně nedoporučovaly“ cestu do států Perského zálivu a nakonec přesvědčily premiérku, aby zrušila zastávku v Kuvajtu, uvedl server Politico.
V rozhovoru pro TG1 Meloniová uvedla, že se rozhodla vycestovat do Perského zálivu „jako gesto solidarity“ s regionálními spojenci. Přiznala však, že cesta měla také pragmatický cíl, a to zajistit Římu přístup k ropě z této oblasti.
Itálie chce zároveň potvrdit, že její klíčové firmy včetně energetického gigantu Eni budou v regionu dál investovat. Podle dostupných informací Řím rovněž dodává státům Perského zálivu obranné zbraně proti možným odvetným útokům Íránu a je připraven posuzovat další žádosti o pomoc.
Zbraně, ropa a rostoucí tlak
Uzavření Hormuzského průlivu, kterým prochází asi 20 procent ropy a zemního plynu pohánějících globální ekonomiku, má na Itálii velký dopad. Arabské státy Perského zálivu dodávají zemi asi 15 procent ropy, kterou spotřebovává, a vzhledem k tomu, že ceny v posledním měsíci neustále rostly, italská vláda vyčlenila téměř 900 milionů eur na snížení daní z pohonných hmot.
Ještě před vypuknutím konfliktu pokrýval katarský zkapalněný plyn zhruba 10 procent spotřeby Itálie, zatímco ropa z Blízkého východu tvořila asi 12 procent dovozu. Íránské útoky navíc podle dostupných informací snížily exportní kapacitu zkapalněného plynu Kataru přibližně o 17 procent.
Itálie byla navíc v uplynulém týdnu informována, že její dodavatel z oblasti Perského zálivu prodloužil přerušení dodávek LNG a mezi dubnem a polovinou června neodešle zhruba deset zásilek, uvedla agentura Reuters.
Návštěva regionu odráží neochotu Říma čekat, až Brusel přijde s odpovědí na energetickou krizi v celé Unii. Meloniová v pátek uvedla, že bude jednat samostatně, aby „zajistila Itálii přístup k potřebným dodávkám energie“.
Řím proto zároveň hledá náhradní zdroje a od června začne odebírat zkapalněný plyn ze Spojených států. Premiérka také plánuje v následujících týdnech cestu do Ázerbájdžánu jako dalšího klíčového dodavatele energie.
