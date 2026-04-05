Meloniová poslala ostrý vzkaz Trumpovi: Je třeba říct ne

05.04.2026 11:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Italská premiérka Georgia Meloniová vyrazila na cestu na Blízký východ. Jednala s představiteli Saúdské Arábie v Džiddě. O řešení současné situace, o válce v Íránu, o cenách pohonných hmot. A 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi odtud poslala vzkaz.

Meloniová poslala ostrý vzkaz Trumpovi: Je třeba říct ne
Italská premiérka dorazila do saúdskoarabské Džiddy na jednání o situaci v regionu i o situaci na trhu s ropou a zemním plynem.

„Nemáme čas ztrácet čas, míříme vpřed,“ nechala se slyšet italská premiérka, kterou citoval server Il Sole 24 Ore, podle kterého Meloniová vyrazila na misi „solidarity s přátelskými zeměmi“. „Pomáháme jim bránit se, jsme tu jednak proto, abychom chránili naše krajany, a jednak proto, abychom zajistili dodávky energie,“ popsala cíle mise.

V rozhovoru pro zpravodajskou relaci Telegiornale Uno italské televize připomínala Italům, že přibližně 15 % ropy spotřebované v Itálii pochází z těchto zemí.

Zdůraznila, že rozhodně nemá zájem vyvolávat roztržku se Spojenými státy, ale pokud má dojem, že některé kroky americké administrativy jsou v rozporu s evropskými zájmy, musí jim jako italská premiérka říct jasné „ne“.

„Naším úkolem je především bránit naše národní zájmy, a když se neshodneme, musíme to říct, a tentokrát se neshodneme,“ uvedla doslova s tím, že nelze ustupovat nátlaku. Z žádné strany.

Zdroje:

https://en.ilsole24ore.com/art/meloni-the-government-goes-ahead-we-have-no-time-to-waste-AImLP0KC

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jo pane, 05.04.2026 12:01:09
to je premiérka jak má vypadat.I když si jí Trump celkem oblíbil, přesto mu řekla od plic, tak takhle poškozovat Evropu ne !!

|  5 |  0

