Meloniová poslala ostrý vzkaz Trumpovi: Je třeba říct ne

Italská premiérka dorazila do saúdskoarabské Džiddy na jednání o situaci v regionu i o situaci na trhu s ropou a zemním plynem.
„Nemáme čas ztrácet čas, míříme vpřed,“ nechala se slyšet italská premiérka, kterou citoval server Il Sole 24 Ore, podle kterého Meloniová vyrazila na misi „solidarity s přátelskými zeměmi“. „Pomáháme jim bránit se, jsme tu jednak proto, abychom chránili naše krajany, a jednak proto, abychom zajistili dodávky energie,“ popsala cíle mise.
V rozhovoru pro zpravodajskou relaci Telegiornale Uno italské televize připomínala Italům, že přibližně 15 % ropy spotřebované v Itálii pochází z těchto zemí.
Zdůraznila, že rozhodně nemá zájem vyvolávat roztržku se Spojenými státy, ale pokud má dojem, že některé kroky americké administrativy jsou v rozporu s evropskými zájmy, musí jim jako italská premiérka říct jasné „ne“.
„Naším úkolem je především bránit naše národní zájmy, a když se neshodneme, musíme to říct, a tentokrát se neshodneme,“ uvedla doslova s tím, že nelze ustupovat nátlaku. Z žádné strany.
