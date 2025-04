Meloniová u Trumpa. Němci píší o „bombě“

Na návštěvě v Bílém domě sice není ani končící německý kancléř Olaf Scholz z řad sociální demokracie, ani jeho pravděpodobný nástupce Fridrich Merz (CDU), ale německá média, včetně deníku Bild, věnují dění ve Spojených státech i tak značnou pozornost. Do Bílého domu totiž dorazila italská premiérka Georgia Meloniová a zdá se, že by mohla dosáhnout důležitého posunu v ekonomických vztazích mezi USA a EU.

Italská premiérka Giorgia Meloniová je prvním evropským lídrem, který se setkal tváří v tvář s prezidentem Donaldem Trumpem od doby, kdy oznámil a následně pozastavil 20% cla na evropský export.

Zůstává otázkou, co přesně si pod souslovím spravedlivá dohoda s EU Donald Trump představuje. Veřejně však prohlásil, že očekává jen „minimální potíže ve snaze dosáhnout dohody s EU nebo s kýmkoliv jiným“.

Server France24 připomněl, že EU hájí to, co nazývá „nejdůležitějším obchodním vztahem na světě“, přičemž roční objem obchodu s USA činí 1,6 bilionu eur nebo 1,8 bilionu dolarů. V přepočtu na koruny činí roční objem obchodu mezi USA a EU asi 40 bilionů korun. Roční výdaje České republiky činily na rok 2024 asi 2,2 bilionu korun, zatímco celoroční příjmy necelé 2 biliony korun.

Italská premiérka označila USA za spolehlivého partnera a prohlásila, že k dohodě obě strany jistě dospějí. „Jsem si jistá, že se můžeme dohodnout,“ prohlásila Meloniová. „Mým cílem je učinit Západ opět skvělým,“ doplnila posléze a napodobila tak Trumpovo politické heslo. Zdůraznila také, že sdílí s Trumpem názory na woke ideologii, což Trump ocenil. „Vzala Evropu útokem,“ pochválil Meloniovou.

Předsedkyně italské vlády také oznámila, že její země nakoupí více zkapalněného plynu (LNG) z USA a pozvala Trumpa na návštěvu Itálie. Už dříve uvedla, že cílem schůzky je také přesvědčit Trumpa, aby se setkal s unijní šéfkou Ursulou von der Leyenovou.

Trump pozvání přijal, ale k tomu, zda svolí k jednání s předsedkyní Evropské komise, se nevyjádřil.

Meloniovou prý vnímá jako prostředníka v jednáních s celou EU a netají se tím, že italskou premiérku považuje za političku sobě blízkou. Meloniová ostatně už dala najevo, že nesouhlasí s tím, aby EU jako celek postupovala proti americkým technologickým gigantům, což Trumpovi vyhovuje.

Deník Bild si v této souvislosti položil otázku, zda Trumpovo vlídné jednání znamená pro EU naději na zlepšení vztahů, nebo zda by se EU měla Trumpova sbližování s Meloniovou spíše obávat? Podle deníku Bild totiž nelze vyloučit, že Trump bude chtít rozvíjet dobré vztahy jen s italskou premiérkou a nikoli s celou EU.

Ale ať už to bude tak či tak, německý list oznámil, že šlo o dobré „zahřívací kolo“ ve snaze zlepšit vztahy USA a EU. Podle deníku Bild je Trumpovým hlavním cílem dotlačit členské státy EU, aby si méně všímaly Číny, aby ochladly vztahy Pekingu s Bruselu.

Komisař EU pro obchod Maroš Šefčovič však na sociální síti X upozornil, že dosažení oboustranné spokojenosti v obchodních vztazích mezi USA a EU bude třeba odvést ještě hodně společné práce.

The EU remains constructive and ready for a fair deal - including reciprocity through our 0-for-0 tariff offer on industrial goods and the work on non-tariff barriers. Achieving this will require a significant joint effort on both sides. 2/2