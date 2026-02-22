Doučování Foltýna v zahraničí. Šaría, protipovstalecký kurz... Za kolik? No, to budete koukat

Kurz povědomí o arabské kultuře. Toho se zúčastnil voják z povolání Otakar Foltýn v roce 2013 v Jordánsku. Za léta své profesionální kariéry strávil na školeních, která se však častěji týkala aspektů spojených s vojenským právem, měsíce. O bývalém orálním hrdinovi Fialovy vlády, jak ho vnímali někteří, či „bezcharakterovi na špinavou práci“, jak ho častovali jiní, lze hovořit i jako o věčném studentu. Bylo pro armádu potřebné ho posílat na nespočet kurzů po světě, jak dlouho na nich strávil a kolik to stálo?
Dovzdělání Foltýna
Zombíci a svině. Tak častoval ještě v roli vládního koordinátora strategické komunikace Otakar Foltýn část národa, údajně zastánce ruské agrese. Následně připojil Česko ke kampani Litvy, Estonska, Lotyšska, Polska a Německa ohledně sovětské okupace. Tuzemský klip „Okupace není osvobození“ obsahoval věty jako: „Po druhé světové válce okupovalo sovětské Rusko polovinu Evropy. Sovětská propaganda tvrdila, že ‚osvobozuje‘ dříve nezávislé státy.“ Až po velkém pozdvižení zařadil zpátečku slovy: „Z českého pohledu sovětská okupace platí až od roku 1968.“ Odborníci mu totiž vyčítali i popírání tuzemských zákonů. Nyní je zpátky ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, kde už není tak vidět, takže nebudí tolik pobouření.
Důstojník a právník v uniformě Foltýn byl měl být nicméně jedním z největších znalců vojenského práva v zemi. Svědčí o tom vzdělávací kurzy, které absolvoval na mnoha kontinentech a strávil na nich část své profesionální služby ve zdejší armádě. Řeklo by se, věčný student. Posuďte sami.
Jeho alma mater je Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003 se stal vojákem z povolání. První zahraniční „doučování“ absolvoval ve Vídni v letech 2006 až 2007, a to kurz mezinárodního humanitárního, operačního práva a lidských práv. Roku 2008 se v bavorském Oberammergau na Škole NATO a Mezinárodním institutu vyšších studií v oboru trestního práva zúčastnil semináře o právu šaría a vojenských operacích. V období let 2012 až 2013 měl v americkém New Portu školení Stabilizační operace: Právní aspekty pravidel nasazení a pravidel pro použití síly (RUE/RUF) v Aghánistánu. A tak dále a dále. Takže zmiňme jeho poslední známou štaci, a to na vyhlášené Královské vojenské akademii v Sandhurstu, kde studovali příslušníci britské královské rodiny či potentáti ze zemí Arabského poloostrova, Protipovstalecký kurz.
Informace pocházejí z webu Valka.cz. Podtrženo a sečteno byl Foltýn za třináct let služby, v letech 2003 až 2016, vyslán ke studiu osmkrát. Školil se v šesti zemích. Jordánsku, Německu, Rakousku, Spojených státech amerických, Turecku a Velké Británii.
Máma a táta
Většina rodičů na sebevzdělávací kurzy svých dítek v zahraničí nemá. Ti šťastnější vědí, jak je to „sakra drahé“. Obecně lze říct, že cena třeba za tříměsíční jazykový kurz v anglicky mluvící zemi i s ubytováním se pohybuje od 80 000 do 200 000 korun. Osobně jsem před více než pětadvaceti lety za půlroční studium angličtiny v australském Perthu bez ubytování zaplatil okolo 150 000 korun. Tehdy jsem si na to vydělal i po nocích, takže mi do toho nikdo nemohl kecat.
Opačná je situace u lidí placených ze státního rozpočtu. Těm, jako Foltýnovi, platí studijní nadstavby máma republika a táta stát, kteří žijí na podpoře placené z našich daní. Tady do toho může kecat každý z nás, byť mu to je málo platné. Ale nepředbíhejme!
Proto jsme se dalších lidí placených ze státního rozpočtu zeptali na výše uvedené dotazy k Foltýnovu dovzdělávání na patřičných tiskových odděleních. Proč, jak dlouho a za kolik? A je třeba nejdříve těm pracovníkům poděkovat. Odpověděli! To se ParlamentnímListům.cz za vlády premiéra Petra Fialy nestávalo, a když ano, tak na otázky typu: „Jaké barvy mají uniformy českých vojáků?“ Když šlo o něco komplikovanějšího či kritického, virtuální prostor létajících e-mailů posedla nicota. Proto ten prvotní dík!
Prachy? Obecně!
A teď už se podíváme, co nám z „khaki úřadů“ odpověděli. Labilnějším čtenářům radíme tyto řádky přeskočit. Za oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Zdeňka Sobarňa Košvancová napsala: „Kurzy, do kterých jsou vojáci z povolání vysíláni služebním orgánem, přispívají k rozšíření odborných znalostí a praktických dovedností, které vojáci z povolání využívají při plnění služebních úkolů v rámci jejich služebního zařazení.“
Ještě doplnila, že obecně lze uvést, že vojáci z povolání jsou vysíláni do kurzů v rámci systematického vzdělávání vojáků z povolání v průběhu celé jejich vojenské kariéry, tak aby vzdělání vojáků korespondovalo s kvalifikačními požadavky a kvalifikačními předpoklady, které jsou stanoveny na služebním místě, na kterém jsou vojáci zařazeni, ať už se jedná například o požadavky v dané odbornosti či požadovanou úroveň jazykové vybavenosti.
Sobarňa Košvancová také napsala, že informace o individuálním profesním vzdělávání jmenovaného jsou součástí osobního spisu, který se nachází u personálních orgánů Vojenské kanceláře prezidenta republiky. A co se prachů týče? „Obecně lze uvést, že řada vzdělávacích aktivit je zajišťována vlastními vzdělávacími institucemi Ministerstva obrany.“
Kurzy? Krátkodobé!
Z tiskového oddělení Ministerstva obrany mezitím od Karla Čapka také přišlo: „Vzhledem k tomu, že plukovník Foltýn je zařazen v působnosti náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, obraťte se prosím s dotazem na Vojenskou kancelář prezidenta republiky.“ Plukovník Martin Machatý z Vojenské kanceláře prezidenta republiky nejdřív požádal o trpělivost, neboť bude muset osobně prostudovat personální spis pana plukovníka Foltýna.
V následném e-mailu se od Machatého dozvíme, že Foltýn byl služebně zařazen na svou současnou funkci zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR) již dnem svého přeložení od Vojenské policie k VKPR, tedy k 1. březnu 2023. A pak: „Pokud odhlédneme od osmiměsíčního kurzu generálního štábu a pětiměsíčního jazykového kurzu (obojí v České republice), které byly nutnými kvalifikačními požadavky či předpoklady vztahujícími se k tehdejšímu služebnímu zařazení pana plukovníka Foltýna, strávil jmenovaný v průběhu svého téměř dvacetiletého působení v řadách Armády České republiky na studijních pobytech necelé čtyři měsíce. V naprosté většině případů se jednalo o krátkodobé kurzy, semináře či školení v rozsahu jednoho až čtrnácti dnů, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí.“
Poté ještě sdělil: „Výše zmíněné vzdělávací aktivity, ať už jazykového či odborného charakteru (a to se týká obecně všech zaměstnanců jako celku), jsou samozřejmě vždy přínosem pro zaměstnavatele, neboť pomáhají k prohlubování znalostí, schopností i obecného rozhledu potřebných k řádnému výkonu služebních či pracovních povinností. Nejinak je tomu i v případě jmenovaného.“ Na finance jsme se v tomto případě neptali, protože v personálních spisech nebývají.
Krizové poučení
Nakonec tedy poučení z krizového vývoje armády a úřadů okolo. Jediné a celkem vyhovující informace o Foltýnově dovzdělávání nám poskytl web Valka.cz. Pakliže chce novinář info, u jehož čtení se nemusí krmit prozakem či jinými antidepresivy či si „bodnout hašiš přímo do žíly“, aby si zachoval životní optimismus, nesmí se obracet na tisková oddělení „mámy republiky a táty státu, kteří žijí na podpoře placené z našich daní“. Po přečtení jejich e-mailů, což se právě stalo, by totiž měla obrana všem nešťastníkům zaplatit kurz „Jak při jednání s úřady neztratit vlastní sebeúctu!“
