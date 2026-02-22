A jéje. Ševčík byl v Partii s Jakobem. Bylo dusno

„Bohužel si pan loutkovodič na Hradě dělá, co chce. Ten loutkovodič, co vodí pana prezidenta.“ Poslanec z klubu SPD Miroslav Ševčík se před kamerami CNN Prima News pořádně rozjel. Poslanec Motoristů Krňanský se přidal. „My nejsme kývači evropským nesmyslům,“ hřímal. Opoziční poslanci Jan Jakob (TOP 09) a Jiří Havránek (ODS) se stejnou razancí odpovídali. Ve studiu chvílemi panovalo nemalé napětí.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Člen poslaneckého klubu SPD Miroslav Ševčík byl hostem nedělní Partie

Ve druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News spolu o rozpočtu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) debatovali ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík, Vojtěch Krňanský (Motoristé), Jiří Havránek (ODS) a Jan Jakob (TOP 09).

V úvodu věnovali pozornost osobě Filipa Turka. Jakob vyjádřil naději, že nový ministr životního prostředí Igor Červený povede svůj resort odpovědně a že nebude teatrálně ukončovat klimatickou krizi. „Doufám, že se budeme chovat zodpovědněji. Doufám, že ministerstvo bude správně řídit ministr, a ne nikdo z pozadí,“ pravil Jakob.

Poslanec SPD Miroslav Ševčík nabídl na krizi okolo Turka zcela jiný pohled. „Bohužel si pan loutkovodič na Hradě dělá, co chce. Ten loutkovodič, co vodí pana prezidenta,“ poznamenal v narážce pravděpodobně na Petra Koláře, poradce prezidenta Petra Pavla.

„My nejsme kývači evropským nesmyslům,“ poznamenal před kamerami Krňanský s tím, že musíme mít fungující průmysl. „Pokud nebudeme mít konkurenceschopný průmysl, tak se střílíme do vlastní nohy,“ pokračoval.

Jakob oponoval, že Babišova vláda na rozpočtu dobře ukázala, kde jsou její skutečné priority, když přidala do zemědělství deset miliard. „To znamená, že každý občan této země, včetně batolat, vydá tisíc korun navíc. Ne celkem, ale ještě navíc, aby je mohli dostat agrobaroni,“ kroutil hlavou Jakob.

Ševčík na to konto pomyslně položil na stůl články německého ekonoma Wernera Sinna, podle něhož Green Deal ničí německý průmysl. „Jednou se budou evropské elity divit, co podporovaly. Jak vlastně podporovaly své ožebračení,“ zaznělo také ve studiu od Ševčíka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k EET. Miroslav Ševčík zdůraznil, že tato druhá EET bude jiná než první EET. Upozornil, že sám bude chtít do jednání o EET vstoupit např. pozměňujícím návrhem.

„Je to takový svatý grál vlády, že EET spasí rozpočet,“ ozval se poté Jan Jakob. Podotkl, že k EET se vyjadřoval už i Ústavní soud. „EET nezmění nepoctivé lidi na poctivé. To je bláhová iluze a oni ten systém budou obcházet,“ nechal se v jednu chvíli slyšet Jakob.

Kroutil hlavou nad tím, že stávající vláda se dovolává toho, že EET jinde mají. „To když někdo jiný skočí z okna, tak vy skočíte taky?“ řekl Jakob.

A Miroslav Ševčík se rozesmál. „Opravdu by možná měli všichni evropští komisaři skočit z okna,“ smál se Ševčík.

Podle Krňanského zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nějaká evidence tržeb má smysl. „Já bych vám připomněl, že naprostá většina zemí západního světa nějakým způsobem eviduje tržby,“ ozval se Krňanský. Na EET se podle něj shoduje i odborná veřejnost.

„Ta diskuse (o EET) bude bohatá, ale nevěřím, že bude několikaměsíční,“ ozval se Jiří Havránek. A že první vlna EET vedla před lety k zavření celé řady podniků. Poznamenal, že v Dánsku žádné EET nemají, a nijak netrpí. Vláda Andreje Babiše podle Havránka neříká pravdu, když tvrdí, že to přinese 14 či 15 miliard. Podle Havránka budeme rádi, pokud nakonec nula od nuly pojde.

Krňanský oponoval, že EET přinese asi tak 10 miliard korun.

Ve studiu došlo i na hospodářskou strategii vlády ANO, Motoristů a SPD.

Krňanský připomněl, že vláda Petra Fialy předkládala nějakou svou strategii ve třetím roce své vlády, zatímco Babišova koalice to dělá po dvou měsících vlády.

Jakob tady okamžitě oponoval, že v rámci strategie je třeba podporovat vědu, výzkum a inovace, ale tato vláda v těchto oblastech škrtá. A tak pode Jakoba nemá vypadat podpora hospodářství.

Krňanský trval na tom, že hospodářská strategie vlády má smysl a ukazuje, že stávající vládní koalice se snaží hledat peníze jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Havránek oponoval, že v hospodářské strategii vlády chybí více termínů, dokdy má co být splněno.

