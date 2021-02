Michael Kocáb ke Sputniku: Pozor, i Maďaři varují. Slova o jedu

Hostem v barrandovském království Jaromíra Soukupa byl bývalý politik, aktivista a hudebník Michael Kocáb, a to těsně po odmítnutí nouzového stavu Sněmovnou. To ještě netušil, jak to celé dopadne, a vkládal naději v hejtmany. Tvrdě zkritizoval Babiše i Hrad. Mluvil o jedech. „Na Sputnik bacha!“ Lidé kolem něj jsou prý v těžké depresi.

Soukupa zejména zajímalo, jak se Kocáb dívá na neprodloužení nouzového stavu. „Vláda v podstatě svými opatřeními vybuzerovala obyvatelstvo, žádných výsledků nedosáhla a svým arogantním postupem ztratila důvěru obyvatelstva a samozřejmě i opozice, že nebyla schopna předjednat tak závažnou věc, jako je nouzový stav,“ domníval se Kocáb.

„Já už jsem kdysi ve vašem pořadu říkal, že ten částečný přenos odpovědnosti na kraje bude komplikovaný, nebude jednoduchý, bude asi bolet, ale ze střednědobého hlediska je to správný krok. Vláda je nekompetentní a předává pravomoci krajským hygienickým stanicím a hejtmanům. Já to zatím docela vítám,“ říkal Kocáb. My již dnes víme, že k žádnému předávání nedošlo a na žádost oněch hejtmanů byl opětovně vyhlášen nouzový stav.

„Vláda to prostě nedává a nezvládá. Lidé ztratili důvěru. Tady je nebezpečí, že lidé přestanou vůbec dodržovat ta vládní nařízení. No a teď se prostě ta situace trochu změní, kraje budou mít daleko větší ingerenci do té věci a bude na našich lidech, aby si uvědomili také svoji vlastní odpovědnost a aby přispěli k řešení té situace. Já nevím, kdy se to vyřeší, je to katastrofa. Je potřeba maximální odpovědnost lidí,“ říkal Kocáb zdeptaně.

Na to mu Soukup oponoval, že situace vypadá opravdu špatně a on že se obává, aby odpovědnost stačila, a ptal se ho, co by se nyní mělo na politické scéně stát, abychom se hnuli kupředu. „Nějaké zřízení vlády národní jednoty by jistě pomohlo, co se týká důvěry, ale já mám obavy, že premiér Babiš by tohle nikdy nepřipustil. On nás přece upozornil, podobně jako Lukašenko, že nikdy neodstoupí, a co se týká situace našich občanů, tak je taková, že se nezmůžou na nějaký zásadní protest. Čili možnost výměny vlády nevidím,“ myslí si Kocáb.

Bývalý politik také řekl, že nechválení nouzového stavu by mohlo přinést některé nové recepty na řešení krize. „Co chcete dělat s tím, kdy ta vláda úplně ztratila důvěru lidí, kdy lidé jsou naštvaní, přestávají respektovat opatření. Já nevím, co jako teď bude. Já bych u toho i docela rád byl, jako tenkrát se svou iniciativou MOST. Člověk by chtěl přiložit ruku k dílu. A prostě nyní to mají v rukou jistí lidé a já nevím, možná jsem naivní, ale pořád doufám, že naši lidé se budou chovat odpovědně.“

A v kritice vlády hudebník pokračoval. „Premiér dělá úplně zmatené kroky, třeba ta jeho cesta za Sputnikem po jižní Evropě, místo aby seděl ve Sněmovně, tak tím podkopává tu důvěru. A třeba ten Sputnik, sama maďarská lékařská komora před ním varuje, že není vyzkoušený, prostě pokud nebude mít tu certifikaci z EU, tak si s ním nesmíme zahrávat, nevíme, jaké jedy nám sem kdo pošle.“

Na dotaz Soukupa, zda by do situace neměl nějak zasáhnout prezident, Kocáb odvětil: „No, za normálních okolností bych vám řekl, že ano, ale aby do toho vstupovali Ovčáček, Zeman nebo Mynář, tak to jsem na rozpacích, protože to jsou lidé, které, zejména toho Mynáře, pronásleduje jeden skandál za druhým a Zeman, neumím si představit, jak by do toho mohl teď vstoupit.“

Na otázku, jak se nyní cítí lidé kolem něj, Kocáb řekl: „No, já jsem obklopen lidmi, kteří jsou fakt v depresi, všeho se bojí, nikam nechodí a každý den si myslí, že už snad umřou, a myslím si, že to může zhoršovat jejich zdravotní stav, aniž by ten covid dostali. Já si myslím, že by hlavně měli začít promlouvat lidé, kteří můžou nabídnout nějakou další naději,“ myslí si. Vláda a stát obecně by se prý také měli snažit ukázat lidem vlídnější tvář, abychom se zde "nezardousili"

