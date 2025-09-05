Migrant v Německu pobodal učitelku. Ministryně škole vyjádřila podporu

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Policie původně uvedla, že podezřelému bylo 18 let, ale věk byl později opraven. Je studentem odborné školy. Zatím není jasné, zda byl ve třídě. Údajně se přiblížil k učitelce před učebnou a bodl ji nožem. Po brutálním činu utekl.
Krátce po 11. hodině dopoledne svědci nahlásili podezřelého v parku asi tři kilometry od školy. Když ho tam chtěla zkontrolovat speciální jednotka (SEK), údajně běžel přímo k policistům s nožem v ruce. Policie ho poté údajně zastřelila.
Sama policie v tiskové zprávě oznámila, že útočníka zadržela. Pode portálu Stern.de byl útočník zraněn a ošetřen.
Oddělení kriminálního vyšetřování policejního oddělení v Essenu zahájilo vyšetřování okolností činu.
Kromě vážně zraněné učitelky potřebovali lékařskou pomoc i další lidé. Nejméně deset studentů utrpělo šok – byli svědky útoku nebo poskytli okamžitou první pomoc.
Ve škole panoval velký strach. Policie část studentů z budovy vyprovodila, desítky studentů se po útoku zabarikádovaly ve třídách – jak je v případě střelby ve škole vyžadováno.
Ministryně školství Severního Porýní-Vestfálska Dorothee Fellerová (CDU) slíbila podporu.
„Školu podporuje školní inspektorát a bedlivě ji sleduje školní psycholožka,“ vysvětlila. „Je důležité, aby školní komunita nyní nebyla sama, protože útok je velkým šokem i pro ně,“ zdůraznila.
Dala najevo, že je v myšlenkách se zraněnou kolegyní, její rodinou, studenty a celým personálem. „Přeji učitelce brzké uzdravení,“ napsala ministryně.
autor: Miloš Polák