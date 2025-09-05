Migrant v Německu pobodal učitelku. Ministryně škole vyjádřila podporu

Řádění ve škole. Německo zažilo další drama. Proti útočníkovi z Kosova zasahovala policie. Šlo o studenta odborné školy, který se údajně přiblížil k učitelce před učebnou a bodl ji. Po brutálním činu utekl.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Za městečkem už je hranice s Německem

 Německo, konkrétně město Essen, zažilo velké drama. Po útoku nožem probíhá v Essenu rozsáhlá operace policie a záchranných složek. Podle serveru nejčtenějšího německého listu Bild byl útočník s nožem údajně zastřelen policií. Šlo o sedmnáctiletého studenta údajně původem z Kosova, který napadl učitelku. Ta byla s vážnými zraněními převezena do nemocnice. Podle informací záchranných složek by však měla být mimo ohrožení života.

Policie původně uvedla, že podezřelému bylo 18 let, ale věk byl později opraven. Je studentem odborné školy. Zatím není jasné, zda byl ve třídě. Údajně se přiblížil k učitelce před učebnou a bodl ji nožem. Po brutálním činu utekl.

Krátce po 11. hodině dopoledne svědci nahlásili podezřelého v parku asi tři kilometry od školy. Když ho tam chtěla zkontrolovat speciální jednotka (SEK), údajně běžel přímo k policistům s nožem v ruce. Policie ho poté údajně zastřelila.

Sama policie v tiskové zprávě oznámila, že útočníka zadržela. Pode portálu Stern.de byl útočník zraněn a ošetřen.

Oddělení kriminálního vyšetřování policejního oddělení v Essenu zahájilo vyšetřování okolností činu.

Kromě vážně zraněné učitelky potřebovali lékařskou pomoc i další lidé. Nejméně deset studentů utrpělo šok – byli svědky útoku nebo poskytli okamžitou první pomoc.

Ve škole panoval velký strach. Policie část studentů z budovy vyprovodila, desítky studentů se po útoku zabarikádovaly ve třídách – jak je v případě střelby ve škole vyžadováno.

Ministryně školství Severního Porýní-Vestfálska Dorothee Fellerová (CDU) slíbila podporu.

„Školu podporuje školní inspektorát a bedlivě ji sleduje školní psycholožka,“ vysvětlila. „Je důležité, aby školní komunita nyní nebyla sama, protože útok je velkým šokem i pro ně,“ zdůraznila.

Dala najevo, že je v myšlenkách se zraněnou kolegyní, její rodinou, studenty a celým personálem. „Přeji učitelce brzké uzdravení,“ napsala ministryně.

autor: Miloš Polák

