Migranti do Čech! padlo na půdě německého parlamentu. Nejen to. Další šokují skutečnosti o Sobotkovi. Usvědčující fakta, důkazy

reklama

Anketa Chcete, aby Česká republika ratifikovala Istanbulskou úmluvu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 22298 lidí

Téma migrace a migrantů ovšem v rozhovoru obou uvedených politiků pokračovalo i nadále. Především ve chvíli, kdy Bystroň zavzpomínal na vlastní zkušenosti s českými politiky.

„Tohle je slabina české vlády a českých vlád už od Havla, od jeho prezidentování," říká v rozhovoru zástupce německého parlamentu. A přidal dvě dosud živé vzpomínky.

Psali jsme: Pane Okamuro, vy chcete odejít z EU, když nám může dát 19 miliard eur?! ptala se moderátorka ČT. A odšpuntovala krasojízdu šéfa SPD, která na Facebooku trhá rekordy

„My už jsme je jednou přichytili u toho, že tehdy česká vláda, bylo to pod Sobotkou, vyloženě lhala českým občanům o tom přerozdělování migrantů. Přichytil jsem je u toho jak malé kluky na švestkách. Sobotka byl tehdy ve Vídni, a samozřejmě Rakušáci mu říkali, pane premiére, přeci nebudete mezi těma zlejma, když my tady teďka zachraňujeme ty uprchlíky. A Sobotka odpověděl, že jasně, jasně, my jsme v tom s váma, ale těm lidem v Čechách to nemůžeme říct, budeme říkat, že jich bereme jen pár a ještě dobrovolně," přiblížil zákulisí Bystroň.

„A já jsem na to tehdy upozorňoval a on řekl, že to není pravda. A my jsme mu druhý den přinesli ten překlad jeho rozhovoru, který dal v němčině a myslel si, že si to tady lidi nepřečtou," doložil svá slova. Nešlo však o jediný kiks naší nejvyšší garnitury.

Anketa Co si myslíte o budoucnosti TOP 09? Skončí v propadlišti dějin 94% Multimilionář Pospíšil založí novou stranu 1% Odchodem pánů Kalouska a Schwarzenberga posílí 3% Bude žadonit STAN, aby se mohla připojit 2% hlasovalo: 3416 lidí

Další ze zmíněných témat byly takzvané no-go zóny, kterých je například v Berlíně několik a místní se tam prý bojí chodit i přes den. Ovládány jsou výhradně migranty.

„Všichni jsme si to zažili na tom incidentu v Kolíně. Tam prostě přes tisíc migrantů masově osahávalo a znásilňovalo holky, a co se stalo? Policie to potlačila, aby se to vůbec neobjevilo ve zprávě, tam se o tom nepsalo, média o tom nevysílala, až po čtyřech dnech! Protože těch znásilněných bylo několik stovek, ony to začaly popisovat na Facebooku, a až potom se o tom začalo diskutovat,“ uzavírá Bystroň.

Psali jsme: Mládež zpoza hranic tu chlastá, až se hory zelenají. Ale jiní turisté se příliš nehrnou, lamentují v pohraničí Svázat nás do dluhové unie, to chtějí. Budeme kořistí pro německé dravce. Poslanec SPD Hrnčíř rozkrývá, co Babiš podepsal v Bruselu ČT24 vypustila „mimořádně mimořádnou zprávu“. Cože? Divačka si ťuká na čelo Jan Campbell: Zástřel v Hornbergu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.