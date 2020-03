Mikuláš Minář: Lidé se ptají, kdy půjdu do politiky. Takže...

Mikuláš Minář se dokonale vžil do role předáka, diktujícího politickým stranám, co mají dělat. V rozhovoru pro Forum24.cz jim opět zopakoval, jak to má být se sjednocováním, aby porazily Babiše, a pohrozil jim „obrovskou poptávkou ze strany voličů“, pokud neposlechnou.

„Nikdo nepředepisuje, jak se mají spojovat. Měly by to provést takovým způsobem, aby měly šanci uspět,“ vzkázal. Pak ještě dodal, že to strany „musí udělat“ tak, aby nedošlo k oslabení voličských hlasů proti Andreji Babišovi.

A hned v následující odpovědi hrozil dále. Redaktorka mu nahodila, že strany demokratického bloku nedávno naznačovaly, že se „něco rodí“, ale má obavy, že se tím snaží tribuna Mináře jen uchlácholit. „Říkají, že se něco rodí. Samozřejmě jsem dalek toho jim všechno věřit. Ale oni dobře vědí, že je zde obrovská poptávka ze strany voličů,“ pohrozil lidovým hněvem.

Pak varovně dodal, že lidé zjevně nejsou s politickou nabídkou spokojeni. A vzkázal politickým stranám, že se jej lidé všude neustále ptají, jestli nechce do politiky přímo vstoupit. „Je potřeba, aby stávající opoziční strany udělaly všechno pro to, aby daly lidem naději, vizi a ukázaly ochotu se nejenom do Sněmovny dostat, ale i složit vládu,“ zopakoval, co mají dělat, aby to nevzal do ruky sám.