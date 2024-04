Miliardy Ukrajině: Je to jinak. Mnozí neuvidí rádi

reklama

Včera byl v americkém Kongresu schválen zákon, který odemyká finanční podporu pro spojence USA, často přezdívaný „zákon Ukrajina“ (Ukraine Bill). Hlasovali pro něj jak demokraté, tak republikáni. Jak uvádí například Al-Jazeera, celkem zákon rozděluje 95 miliard dolarů, z toho 60,84 se týká Ukrajiny.

Nicméně skutečná suma pomoci, která půjde směrem k Ukrajině, je menší. 23 miliard dolarů půjde na obnovu amerických zásob, zbraní a výroby. Dalších 11 miliard půjde na financování operací USA v regionu, „zlepšení schopností ukrajinské armády“ a zvýšení spolupráce u rozvědné činnosti Kyjeva a Washingtonu. 14 miliard dolarů (331 miliard korun) má být utraceno za zbraně a trénink ukrajinské armády a 8 miliard dolarů pak dostane Ukrajina na nevojenské záležitosti, třeba aby mohla dále vyplácet mzdy úředníků.

Za tuto odhlasovanou pomoc už prezident Zelenskyj poděkoval.

Today, we received the awaited decision on the US aid package that we long fought for. And a very significant one. Our warriors on the front lines, as well as our cities and villages suffering from Russian terror, will feel it.



The U.S. House of Representatives voted on it… pic.twitter.com/G6z3PxsOMg — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 20, 2024

Podle novináře Michaela Traceyho by Kongres nemohl pomoc Ukrajině schválit, kdyby k tomu nedal svolení Donald Trump. Což označuje za jeden z „největších švindlů“ v politické historii. Později dodal i video senátora Lindseyho Grahama, který říká doslova, že zákon „by neprošel bez Donalda Trumpa“.

Mission Accomplished. It is done: Donald Trump and the House GOP just completed one of the most epic swindles in political history, with Trump personally effectuating the largest-ever dispersement of Ukraine funding through his emissary, "MAGA Mike Johnson" (as Trump lovingly… pic.twitter.com/c4wmeiHWWY — Michael Tracey (@mtracey) April 20, 2024

Lindsey Graham confirms what should now be obvious for all to see: the Ukraine funding bill "would not have passed without Donald Trump"



Trump just pulled one of the biggest Scams in American political history -- but his Personality Cult followers are still in denial about it pic.twitter.com/U9ifCuH5Ns — Michael Tracey (@mtracey) April 21, 2024

Ale zatímco někteří republikáni slaví, další jsou nespokojení. Vůbec se jim nelíbí, že na pomoc Izraeli, Tchaj-wanu a Ukrajině šly miliardy, ale pro ochranu hranic nebylo schváleno nic. Ozval se například slavný americký herec James Woods, který se právě ptal, kolik bylo schváleno pro zastavení invaze na jižní hranici Spojených států.

Přidal se také americký komentátor Benny Johnson. „Jižní hranice je otevřená. Města válcují zločinci. Benzín stojí víc a víc. Inflace jde nahoru. Američtí politici: Ukrajina!“ komentoval fotku, na které někteří kongresmani mávali ukrajinskými vlaječkami, když zákon prošel.

A že pro ochranu hranic bylo schváleno 0 dolarů si všímal i investiční účet Wall Street Silver.

"The House of Representatives has approved sending $60 billion to Ukraine for its defense against Russia’s invasion..."



How much did they approve to stop the invasion of our southern border? #BidensBorderCrisis https://t.co/CqTLAoTQWJ — James Woods (@RealJamesWoods) April 20, 2024

The Southern Border is open.



Cities are being overrun by criminals.



Gas Prices are up.



Inflation is soaring.



American Politicians: “UKRAINE!” ?????? pic.twitter.com/JwyEXOLvIb — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 20, 2024

BREAKING ??????



The House included $300 million to secure Ukraine’s border so Ukrainian men can’t escape the draft for their war.



$0.00 to secure the US southern border.



??



pic.twitter.com/gbw7KCgwqW — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) April 20, 2024

Pochyby se ovšem šíří i ohledně toho, zda schválená pomoc vůbec něco změní. Podnikatel a investor v IT technologiích David Sacks odhadl, že tak oslavovaná pomoc Ukrajině ve skutečnosti koupí asi tak polovinu toho, co bylo použito při ztroskotané letní protiofenzivě. K tomu se přidal i miliardář a vlastník společnosti X Elon Musk: „Moje největší obava je, že není žádná ústupová strategie, jenom věčná válka, ve které děti umírají v zákopech kvůli dělostřelectvu nebo protože útočí proti kulometům a odstřelovačům přes minové pole.“

My biggest concern is that there is no exit strategy, just a forever war where kids die in trenches from artillery or charging machine guns and snipers through minefields. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024

„Je s podivem, že existují lidé, kteří si myslí, že těch 60 miliard je hranice mezi výhrou a prohrou Ukrajiny,“ komentoval krátce historik pod přezdívkou Big Serge.

Analytik Simplicius měl poněkud delší poznámku: „Otázka, na kterou se nikdo neptá: Co se stane za 4–6 měsíců? Vzhledem k tomu, co nyní víme o skutečné části pomoci, kterou Ukrajina přímo obdrží (8–14 miliard dolarů), bude pomoc Ukrajině stačit pouze na několik měsíců výdajů.

Bezpečnostní lobby stálo hodně úsilí, aby se americké obyvatelstvo smířilo s tím, že spolkne tuto jedovatou pilulku miliard z ukradených prostředků daňových poplatníků. Co se tedy stane, až po 4–6 měsících bude Rusko stále masivně prorážet na celé frontě a mizivá pomoc vyschne? Co pak?

Myslíte si, že Kongres bude mít tu drzost uspořádat další přehlídku kvůli novým 60 miliardám dolarů? Jak o tom přesvědčí Američany? To asi těžko.

Ukrajinci se musejí podívat do zrcadla a uvědomit si, že co dnes oslavují, jim koupilo jen záchranné lano na několik měsíců. Až Rusko začne za pár měsíců pořádně tlačit na pilu, Ukrajina si uvědomí, že bezcenné peníze se tisknout dají, ale nelze tisknout vojáky, a situace začne být katastrofická.“

It’s amazing that there are people out there who think this $60 billion is the margin between victory and defeat for Ukraine. https://t.co/DBQNRI9TjI — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) April 20, 2024

The question no one is asking: what happens 4-6 months down the line?

The Ukraine aid is only enough for a few months of expenditures, given what we now know about the actual portion of the aid that Ukraine will be receiving directly (~$8-14B).

It took a lot of effort for the… — SIMPLICIUS ? (@simpatico771) April 21, 2024

