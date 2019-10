Milion chvilek: Jste s Babišem, říkali nám. Že prý nic neděláme

Časopis Respekt nahlédl do kuchyně Mikuláše Mináře, zakladatele spolu Milion chvilek pro demokracii. Schůzky tohoto společenství, schůzi agentů tajné služby. Jenže co přesně členové spolku projednávají? Nahlédněte.

„Zasedání spolku v Minářově kuchyni může na první pohled připomínat schůzi agentů tajné služby. Před usednutím k proužkovanému stolu musí členové Milionu chvilek pro demokracii odevzdat svůj mobilní telefon, aby si nemohli nic nahrát, nebo aby je někdo neodposlechl a aby se především mohli všichni bez vyrušování soustředit na vzájemnou debatu. Na rozdíl od tajné služby se bezpečnostní organizace odehrává ve skromnějších a výrazně provizornějších podmínkách,“ napsal Respekt.

Členové spolku plánují na 16. listopad velkou demonstraci. Otázkou je, co bude jejím hlavním tématem, když už předseda vlády Andrej Babiš (ANO) není trestně stíhaným premiérem. Časopis si dokonce položil otázku, zda k demonstraci vůbec dojde.

Informace, že trestní stíhání premiéra bylo zastaveno prý členy spolku dost zaskočila. Měli pocit, že tady cosi „smrdí“. Pokud by se stalo, že prezident Miloš Zeman udělí Babišovi milost v podobě abolice nebo bude odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman či snad dojde k útoku na nezávislá média, členové spolu vyrazí do ulic znovu. Vyrazili by prý i tehdy, kdyby Babišovy kauzy ohrozily čerpání evropských dotací

Ale jinak se členové spolku rozhodli vdechnout Milionu chvilek novou energii trochu odlišným vyprávěním. Sám Minář by prý nejraději postupoval tak, aby oslovil co nejvíc lidí a zdržel se přitom příliš radikálních projevů, které by mohli nejednoho spoluobčana odradit.

„Chci, aby všichni, kdo tam budou, pochopili, že pokud to má mít všechno smysl, tak z toho musí vyplývat nějaká další dlouhodobá činnost,“ uvedl k tomu sám Minář, který chce 16. listopadu na demonstraci lidi přesvědčit, že má smysl být občansky aktivní. Chce lidem říct, že bude záviset na nich samých, v jaké zemi budou žít, že jim žádný spasitel nepomůže vyřešit problémy.

Bude však muset řešit i pnutí v Milionu chvilek.

„Tak polovině brněnských podporovatelů se rozhodnutí vedení nedemonstrovat po zastavení premiérova případu nelíbilo, a někteří z nich v internetových diskusích dokonce psali i spekulace, že jsme ve skutečnosti na straně Babiše, a proto nic neděláme,“ uvedla Hana Strašáková, hlavní organizátorka akcí Milionu chvilek v Brně. „Vzbudilo to bouřlivé reakce i zklamání.“

