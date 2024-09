Milionové ztráty na straně Ukrajiny. Rusko sotva polovic. Pro Zelenského zlá čísla

Analytik čerpal z několika článků. Jednak z deníku The Economist, kde nejmenovaný představitel americké vlády tvrdí, že od začátku války bylo zabito 100 000 ruských vojáků a dalších 430 000 zraněno. Dále že Ukrajina má ve zbrani 450 000 mužů, zatímco Rusko 540 000. A podle tohoto článku 77 % všech Ukrajinců má přítele nebo známého, který ve válce zemřel, 22 % pak ztratilo příbuzného.

Deník Financial Times zase uvádí, že 50 až 70 % nových rekrutů bylo zraněno nebo dokonce zabito v prvních dnech služby. Ukrajinský velitel v článku říká, že podstatná část nových vojáků uteče, když dopadne první dělostřelecký granát. A kromě toho postrádají základní znalosti a schopnosti. Analytik připomíná, že naposledy se takové přiznání objevilo při bojích o Bachmut, kdy se životnost jednoho vojáka odhadovala na čtyři hodiny.

Nový zákon o branné povinosti sice umožňuje od května nabrat 30 000 branců za měsíc, což je podobné číslo, jako jsou Rusové schopni narekrutovat přes bonusy a vysoké platy. Ale velitelé i analytici varují, že vojáci jsou demotivovaní a fyzicky i psychicky nepřipravení. A kvůli tomu v masivním měřítku umírají. Jeden velitel uvedl, že v bojové situaci takoví vojáci „zamrznou, protože se bojí střílet na nepřítele“ a kvůli tomu pak skončí zranění nebo v černém pytli. Zkušení vojáci prý umírají příliš rychle, takže pak zbývají jen muži mezi 45 a 50 lety. Po náročných nasazeních vojáci mizí bez povolení a někteří jsou tak vyčerpaní, že musejí na psychiatrii. Což vede k tomu, že Rusové postupují.

Dle další zprávy už Velká Británie necvičí žádné ukrajinské vojáky, protože muži docházejí. Podle článku pak noví branci někdy ani neumí pořádně držet zbraň a ani neměli při výcviku možnost střílet ze zbraně naostro, protože munice dochází.

Pak je zde článek magazínu Military Watch. Už minulý rok jeden z důstojníků zodpovědných za nábor na Ukrajině uvedl, že z každých 100 mužů zbyde jen 10 nebo 20, zbytek jsou mrtví, zranění nebo už boje neschopní.

Na videu pak bývalý poslanec a bývalý velitel jednotky Aidar Ihor Mosijčuk uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly mají 500 000 ztrát, a doplnil, že tím myslí mrtvé, nezvěstné a vážně zraněné, tedy že se jedná o nenahraditelné ztráty.

Ex-Rada MP and Aidar Deputy Commander Ihor Mosiychuk says Ukraine's true combat losses are "half a million" irrecoverable losses.

Note, he specifically states the 500k number is dead, MIA, and "severely" wounded, i.e. irrecoverable, not lightly wounded which would likely be…

„To znamená, pokud bereme v potaz obvyklý poměr jedna ku třem nebo jedna ku čtyřem, tak by Ukrajina mohla mít 1,5 milionu nebo i více než dva miliony celkových ztrát, pokud počítáte lehce zraněné, kteří se vrátí do boje,“ přepočítává analytik.

Věnuje se i ruským ztrátám. „Vezměme v úvahu dřívější ruský údaj, podle kterého má Rusko přibližně 100 tisíc mrtvých a 430 tisíc zraněných. Statistiky ukazují, že až 15–20 % ‚zraněných‘ by bylo zmrzačeno nebo nenávratně zraněno, což nám dává číslo asi 50–80 tisíc, plus minus, z celkového počtu 430 tisíc zraněných. To znamená, že Rusko může mít cca 100k mrtvých plus minus 20k a dalších 40–80k nenávratně zmrzačených, s dalšími přibližně 350k lehce zraněných, z nichž se většina může vrátit do boje,“ odhadl a podotkl, že někteří vojáci mohou být zraněni vícekrát, což přidává čísla ve statistice.

Pokud tedy čísla Ihora Mosijčuka sedí, znamená to, že ze zmíněných 500 tisíc by přibližně 320 tisíc bylo skutečně mrtvých, zatímco 180 tisíc je těžce zraněných a 750 tisíc bylo zraněno lehce. Což odpovídá statistice, že 15 až 20 % všech zraněných jsou těžce zranění a že všech zraněných je třikrát až čtyřikrát více než mrtvých.

Celkové ztráty

Tedy ve výsledku ztráty jsou následující:

Rusko:

Přibližně 100 000 mrtvých

50–60 tisíc nenávratně zraněných a zmrzačených

300 tisíc lehce zraněných

Dohromady 450 tisíc ztrát

Analytik k tomu poznamenal, že to přibližně odpovídá číslu, které se v médiích objevuje, totiž že Rusko má půlmilionové ztráty, přičemž média tento údaj prezentují jako že se jedná o zabité.

Ukrajina:

320 tisíc mrtvých

180 tisíc těžce zraněných a zmrzačených

750 tisíc lehce zraněných

Dohromady 1,2 až 1,3 milionu ztrát

Nicméně, pokud se za bernou minci vezme údaj o procentech lidí, kteří znají známého nebo příbuzného, který ve válce zemřel, tak jsou čísla mnohem větší. Při populaci 30 milionů lidí by 22 % lidí, kterým zemřel příbuzný, znamenalo, že zemřelo 1,32 milionu Ukrajinců. Analytik dodává, že u Ukrajiny je situace horší, než ukazují čísla, protože řada vojáků prostě uteče nebo se ani nenechá nabrat, což snižuje počet vojáků, které může mít v poli.

Ze ztrát a délky trvání války také vypočítal počty ztrát za měsíc. U Ruska se jedná o 14 500 za měsíc, nicméně většina jsou lehce zranění, kteří se mohou do boje vrátit. I tak je ale za ně potřeba náhrada. Tudíž 30 000 rekrutů za měsíc, nicméně nyní prý už jen 20 000, stále ponechává možnost pro vytváření rezerv. Simplicius ale zmiňuje, že číslo 30 000 je nadhodnocené, protože se do něj započítává i uzavírání kontraktů s dobrovolníky, kteří už bojují, což žádné nové vojáky na frontu nepřidává. To podle něho vysvětluje, proč má Rusko stále problémy s počtem vojáků, ačkoliv má mnohem menší ztráty než Ukrajina. Přepočítáno na den to znamená 480 ztrát denně, z toho 95 mrtvých a 45 nenávratně zraněných a více než 250 lehce zraněných. Což zhruba odpovídá tomu, co uváděl Prigožin, tedy že v Bachmutu umíralo 20 až 50 wagnerovců za den podle toho, jak intenzivní zrovna byly boje.

Článek New York Times popisuje, jak za pouhých 24 hodin medici ošetřili 70 zraněných, z toho někteří byli těžce zranění. „Takže na jednom malém úseku fronty měla Ukrajina za jediný den 70 zraněných, z nichž mnozí byli těžce zraněni, jak se dále píše v článku. Vynásobte to desítkami dalších úseků fronty a je pravděpodobné, že Ukrajina má denně až 1000 nebo více celkových ztrát, z nichž může být 200–300 mrtvých, ne-li více. I když věřím, že toto číslo se během intenzivnějších operací nebo ofenziv značně zvyšuje,“ odvodil analytik Simplicius.

