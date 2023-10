Miloš Zeman se rozpovídal o novinářích. Kdy je z blbců přehodnotil na lumpy?

reklama

Zeman v rozhovoru pro Reflex popisoval, že jeho letitá averze k novinářům byla mimo jiné způsobena články o jeho synu Davidovi, který se měl podle novinářů pokusit o sebevraždu z nešťastné lásky. Tak to podle exprezidenta ale nebylo.

„Byl to jen demonstrativní pokus před dveřmi jeho milé. Lidové noviny tehdy napsaly, že se pokusil o sebevraždu. Když si to můj syn přečetl, tak mi napsal, že tentokráte to bude opravdová sebevražda, zřejmě nedokázal snášet útlak našich pitomých médií,“ vysvětloval situaci Zeman.

„Každý jev má více příčin. Ale toto byla jedna z velmi významných příčin. Dřív jsem pokládal novináře především za pitomce. Po tomto článku jsem je začal pokládat i za lumpy. Podívejte se, riziko, že se můj syn opravdu sebezavraždí, bylo po tomto jeho dopise velmi silné a na takové riziko se nezapomíná,“ uvedl k tomu, proč měl vždy averzi k novinářům.

V rozhovoru padlo i jméno Zemanovy dcery Kateřiny, která ho v době prezidentského úřadu občas doprovázela na společenských akcích. Politiku spolu ale prý moc neprobírali. „Občas jsme o politice hovořili. Ale moje dcera je teď v Barceloně, protože pracuje pro španělsko-anglickou počítačovou firmu. Když ji ale vidím, tak se bavíme hlavně o jiných věcech než o politice,“ řekl Zeman s tím, že Kateřina neměla na politiku ani rozdílné, ani totožné názory. „Jí politika příliš nezajímala,“ dodal Zeman.

Poté exprezident poradil mladým lidem, jak se orientovat v politice v dnešním světě sociálních sítí a přehršle informací. „Já bych jim poradil jednu jedinou věc, je stará, vyjádřili ji už latiníci slovy audiatur et altera pars, tedy nechť je vyslechnuta druhá strana. Poradil bych jim, aby nevěřili jakémukoliv jednostrannému tvrzení, dokud nevyslechnou druhou stranu. A poradil bych jim, aby těm cenzorům, kteří to zakazují, dali přes hubu. Je to samozřejmě nezdvořilé, ale jediný způsob, jak prosazovat demokracii, je bojovat proti cenzuře,“ prohlásil Zeman.

