Miloš Zeman zveřejnil novinky o svém zdraví. Na Dukův pohřeb chce dorazit

07.11.2025 13:05 | Monitoring

Exprezident Miloš Zeman zůstává po operaci v nemocnici, přesto by se v sobotu 15. listopadu rád zúčastnil pohřbu arcibiskupa Dominika Duky, jenž byl jeho dlouholetým přítelem. Dostavit se chce spolu s manželkou Ivanou. Poslední rozloučení se odehraje v katedrále sv. Víta na Pražském hradě od 11.00 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Dominik Duka

Bývalý prezident Miloš Zeman, který se ve středu podrobil složité operaci v pražské Fakultní nemocnici Motol, prohlásil, že přes všechny zdravotní komplikace se pokusí zúčastnit pohřbu svého dlouholetého přítele, pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky.

Zeman v nemocnici zůstane ještě několik dní a musí dodržovat přísnou dietu, protože se zotavuje z náročného zákroku. „Rád bych se s manželkou zúčastnil zádušní mše, tak uvidíme, jak na tom budu,“ vyjádřil se exprezident Zeman.

Pohřeb Dominika Duky, jednoho z nejvýznamnějších českých církevních představitelů, se uskuteční v sobotu 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Kardinál Duka, bývalý disident a politický vězeň, zemřel v úterý 4. listopadu po dlouhé nemoci.

 

 

Zeman s Dukou sdílel mnohé politické postoje, jejich přátelství trvalo dlouhá desetiletí. „Schůzky nikdy neměly byznysový charakter, ale točily se kolem filozofie a smyslu života,“ uvedl Dukův ceremoniář Vojtěch Mátl.

A dodal, že „v Dukově přítomnosti to byl jiný Miloš Zeman, než kterého jsme vídali“. Duka dokázal uklidnit exprezidentovu povahu a vést hluboké debaty o víře, politice i budoucnosti Evropy.

Zemanova operace, o níž se mluvilo již delší dobu v souvislosti s jeho chronickými zdravotními problémy, proběhla úspěšně, exprezident ji však označil za „složitou“. Lékaři mu předepsali režim s minimem pohybu a omezenou stravou, což komplikuje jeho plány na účast na pohřbu. Zemanův záměr potvrdil také jeho spolupracovník Luboš Procházka.

 

 

Dukův pohřeb má být významnou událostí. Očekávají se stovky účastníků včetně zahraničních hostů. Pro Zemana to bude nejen osobní rozloučení, ale i symbolický akt solidarity s církví. Pohřeb plánovaný na 15. listopadu tak nebude jen ukončením jedné éry, ale i připomínkou těch, kteří ji formovali.

Květiny nenoste, podpořte školu

O průběhu pohřbu informuje Arcibiskupství pražské.

 

 

„Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 15. listopadu 2025 od 11.00 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. Obřady posledního rozloučení povede Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí, kněží arcidiecéze a kněží z řádu dominikánů. Během zádušní mše svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka, které z úcty k zemřelému věnuje Akademie klasické hudby, pořadatel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Úryvek z Bible přednese Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou Jaroslav Svěcený. Jako výraz náklonnosti a podpory zemřelého arménskému a izraelskému národu nad hrobem zazní modlitba arménského kněze a hebrejský zpěv Žalmu 16. Do liturgie budou dále zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude přenášet Česká televize,“ sdělil arcibiskupský ceremoniář Mátl.

Na pohřební obřad nebudou rozesílány pozvánky. Vstup do katedrály pro veřejnost je volný. Arcibiskupský sekretariát v souvislosti s přípravami pohřbu připojuje několik důležitých organizačních informací: „Věnce a kytice reprezentující jednotlivé instituce prosíme donést do Zikmundovy kaple katedrály, vchodem z Vikářské ulice, v pátek 14. 11. 2025 od 13.00 do 16.00 hodin. Smuteční hosty prosíme, aby vzhledem k omezenému prostoru upustili od květinových darů. Pan kardinál inicioval a všemožně podporoval projekty arcidiecéze.“ Zmíněna je stavba nové Logopedické školy svaté Ludmily.

Na Hradčanské náměstí bude vjezd pouze na zvláštní povolení. Vstup do katedrály bude možný vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály, a to v rozmezí 9.45 hod. až 10.45 hod. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno také svaté přijímání. Toalety v katedrále nejsou, je nutné využít veřejné toalety vpravo od katedrály.

 

 

Rakev s ostatky kardinála Duky bude vystavena pro modlitbu a soukromé rozloučení v Kapitulním kostele Všech svatých na Hradě pražském ve čtvrtek 13. listopadu od 12.00 do 21.00 hodin a v pátek 14. listopadu 2025 od 12.00 do 18.00 hodin.

autor: Naďa Borská

