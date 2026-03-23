Minář dostal studenou sprchu. Od vlastních

23.03.2026 10:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Demonstrace Milionu chvilek na Letné je za námi. Pořadatelům v čele s Mikulášem Minářem se dostalo varování z míst, odkud by to možná nečekali.

Minář dostal studenou sprchu. Od vlastních
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

Sobotní demonstrace na Letné je za námi a politici napříč politickým spektrem se shodují na tom, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor. Především opoziční politici demonstraci ocenili jako doklad toho, že lidé mají dost toho, co dělá vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, ať už s Českou televizí, nebo se zákonem, jenž se má týkat neziskových organizací, případně s výdaji na obranu.

Ale i lidé, kteří se k této vládě vyjadřují kriticky, jako např. ředitel Deníku N Ján Simkanič, poslali demonstrantům varovný vzkaz.

„Mobilizace společné emoce a energie je potřebná a záslužná. Ovšem dlouhodobý problém téhle části společnosti je naprostá absence politických schopností. Pravda a láska, slušnost ani dobrá vůle bez nich nad lží a nenávistí fakt nevyhrají. Šmejdi mají cíl, plán, strategii i akceschopnost. Tohle na druhé straně dost zoufale chybí, včetně pochopení toho, s kým vlastně bojují. Podbízivé tweety na sítích nepředstavují ani strategii ani akci. Dokud to za nadcházející tři roky lidé v politice nepochopí, budou moci spoléhat už jen na to, že tu bude tak špatně, aby to probudilo i lhostejné. A to už může být pěkně pozdě,“ napsal Simkanič na sociální síti X.

 

Vymezil se proti myšlence, kterou vyslovil předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, že by současné opoziční strany měly Babišovi nabídnout spolupráci, aby odstavily od moci lidi, jako je Jindřich Rajchl – předseda PRO a poslanec zvolený za SPD. Simkanič konstatoval, že toto můžou doporučovat jen nepoučitelní lidé.

„Po posledních třech měsících je skutečně překvapivé, že se taková myšlenka zase objeví. Nepoučitelní, fakt. Babiš s trpaslíky vládnout chce, i když jimi může jako jednotlivci pohrdat, což je ostatně jeho standardní nastavení vůči komukoliv. Současná konstelace mu dává maximální prostor realizovat, co potřebuje. A dokonce se ještě může za excesy ostatních schovat a vypadat vedle nich jako ten rozumnější a konstruktivnější, což je další iluze. Jaký by byl jediný důvod, aby se vydával všanc jinému nastavení? Aby dělal smysluplnější politiku? Aby neničil veřejnoprávní média? Aby nebral ohled na svůj holding? Aby mu záleželo na obraně a podpoře Ukrajiny? Ach! V téhle vládě se nedějí věci, se kterými by Babiš nesouhlasil a které by nechtěl, jakkoliv teď nejvíc ze všeho vypadá, že sotva vlaje za překotným děním ve světě. Babiš dostal historickou příležitost. A vzít si ji nenechá jinak než volbami a svým dalším neúspěchem, jaký způsobil nezvládnutím krizové situace za covidu. Nabídne se ovšem nějaká přesvědčivá alternativa? To je, oč tu běží,“ zdůraznil Simkanič.

 

Varovný prst namířený k demonstrantům pozvedl také ředitel vydavatelství deníku Forum24 Pavel Šafr.

„Naprosto oceňujeme schopnost i odvahu svolat masovou demonstraci, která ukazuje Babišovi silný nesouhlas. Ale apolitičnost akce a naivní rady demokratům, aby se zkusili s Babišem spojit ‚proti extrémistům‘, vyžadují zásadní kritiku. Babiš je temný autoritář, extrémista a nemá žádnou touhu nechat se kontrolovat demokratickými stranami,“ napsal Šafr.

Protestní akce na Letné v Praze se účastnilo asi 250 tisíc lidí a Mikuláš Minář na všechny apeloval, aby se nebáli a vytrvali v občanské aktivitě i v blížících se časech, které podle jeho názoru nebudou nejlehčí.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Abych si to ujasnil, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseAch jo (bls1) , 23.03.2026 10:41:07
podle ředitele Deníku N tedy na Letné nebyla přítomna nenávist, ale jen pravda a láska? No co se divím, vždyť přece znám česká média. Jinak se mi líbí, jak se mafie vyděsila, že by se jejich pětikolka mohla s Babišem umazat. Jasně, Babiš ať si vyžere nadcházející energetickou krizi a oni se pak zase vrátí jako ti, co umí hospodařit lépe. Zajímavé na tom je, že Minář zjevně není součástí té jejich party, jenom plní roli užitečného "naivky".

