Minář málem zavinil nehodu. Ekonom ho poslouchal za volantem

Demonstraci na pražské Letenské pláni, kterou svolal spolek Milion chvilek, zaregistrovala také zahraniční média. Agentura Associated Press informovala o desítkách tisíc protestujících a připomněla historický kontext Letné z roku 1989.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Reuters označila shromáždění za největší od roku 2019. Pozornost dění v Česku věnovala také německá stanice Deutsche Welle. Irish Times psaly o protestech proti vládě.
O statisících demonstrantů informovala agentura Bloomberg. Autory publikovaných článků byli z velké části čeští dopisovatelé nebo novináři dlouhodobě žijící v Česku.
Zatímco zahraniční média se události dosud věnovala jen okrajově, Češi už živě diskutují na sociálních sítích. „Skvělé! Babiši, Okamuro, Macinko, estébáci, náckové, kolaboranti s Ruskem a komouši, tahle země je také naše! Pamatujte si to. Přijdeme znovu. Svobodu a demokracii nám nevezmete!“ vyjádřil se na svém facebookovém účtu divadelník Jan Hrušínský.
Arogantní ministr, KSČ a Piráti
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Macinka) uvedl, že projevy na Letné nesledoval. „Nemám důvod poslouchat proslovy antichartistů, kteří se dnes situují do role morálních obránců demokracie,“ vysvětlil člen Babišovy vlády.
„Říká arogantní ministr, který získal přes 6000 hlasů. A je ve vládě jen proto, že ho Babiš potřeboval kvůli imunitě. Českou republiku ohrožuje neschopná vláda složená z lidí, jako jste vy, pane Macinko,“ pustil se do něj okamžitě na síti X europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Demonstraci věnoval řadu příspěvků, některé z nich publikoval v angličtině. V jednom z nich přirovnal vlády Andreje Babiše s KSČ v roce 1989.
„Zaplněná Letná. To je skutečná vizitka 100 dní vlády Andreje Babiše,“ přidal se předseda STAN Vít Rakušan.
Exministr Martin Dvořák (STAN) přidal fotografii z demonstrace, na kterou dorazil spolu se svým předsedou. Oba si přinesli transparenty.
Také Piráti se na Letné vyfotili a pochlubili se na síti X.
Slečna z pódia přiznala, pro koho vysílají veřejnoprávní média
Ekonom Pavel Šik se přiznal, že při poslechu rozhlasového přenosu z Letné v autě málem naboural.
„Jel jsem dnes za mou drahou mimo Prahu, a než jsem vyrazil, dostal jsem od ní befel, že musím jet opatrně. Tak abych zůstal naprosto nabuzený, pustil jsem si live demošku na Letné. Pochopil jsem, že celý minulý volební období nikdo svobodu omezovat nechtěl, ale teď se návštěvníci demošky, kvůli který jezdily v Praze zvláštní tramvaje, zcela jasně shodli, že svoboda mizí. Pak mě bouchlo do uší jedno doznání, když tam slečna z pódia pravdivě přiznala, pro koho vysílají veřejnoprávní média. Řekla: ‚Ruce pryč od naší televize a rozhlasu.‘ A pak jsem málem naboural ze skromnosti Mikuláše Mináře, když lidem kladl na srdce, že musí být nyní občansky mimořádně aktivní. Skromně jim sdělil, aby nečekali cituji: ‚ani na Havla, ani na Pavla a ani na Mináře‘. Pak jsem zcela čerstvý dorazil, a to jsem ani neměl po cestě kafe,“ napsal na svém facebookovém účtu.
