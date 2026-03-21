Minář odhadl účast: Na Letné až 250 tisíc lidí

Na dnešní demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné dorazily podle organizátorů stovky tisíc lidí. Předseda iniciativy Mikuláš Minář uvedl, že na základě záběrů z výšky odhaduje účast nejméně na 200 až 250 tisíc lidí. „Podle snímků je prostor zaplněný, jde minimálně o stovky tisíc účastníků,“ zaznělo z pódia. Už předem organizátoři hovořili o možném počtu až 400 tisíc lidí.
V davu dominovaly české vlajky, nechyběly však ani symboly Evropské unie či Ukrajiny. Z pódia zaznívala hesla o ochraně demokracie, zatímco účastníci reagovali skandováním „Už jsme tady“.
Organizátoři v úvodu akce děkovali účastníkům za příchod a zdůrazňovali, že už samotná účast považují za výraz občanské angažovanosti. Zazněly také výzvy směrem k politické reprezentaci, aby podle nich nepřekračovala určité hranice a respektovala základní principy demokratického systému.
Na pódiu se postupně střídali řečníci z řad veřejně známých osobností i zástupců iniciativy. Kritika směřovala především na kroky vlády, zatímco opakovaně zaznívala podpora veřejnoprávním médiím a apel na aktivní zapojení veřejnosti do dění v zemi.
