Minář odhadl účast: Na Letné až 250 tisíc lidí

21.03.2026 16:30 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Na dnešní demonstraci spolku Milion chvilek na pražské Letné dorazily podle organizátorů stovky tisíc lidí. Předseda iniciativy Mikuláš Minář uvedl, že na základě záběrů z výšky odhaduje účast nejméně na 200 až 250 tisíc lidí. „Podle snímků je prostor zaplněný, jde minimálně o stovky tisíc účastníků,“ zaznělo z pódia. Už předem organizátoři hovořili o možném počtu až 400 tisíc lidí.

Foto: Screen Milion chvilek, YT
Popisek: Demonstrace na Letné

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
0%
0%
hlasovalo: 0 lidí
Shromáždění s heslem „Nenechme si ukrást budoucnost“ má podle svolavatelů upozornit na obavy z vývoje v zemi, především v oblasti fungování demokratických institucí, médií veřejné služby a obranné politiky. Na Letnou proudily zástupy lidí už před oficiálním začátkem, areál byl rozdělen do několika sektorů a na bezpečnost dohlížely desítky policistů.

V davu dominovaly české vlajky, nechyběly však ani symboly Evropské unie či Ukrajiny. Z pódia zaznívala hesla o ochraně demokracie, zatímco účastníci reagovali skandováním „Už jsme tady“.

Organizátoři v úvodu akce děkovali účastníkům za příchod a zdůrazňovali, že už samotná účast považují za výraz občanské angažovanosti. Zazněly také výzvy směrem k politické reprezentaci, aby podle nich nepřekračovala určité hranice a respektovala základní principy demokratického systému.

Na pódiu se postupně střídali řečníci z řad veřejně známých osobností i zástupců iniciativy. Kritika směřovala především na kroky vlády, zatímco opakovaně zaznívala podpora veřejnoprávním médiím a apel na aktivní zapojení veřejnosti do dění v zemi.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Minář , Milion chvilek , demonstrace na Letné

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dnešní Letná skutečně obranou demokracie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci

17:15 „Neseďte a jednejte!" Minář vyzval k mobilizaci

V závěru demonstrace na pražské Letné se znovu ujal slova předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Min…