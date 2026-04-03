Minář odmítl debatu s Rajchlem, chtěl by se prý zviditelnit na jeho úspěchu z Letné

03.04.2026 12:19 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Jindřich Rajchl požaduje veřejnou omluvu. Pokud ji do týdne nedostane, bude požadovat odstoupení Mikuláše Mináře z pozice předsedy Milionu chvilek pro demokracii. Spor se rozhořel poté, co Minář tvrdil, že si Rajchl objednal jejich společnou debatu na serveru Novinky.cz. Server následně uvedl, že iniciativa k debatě vzešla z redakce a Minář přiznal, že situaci špatně pochopil.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Podle odhadů a přání Mikuláše Mináře by mělo na demonstraci na Letnou dorazit 200 až 400 000 lidí

Zakladatel iniciativy Milion chvilek pro demokracii na březnové demonstraci na Letné tvrdil, že předseda strany PRO Jindřich Rajchl nosí boty z krokodýlí kůže. Chtěl tím ilustrovat, že poslanec Rajchl, který demonstruje proti chudobě, si sám žije v luxusu.

Jindřich Rajchl nicméně informaci o botách z krokodýlí kůže vyvrátil a Minář posléze na sociální síti X natočil omluvné video. V něm ovšem šířil další nepravdivé tvrzení, a to, že se měl Rajchl údajně objednat na jejich společnou debatu na webu Novinky.cz.

„Pokusil se si ji (debatu) vyžádat u Novinek a pokusil se zviditelnit na úspěchu Letné a na tom, že je nás teď všude plno. Chtěl ukázat, jaký je silák,“ uvedl Minář v omluvném videu, kde dodal, že debaty podle něj mají smysl v momentě, kdy jsou dodržována elementární pravidla slušné diskuse a má zájem dojít k reálnému výsledku. To ovšem Minář u Rajchla nevnímá.

„Proč bych měl dávat prostor takovému člověku, který se snaží jen šokovat, lhát a manipulovat?“ vysvětloval Minář své důvody pro odmítnutí diskuze s poslancem Rajchlem.

K tomuto Minářovi videu se ovšem musel vyjádřit server Novinky.cz, který důrazně odmítl jeho tvrzení, že by se Rajchl do debaty objednal či si debatu na jejich webu kdokoli vyžádal.

„Iniciativa uspořádat debatu mezi vámi a poslancem Rajchlem vznikla v redakci Novinek a vy i pan Rajchl jste byli osloveni SMS zprávou s možnými termíny debaty. Pan Rajchl pozvání přijal, vy nikoli,“ upřesnil server Novinky.cz s tím, že jsou nezávislou redakcí, u které si účast v pořadech nikdo neobjednává.

Serveru Novinky.cz se Minář nakonec omluvil, a to za použití „špatného výrazu“ a že situaci „špatně pochopil“. „Chápu, že to bylo vaše rozhodnutí nabídnout zprostředkování, ne nějaká objednávka. Pardon, moje chyba,“ uvedl na X.

Z vyjádření Novinek.cz měl radost poslanec Rajchl.

„Já snad dnes musím mít narozeniny! Mikuláš Minář byl usvědčen ze lži samotným portálem Novinky.cz!“ informoval na svém facebookovém profilu a avizoval, že Minářova popularita dnešním dnem končí.

„Takže ne, Miki, žádný rozhovor jsem si neobjednal. Ne, nesnažil jsem se přiživit na nějaké tvojí pofiderní popularitě, která právě dneškem končí,“ dodal Rajchl. Celý národ nyní podle něj bude vědět, že je Minář „zbabělec a srab, ale i lhář“.

„Bylo mi jasné, že se jednou pohřbíš, ale že tvým hrobníkem budou Novinky.cz, to jsem fakt nečekal,“ napsal Rajchl.

V následujícím příspěvku pak vyzval Mináře k veřejné omluvě za jeho tvrzení, že si měl objednat společnou debatu na webu Novinky.cz. Rajchl uvedl, že Minář tímto tvrzením šířil prokazatelnou dezinformaci, kterou si podle něj mohl snadno ověřit jedinou zprávou redaktorovi, který je oba do debaty zval.

Rajchl situaci přirovnal k případu Zdeňka Kettnera, po kterém Minář sám v minulosti požadoval omluvu a odchod z funkce kvůli sdílení nepravdivé informace. Podle Rajchla je nyní Minář v obdobné situaci.

Proto Rajchl žádá o veřejnou omluvu. V případě, že tak Minář do týdne neučiní, bude Rajchl požadovat jeho odstoupení z pozice předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii.

Mikuláš Minář mezitím na X sdílel další reakci k této kauze okolo údajně objednané debaty. Přiznal, že se mýlil v tom, kdo debatu inicioval, zároveň však dodal, že se podle něj nemýlí v hodnocení Rajchlova chování. Podle něj pro Rajchla „nic není svaté“.

„Víte, když vypukla vaše pornokauza, byl jsem jeden z mála lidí, kteří se zastávali vašeho práva na soukromí. Vaše schopnost označovat mě i přesto to bez kousku studu výrazy jako idiot, čisté zlo či defraudant, je udivující. Stejně jako vaše neschopnost uznat chybu a omluvit se. Ukazuje to, že vám nic není svaté,“ uvedl Minář.

V příspěvku Minář dále uvedl, že svou pozornost hodlá věnovat lidem, kteří chtějí v České republice utvářet něco pozitivního, nejen šířit nenávist, a popřál Rajchlovi hezké Velikonoce.

Jinde na netu:

Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo Se stařeckými skvrnami zatočí hroznySe stařeckými skvrnami zatočí hrozny

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Odmítnutí debaty s Rajchlem dokazuje,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseMilota , 03.04.2026 13:55:49
že zrzavý defraudant alespoň občas použije rozum. V debatě by utrpěl katastrofální porážku. Zajímavější je s jakým záměrem je oslovily Novinky, co od toho očekávaly.

