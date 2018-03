Ministerstvo chce přilákat víc dětí do zemědělských škol

26.03.2018 13:30

Ministerstvo zemědělství připravuje kampaň, která by měla přilákat více dětí do zemědělských středních škol. Resort by chtěl zvýšit atraktivitu zemědělských oborů větším důrazem na jejich propojení s moderními technologiemi. Do budoucna by měl také usilovat o větší spolupráci těchto škol a učilišť s podniky. Uvedli to účastníci konference Zemědělské školství – budoucnost, výzvy a řešení, která se dnes konala v Senátu.