Ministr Evropa Dvořák: „Ta nula na konci řady,“ rozjel se Babiš. „Co tam dělá, parazit?“

Předsedu opozičního parlamentního hnutí ANO Andreje Babiše rozčílil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), jenž odmítl jeho slova o nastupující nové totalitě. Babiš ho označil za „nulu“, která na postu ministra nemá co dělat. Do opozičníka se pustili i další zástupci stran vládní pětikoalice.

„Nová totalita funguje,“ prohlásil bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dnešním plénu Sněmovny, kde promlouval o nutností zrušení poplatků provládní a novototalitním veřejnoprávním médiím a opíral se do Fialova kabinetu: „Tahle vláda, když skončí, nebude moct napsat ani A4, že by něco udělala pro lidi. Nejhorší vláda, nejprolhanější vláda v čele s premiérem, který je nemocný ze lhaní a potřeboval by se skutečně léčit,“ rozčiloval se Andrej Babiš.

Svými slovy vyprovokoval k reakci ministra Dvořáka, který se proti nim od řečnického pultíku později ohradil: „Já mám s totalitou, se skutečnou komunistickou totalitou, velmi intenzivní, osobní a rozhodně ne povznášející zážitek. A proto mě uráží, když někdo, kdo má zásadně jinou zkušenost s totalitou, někdo, kdo totalitě sloužil, kdo na ní prosperoval, kdo s ní spolupracoval, tady dnes znehodnocuje význam slova totalita použitím výrazu nová totalita na současnou realitu,“ reagoval na předchozí Babišovo vystoupení.

Expremiér si s Dvořákem nebral servítky, na postu ministra podle něj nemá co dělat. „Tahle nula, co tam sedí na konci. Kdo ho zvolil, proč tady vystupuje tenhle zbytečný ministr, tenhle parazit, co tam dělá? Kdo ho zvolil? Nikdo ho nezvolil, nikdo,“ vypálil Babiš.

„Ministra jmenuje prezident republiky na návrh předsedy vlády. To je legitimní, to máme v ústavě a tak to funguje. Jak jsem tak sledoval vaši dráhu, shrnul bych ji do jedné lidové moudrosti – z řepy ananas neuděláte,“ reagoval poté ministr Dvořák.

A vyjmenoval několik věcí, jež podle něj ukazují, že zde žádná totalita není. „Kdyby tady skutečně byla totalita, nebylo by možné, aby opoziční poslanec šest hodin plival na vládu, nadával jednotlivým ministrům a vykřikoval cosi o tom, jací jsou to lháři a podvodníci. Kdyby tady byla skutečná totalita, nebylo by možné, aby se lidé shromažďovali na ulicích, na náměstích a vyjadřovali svůj nesouhlas s vládou. Kdyby tady byla nová totalita, byli by lidé vyhazováni ze zaměstnání a ze školy, neměli by šanci na to, aby se dočkali nějakého kariérního postupu jenom za to, že nesouhlasili s vládou,“ řekl Dvořák.

„Já prostě musím jako ten, kdo prožil totalitu, zásadně protestovat proti brutálnímu, sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu. Chtěl bych konstatovat, že pokud někdo lže, krade, podvádí a dělá špinavou práci a média o něm napíší, že lže, krade, podvádí a dělá špinavou práci, tak to není projev totality,“ prohlásil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Do Babiše se opřeli i další zástupci vládních stran. „Vy neznáte sílu slov. A jediný, kdo budoval totalitu, byli estébáci a komunisti. Pokud nastane totalita, tak až se dostanete k moci...“ vystoupil proti předsedovi hnutí ANO poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Babiš k Bartoškovi podotkl: „Jak jste směšný. Ani sám tomu nevěříte. Nevykládejte o estébácích. Jste nová totalita. Vy nás tady nenecháte ani mluvit. Okradli jste důchodce!“ rozčiloval se. „Já jsem byl pasivní člen KSČ, tak jako 1,6 milionu lidí,“ řekl předseda ANO.

„Nejsme nová totalita, žijeme ve svobodné zemi, představitel klientelismu jste vy,“ reagoval dále na Babiše vládní poslanec Bartošek.

Do hádky se vložil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), jenž do Babiše rýpnul s tím, že poslanci mohli vidět jeho pravou tvář, když ztrácí kontrolu nad svými emocemi.

Babiš pak Rakušana označil za „zástupce organizovaného zločinu“. „Já jsem velice rád, že vystoupil zástupce organizovaného zločinu. Pane ministře, tady po Praze se povídá, že existuje nahrávka, na které vy mluvíte, že víte o vyšetřování kauzy Dozimetr. Bylo by zajímavé to vědět,“ poznamenal předseda hnutí ANO.

Sněmovna schválila dnes odpoledne návrh programu řádné zářijové schůze a začala projednávat v druhém čtení sporný vládní konsolidační balíček. Opoziční snahy o změny programu koaliční většinou odmítla. K prvnímu bodu, tedy ke konsolidačnímu balíčku, se poslanci dostali skoro po 27 hodinách od zahájení jednání v úterý odpoledne. Debata o změnách programu a následné hlasování o jeho podobě zabraly asi 18,5 hodiny čistého času.

