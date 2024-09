Minule 99 mandátů, teď 106. Je zde mírný nárůst, počítal Fiala

"Chtěl bych nejprve poděkovat těm občanům, kteří přišli k volbám a využili práva rozhodovat o budoucnosti svých krajů a také o tom, kdo je bude reprezentovat v Senátu. Zvláště bych chtěl poděkovat těm, kteří přišli v oblastech, které jsou postiženy povodněmi a rozhodli se volit i přes všechny starosti, které v těchto dnech mají a které jsou často existenciální," poznamenal úvodem brífinku Fiala.

"Jsem rád, že se nám podařilo v těch oblastech, které byly výrazně zasaženy povodněmi, zajistit řádný průběh voleb, chtěl bych za to poděkovat starostům, volebním komisím, hasičům a všem dalším, kteří umožnili to, aby lidé na celém území Česka mohli vykonat své volební právo," dodal.

"Pokud jde o výsledky voleb, my jsme v různých krajích kandidovali v různých uskupeních, neměli jsme centrální volební kampaň. Teď musíme vyhodnotit, kde ta spolupráce, kterou jsme zvolili, měla smysl a kde třeba ty výsledky jsou takové, že jsme měli něco udělat jinak. Celkově ten výsledek nepochybně odráží realitu, já ho nemohu považovat ani za úspěch, ale nemohu ho považovat ani za fatální neúspěch, jak ukazují čísla, která máme v tuto chvíli k dispozici. Celkově se nám podařilo jako ODS, nebo v rámci koalice Spolu, vyhrát ve dvou krajích, zatímco v minulých volbách jsme na té cílové pásce uspěli pouze.v jednom kraji. Pokud jde o projekce mandátů, tak minule jsme měli 99 mandátů, teď bychom měli mít kolem 106, je zde mírný nárůst," řekl Fiala a poděkoval a poblahopřál zejména Martinu Kubovi v jižních Čechách, Janu Grolichovi na jižní Moravě.

"Velmi slušného výsledku dosáhli naši dva hejtmani, v Královéhradeckém kraji Martin Červíček a Vítězslav Shrek na Vysočině a i jim chci poděkovat a ocenit jejich práci a jejich výsledek ve volbách. Tyto volby ukazují, že hodně záleželo na osobnostech, na lidech, kteří jsou v regionu vyprofilovaní a kteří dokážou získat důvěru lidí a my jsme na to i vsadili tím, že jsme neměli centrální kampaň, ale snažili jsem se vytvářet kampaně podle jednotlivých krajů, podle jednotlivých osobností a podle toho jsme vytvářeli i ty jednotlivé koalice," dodal Fiala.

"Když se podívám zpátky a když se podívám na výsledky našich soupeřů, tak musím říct, že minule vyhrálo hnutí v deseti krajích, letos také vyhrálo v deseti krajích, ale je nepochybně posíleno. A díky tomu, kdo se dostal v jednotlivých krajích do krajských zastupitelstev, tak posílilo také svůj koaliční potenciál. Nemám z toho žádnou radost, ale to je také realita. To, co je pro krajské volby typické, je, že nejde jenom o potenciální zisk, ale jde také o schopnost utvořit funkční koalice, počkejme proto na výsledky jednání v jednotlivých krajích, jak ty výsledky budou vypadat," dodal Fiala a poblahopřál hnutí ANO k vítězství.

"Pokud jde o Senát, tak jsem říkal, že bych chtěl, abychom měli sedm nebo osm senátorských křesel. To je stále ve hře. A máme šanci potvrdit pozici nejsilnějšího senátorského klubu. A také pozici předsedy Senátu. A to považuji za solidní výsledek. Ve druhém kole máme devět kandidátů podporovaných ODS, nebo za ODS, a dva, které podporujeme a kteří budou členové našeho společného klubu. Před šesti lety, když jsme dosáhli velkého úspěchu, tak jsme měli ve druhém kole jedenáct kandidátů, takže ta čísla jsou velmi podobná," uvedl. Vyzval, aby lidé přišli ke druhému kolu senátních voleb.

Propad Pirátů v krajských volbách podle Fialy nebude mít bezprostřední vliv na činnost vlády. Pirátské vedení dalo předtím své funkce k dispozici.