Mír v Palestině ano. Ale tohle ne! Incident na letišti v Dagestánu má dohru

Ruské ministerstvo vnitra v pondělí uvedlo, že identifikovalo 150 osob, které se účastnily výtržností, a 60 z nich bylo vzato do vazby k dalšímu vyšetřování. Podle úřadů a místních tiskových agentur bylo při nepokojích zraněno více než 20 lidí, včetně devíti policistů.

Provoz na letišti byl kvůli protestům dočasně zastaven a v neděli byly zrušeny desítky letů. Šéf dagestánské správy Sergej Melikov uvedl, že normální provoz bude obnoven během dvou až tří dnů. Ruské ministerstvo vnitra v pondělí uvedlo, že letiště je „plně pod kontrolou orgánů činných v trestním řízení", a vláda regionu prohlásila, že bezpečnostní opatření budou posílena ve všech městech a obcích.

Melikov označil nepokoje za hrubé porušení zákona. „Všichni Dagestánci soucítí s utrpením obětí jednání nespravedlivých lidí a politiků a modlí se za mír v Palestině. Ale to, co se stalo na našem letišti, je pobuřující a mělo by být náležitě posouzeno orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl Melikov a poté obvinil Ukrajinu, že k těmto nepokojům podněcuje. Kyjev se podle něj podněcováním nepokojů snaží destabilizovat region.

Podobně reagoval také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle něhož je zcela zřejmé, že nepokoje v Machačkale byly z velké části výsledkem vnějšího vměšování. Prezident Vladimir Putin se prý ještě v pondělí mimořádně sejde se svými nejvyššími představiteli, aby projednal „pokusy Západu využít událostí na Blízkém východě k rozdělení ruské společnosti.“

Nepokoje přišly na pozadí televizních záběrů ukazujících hrůzy toho, co se děje v Gaze. „Pro naše nepřátele je velmi snadné využít těchto záběrů k tomu, aby provokovali a rozzuřili lidi,“ uvedl Peskov, jak informuje Financial Times.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nepokoje odsoudil a přičetl je rozšířené ruské nenávisti vůči jiným národům. „Ruský antisemitismus a nenávist vůči jiným národům jsou systémové a hluboce zakořeněné," řekl Zelenskyj, který je Žid. „Nenávist je hnacím motorem agrese a teroru. Všichni musíme společně bojovat proti nenávisti,“ uvedl podle serveru Politico.eu.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v prohlášení zveřejněném v neděli večer vyzval Rusko, aby „zajistilo blaho všech izraelských občanů a Židů, ať jsou kdekoli, a aby podniklo rázné kroky proti výtržníkům a podněcování nenávisti proti Židům a Izraelcům".

???????? Muslims in Dagestan, Russia STORM the airport at which a flight from ISRAEL is currently arriving! pic.twitter.com/Ez7xwmJhNL