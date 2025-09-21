Místo Krumlova jeli na řízek do Vídně. Je z toho ostuda

Vídeň patří mezi turisticky velmi vyhledávaná města. Oblíbená je i mezi návštěvníky z České republiky. Zavzpomínali jsme na porevoluční dobu, kdy si mnozí z nás nemohli v Rakousku dopřát pomalu ani kávu v restauraci. Dnes je to jiné. Některé ceny jsou tady totiž dokonce nižší než u nás. A to i přesto, že rakouský průměrný plat je více než dvojnásobný než ten v České republice.
Řízek v centru Vídně levnější než u řeky v Krumlově či v Praze na Staromáku?
Hned na začátek jsme se zašli podívat do restaurace v podloubí, jen kousek od vídeňské radnice, tedy přímo v centru rakouské metropole. Od místních jsme se dozvěděli, že tady funguje už desítky let. A těší se velké oblibě jak u místních, tak u turistů. Zajímavá je i spoustou fotek a obrazů Einsteina. Podle toho také nese svůj název. Zaujalo nás, že mezi personálem jsou například i číšníci ze Slovenska nebo Polska, což je velká výhoda například právě pro turisty z Česka, pokud se německy nedomluví. Možná i to je jeden z důvodů, proč to sem české návštěvníky láká, o čemž jsme se přesvědčili i díky tomu, že jsme tady zaslechli češtinu od vedlejších stolů. Nakoukli jsme do jídelního lístku, kde mezi ostatními dobrotami vévodí i několik druhů řízku. Vepřový vídeňský řízek, podávaný s tradičním rakouským bramborovým salátem tady vyjde na 17,90 euro. Pokud bychom počítali kurz 25 korun za euro, je to zhruba 448 korun. Stejná je i cena řízku kuřecího. Jedná se o nižší cenu, než kterou jsme před časem objevili v jedné z restaurací s výhledem na zámek v Českém Krumlově. Tam byla cena vepřového, či kuřecího řízku 499 korun. Jen místo bramborového salátu k němu byly hranolky a tatarská omáčka. Pro porovnání nás napadlo rovnou nakouknout i na webové stránky jedné z restaurací na Staroměstském náměstí v Praze. Na jídelním lístku jsme našli vepřový řízek po vídeňsku s bramborovým salátem za 549 korun. Tedy o stovku dráž než ten ve Vídni. Je navíc na místě připomenout, že hrubá průměrná měsíční mzda v Rakousku je více než dvojnásobná oproti ČR.
„Vídeňská“ gulášovka za 183 korun, „pražská“ v misce z chleba za 339 korun
Zkoukli jsme i další ceny ve vídeňské restauraci a objevili například gulášovou polévku za 7,29 euro, což je v přepočtu přibližně 183 korun. A v Praze na Staromáku? Například gulášová polévka podávaná v misce z chleba 339 korun. „Vídeňský“ hamburger s hranolky vyšel na 14,90 euro, což je přibližně 373 korun. V již zmíněné krumlovské restauraci jsme před časem objevili hamburger s hranolky a tatarkou za 599 korun, o čemž jsme už v jedné z reportáží informovali. Zaujal nás i „vídeňský“ Ham and Eggs za 7,90, tedy v přepočtu za 198 korun. Pro zajímavost, v jedné českobudějovické kavárně, také jen kousek od radnice, vyjde Ham and Eggs ještě o korunu dráž. Jedna koruna dnes není žádný „peníz“, znovu ale připomeňme výrazně vyšší rakouské mzdy oproti těm českým.
Vysoké ceny? Myslíte, že jsou v Praze nižší? A co nám řekla rodilá Vídeňačka….
Oslovili jsme české turisty, které jsme potkali právě když vycházeli ze zmíněné restaurace kousek od vídeňské radnice. „Vídeň musí být řízek, to je jasné. A tady mají vynikající. Obsluha skvělá. Chodíme vždycky sem,“ usmíval se na nás muž, který se představil jako Jan Brázdil. Do Vídně přijel prý z Prahy s celou rodinou. „Manželka tady má příbuzné, jezdíme sem pravidelně. A kolikrát už jsme si říkali, jestli raději nežít tady,“ rozpovídal se. „Vysoké ceny? A myslíte, že jsou v Praze nižší?“ zasmál se upřímně a i on zmínil rozdílné platy u nás a v Rakousku i to, že prý má právě Vídeň skvělý systém nájemního bydlení, který, jak řekl, by pro nás mohl být vzorem.
Během naší procházky Vídní jsme pak oslovili i starší pár, který jsme správně odhadli na místní. Zajímalo nás, jak se jim ve Vídni žije. „Já jsem se tady narodila. Bude mi pomalu pětasedmdesát. Miluji Vídeň, ale přece jen, změnila se. Večer se v ulicích necítím tak bezpečně jako dřív. Různé ty hlučné skupinky mladých…. Nechci nikoho kritizovat, ale….Politika dnes ovládá všechno….. Je to jiné, než za našeho mládí. Dnes bych večer sama nikam nešla,“ povzdechla si od pohledu noblesní paní, zatímco nás její manžel upozornil na právě probíhající prý propalestinskou demonstraci před vídeňským Parlamentem. „Nevím, čeho tady chtějí dosáhnout. Vina je na obou stranách. Děsí mě, co se ve světě děje,“ uzavřel.
Autodrom za 4 euro, „Psycho“ dům za 6. Nechyběla dršťková…..
Zajeli jsme se podívat i do vyhlášeného zábavního parku Prater. Kromě cen atrakcí nás samozřejmě i tady zajímaly ceny jídla. V jedné z restaurací jsme objevili „vídeňský“ vepřový řízek s hranolky za 14,50 eur. Krůtí se stejnou přílohou vyšel na 15 eur. Gordon bleu z vepřového pak stál 15,90 eur. Našli jsme ale i řízek s hranolky za 13,90 nebo čevapčiči se stejnou přílohou za 14,50 euro. Cena hovězího guláše? 17,90 euro. V jedné restauraci jsme dokonce objevili „drštkovou“ za 6,80 euro.
Zajímaly nás i ceny rychlého občerstvení. Ty se stánek od stánku poměrně různily.
Například langoš se sýrem jsme viděli za 5,50 euro, se sýrem a kečupem vyšel u dalšího stánku na 6,50 euro, jen s česnekem na 5 euro. Samotný langoš jsme objevili za 3,50, jinde byl i dražší, hranolky za 3,80. Celkově je tedy langoš o něco dražší, než bývá na trzích například v jižních Čechách. Hot dog i s pitím vyšel u jednoho ze stánků na 7,80 euro. Grilovanou kukuřici jsme objevili za 3,90, kebab sendvič za 6,30. Ovoce na špejli v čokoládě vyšlo na 4,20, tedy na zhruba 105 korun. Vloni před Vánocemi jsme viděli jahody na špejli v čokoládě na českobudějovickém trhu za 150 korun, banán za stovku.
A došlo samozřejmě i na atrakce. Například atrakce na téma „Doba ledová“ vyšla pro jednoho na 5 euro. Za stejnou cenu byl strašidelný dům. Psycho dům stál o jedno euro víc. Na 7,50 vyšel vstup na horskou dráhu. Jedna jízda na autodromu stála 4 eura, což je zhruba stovka. Při zakoupení více „žetonů“ nabízeli slevu. Stovku stálo, jak jsme uvedli v nedávno reportáži, i autíčko na autodromu na české pouti. Jízda na jednom z vyhlídkových kol v Prátru pak vyšla pro jednoho na 6 euro.
„Nechodíme sem často, jen když mají děti narozeniny, nebo začínají prázdniny. Většina atrakci stojí kolem pěti, šesti euro. Dražší je ruské kolo, to je, myslím kolem 14 eur pro dospělého, děti za méně než půlku,“ usmívala se mladá maminka s tím, že na ruské kolo je možné využít i rodinné vstupné.
autor: David Hora