Místo elektrobusů padla žaloba. Podnikatel chce dva miliony dolarů za ušlé náklady na kampaň. Třeba za osmistránkovou brožuru

Znělo to jako převratný vynález. Bezdrátově nabíjené autobusy, které měly zásadně ovlivnit městskou hromadnou dopravu ve střední Evropě. Do projektu ale vstoupila společnost SARN a vše skončilo žalobou.

Technologii bezdrátového nabíjení autobusů vyvinula univerzita v Utahu. Projekt měl fungovat na principu indukčního přenosu energie - autobus by přijel na dobíjecí podložku a jeho baterie se měly začít automaticky nabíjet. Exkluzivní licenci na tuto technologii od univerzity odkoupila společnost WAVE, která ji měla posunout do komerční fáze a uplatnit ji v reálných projektech hromadné dopravy.



V roce 2011 vstupuje na scénu SARN. Americká lobbistická skupina, složená z bývalých úředníků americké administrativy, uzavřela s WAVE dohodu o exkluzivním zastupování na trzích střední a východní Evropy. Výkon obchodního zastoupení měl na starosti Armen Agas.



U tohoto jména se chvíli zastavme. Tento podnikatel arménsko-českého původu není pro Čechy a Slovensko neznámou osobou. Jménem SARNu obcházel podnikatele a politiky a nabízel vliv a zastupování ve Washingtonu. Z projektů obvykle sešlo a smluvní strana byla žalována SARNem o náhradu škody.



Ten samý osud čekal elektrobusy.



Společnosti WAVE se nikdy nepodařilo vyvinout funkční prototyp, který by mohl být zákazníkům prezentován. SARN proto obvinil WAVE, že byl uveden v omyl a, jak je jeho nechvalně pověstným zvykem, žaloval společnost o náhradu škody.



Vzhledem k tomu, že SARN podává své žaloby v USA, zněla částka na dva miliony dolarů.



Tolik měl údajně Armen Agas utratit za marketing na východoevropských trzích. Jediným dokladem nějaké kampaně je však osmistránková anglická brožura určená k propagaci projektu v České republice.



Zázračné elektrobusy dodnes nefungují. Za to je ale stále aktivní SARN a hlavně Armen Agas, který už zase obchází české podnikatele s nabídkou "špičového lobbingu". Kdo o SARNu nikdy neslyšel, měl by si toto jméno dobře zapamatovat.

Psali jsme: Cheb: O vůz, poháněný nabíjecí baterií, je velký zájem ČEZ spouští ekologický produkt pro elektromobilisty. Zelenou elektřinu Synot: Zlínští záchranáři budou jezdit v novém BMW i3! Autodrom Most má nový elektromobil pro kurz bezpečné jízdy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas