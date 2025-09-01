Místo války raději byznys, píše Vitásková. A radí, který by se hodil pro Ukrajinu

Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková napsala komentář, který pojmenovala „Válka a mír“. Vysvětlila, že to není jen název díla L. N. Tolstoje, ale nanejvýše aktuální téma.
„Je to tři roky (srpen 2022), kdy jsem se vyjadřovala k ‚operaci‘ na Ukrajině, výstižněji řečeno k válce na Ukrajině. Již v té době jsem se neobávala sdělovat názor, dokonce ve veřejných médiích, že jsem zastánce diplomatického řešení každého konfliktu. Diplomatickou cestou lze zabránit krveprolití, lze zabránit dopadům na člověka jako jedince, na národy jako celky. V té době jsem nebyla zcela pochopena. Stejně jako když jsem k dotazům, kolik procent ze státního rozpočtu by mělo být dáno na obranu, zbrojení, i tehdy jsem zcela nepopulárně sdělovala, že to vidím úplně jinak. Půlka z toho, co se uvolňuje ze státního rozpočtu ‚na obranu‘, by měla být investována ‚na mír‘. Tím rozhodně nemám na mysli ‚tanky ve jménu míru‘, různé zbytečné programy, které nikdo nepotřebuje. A do třetice jsem veřejně prosazovala, že lepší je obchodovat než válčit, raději byznys než válka,“ připomněla Vitásková.
A přiznala, jak je ráda, že po letech se potvrdil její pragmatický názor, když v mnoha směrech zcela pragmaticky přistupuje k problematice jeden z nejvýznamnějších mužů světa – prezident USA Donald Trump.
„Jednoznačně se potvrzuje, že jsem se nemýlila, a doufám, že brzy bude konflikt na Ukrajině jen velmi smutnou vzpomínkou v našich novodobých dějinách. Nicméně bychom se měli velmi rychle zamýšlet nad tím, co nastane den poté. Myšleno, až budou zahájeny mírové dohody, až přijde čas na hospodářskou, ekonomickou obnovu Ukrajiny. Do kterých projektů se skutečně chceme zapojit? Budou to projekty na skutečnou obnovu, nebo jen nesmyslné podpory, které obnovu nebudou řešit, a finance budou mizet v černé díře korupčníků?“ zamýšlí se Vitášková.
Bude to podle ní dlouhý proces. Zdůrazňuje, že jednou z oblastí, která je životně důležitá, je energetika. „Asi každý odborník vidí tu svoji oblast jako prioritní. Ale já jsem opravdu přesvědčena, že energetika je základ, základ pro plnohodnotný život, pro růst ekonomiky, životní úrovně, hospodářského rozvoje ve všech oblastech. Prostě bez energetiky to nejde,“ zdůraznila někdejší předsedkyně ERÚ.
Jako jednu ze zásadních oblastí pomoci vidí účast na obnově a modernizaci energetiky, plynárenství. Jsou to dva obory, které spolu úzce souvisejí, ale každý samostatně bude potřebovat rozsáhlé investice, a to nejen do obnovy zařízení, ale i rozsáhlé modernizace těchto oborů.
„V této chvíli je nutné se zamyslet, jaké nové technologie mohou v rámci obnovy být použity, jaké komponenty by se právě nyní měly začít vyrábět. Všem musí být jasné, že například turbínu, bateriová úložiště nevyrobíme za měsíc ani rok, že výrobní kapacity jsou většinou vyprodány na tři roky dopředu. Pokud nebude zahájen program na mírové řešení obnovy Ukrajiny, tak se lze těžce domnívat, že se pak dá obnova stíhat za rok nebo dva. Na energetiku je navěšeno celé další hospodářství, které není možno bez dodávek bezpečného a dostatečného množství energií vůbec budovat. Je zcela logické, že s tím souvisí financování těchto projektů. Určitě budou zapojeny soukromé firmy, určitě budou zřízeny fondy pomoci. Věřím, že po podzimních volbách se budeme zcela vážně jako stát touto problematikou zabývat a dáme šanci řadě našich podnikatelů na účasti v tomto procesu,“ uvedla Vitásková.
