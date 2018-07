Mladá moderátorka se utrhla ze řetězu kvůli ministryni Malé: Když je někdo nekompetentní lump, vagína z něj lepšího člověka fakt neudělá!

„Vítejte u zpravodajské relace, která vzniká proto, že se prostě pokaždé nějakej kokot najde,“ zahájila mladá moderátorka zostra. Poté si rýpla do novináře serveru Super.cz, který věnoval celý článek prsům slavné zpěvačky Madonny. Bude prý zajímavé počkat si, jak bude v 60 vypadat „bimbas pana redaktora“.

O chvíli později se moderátorka vysmála bývalé ministryni spravedlnosti Daniele Kovářové. Díky ní se prý zrodil „prasák týdne“. Daniela třeba nechápe, že feministky neslaví jmenování Taťány Malé ministryní spravedlnosti,“ oznámila moderátorka. A přidala fotografii, která si dělá srandu z nové členky vlády. Má na ní totiž přimalovány králičí zuby.

„Když je někdo nekompetentní lump, vagína z něj lepšího člověka fakt neudělá. To je stejný, jako že spisovatelku z někoho neudělá ani to, že za sebou má už deset mizernejch knížek o sexu. Daniela Kovářová by navíc mohla vstoupit do síně slávy prasáků týdne za celoživotní dílo, protože co věta, to perla, akorát ty tupý feministky to pořád ne a ne pochopit,“ zaznělo také před kamerou.



Screen: Proženy.Blesk.cz

