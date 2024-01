Mladí ODSáci rozbíjejí pomluvy. Co se o jejich straně říká?

Mladí občanští demokraté se rozhodli rozbořit stereotypy, které s nimi lidé mají dle nich spojené a začali jmenovat hraní tenisu či styl odívání. „Jsem mladý ODSák, jasně, že všude nosím sako a kravatu,“ pobavili se mladí ODSáci. Právě to je přitom to, co dělá předseda jejich strany, premiér Petr Fiala, jenž se netají tím, že sako téměř nesundává, jelikož „byl vychován v kultivovaném měšťanském prostředí, kde bylo plno lásky a porozumění, ale také se dbalo na zvyky, tradice a formu“. A došlo i na ČT24. „Poslouchám jenom ČT24,“ zaznělo na videu od Mladých občanských demokratů.

„Jsem mladej ODSák, jasně, že hraju tenis,“ zaznívá mezi stereotypy na videu a podstatná část videa je věnována také stylu odívání. Jedna z mladých žen se tak například snaží zbořit tvrzení, že členky její strany „všude nosí podpatky“ a pak dojde i na sako s kravatou. „Jsem mladej ODSák, jasně, že všude nosím sako a kravatu,“ baví se nad tímto údajným stereotypem, jenž mají mít lidé spojený s ODS, mladí členové strany.



Právě vystupování v saku v jakékoli situaci je přitom něco, na čem si zakládá aktuální předseda ODS a ministerský předseda Petr Fiala. „Můj otec mi kdysi řekl, že gentleman se pozná podle toho, že když je sám doma a chystá si jídlo, tak si pěkně prostře, jako by byl ve společnosti. Bez ohledu na to, jestli se na něj někdo dívá, nebo ne,“ začal před několika lety Fiala vysvětlovat, co jej vede k nošení saka za všech okolností. „Byl jsem vychován v kultivovaném měšťanském prostředí, kde bylo plno lásky a porozumění, ale také se dbalo na zvyky, tradice a formu. Proto mě třeba lidé sem tam vidí, že dělám v saku něco, co většina lidí v saku nedělá, ale já to tak prostě mám… Sako je příjemné, drží tvar, má spoustu kapes,“ uvedl.

Psali jsme: Petr Fiala: Jsem vychovaný gentleman, proto nosím sako. Chci tím kultivovat politiku

Premiér tehdy dodal, že oblečení „něco vyjadřuje“. „Dobrým oblečením vyjadřujete úctu k druhým, respekt k instituci, kterou reprezentujete, k úkolu, který máte. Cítím to tak a proto mě i nadále často uvidíte v obleku s kravatou. Veřejný prostor musíme kultivovat, posilovat pravidla slušnosti i vzájemného respektu, jinak všechno ztratíme. A i na formě záleží…,“ pravil, avšak ubezpečil své podporovatele, že si sako výjimečně i sundá. „U televize v saku nesedím, ani tenis v něm nehraju,“ shrnul premiér.

Kromě odívání mladých ODSáků se mezi stereotypy objevil až přílišně kladný vztah členů ODS k ČT24. „Jsem mladá ODSačka, jasně, že poslouchám jenom ČT24,“ jmenuje proto jiný stereotyp mladá členka strany.



A výčet stereotypů pokračuje. „Jsem mladý ODSák, jasně, že štvu starší kolegy,“ padne například. Vše završí nejmladší poslanec ODS Jiří Havránek. „Jsem mladý ODSák, jasný, že mě nepustěj nahoru!“ završí.

Jsem mladý ODSák. ?? Jasně, že nosím sako i doma!??>?A jaký stereotyp s náma máte spojený Vy? ?? pic.twitter.com/ThbJwPGK2y — Mladí občanští demokraté (@MladiODS) January 25, 2024

Vysvětlování některých stereotypů či vlastností spojených s některými členy strany není v ODS ojedinělé. Premiér Petr Fiala se kromě svého saka věnoval i množství dalších svých vlastností a lidem tak sebe představil coby intelektuála, který je každý den, aspoň chvíli před spaním, zvyklý číst a posléze lidem vysvětlil, že to, že má působit „příliš jako ‚intelektuál‘", prý není nic špatného.

„Já se ale za to, že mám vzdělání a rád přemýšlím, nestydím. Naopak. Poznání a přemýšlení v souvislostech je přece cenné a hodnotné. Ale pozor: žádný intelektuál nemá patent na rozum a nesmí se povyšovat nad ostatní, což někteří bohužel dělají. A když jim pak kape kohoutek nebo nejede auto, rázem vidí, v čem jsou jiní lidé užiteční…“ osvětlil lidem předseda ODS.



„Každý jsme jiný a každý máme ve společnosti své místo. Já si vážím všech, kteří svůj obor či profesi vykonávají poctivě, s nadšením a láskou,“ ujišťoval.





Styl premiéra však i přesto občas i nadále vzbuzuje různorodé reakce. Lidé se v půlce roku 2021 například pozastavili nad tím, že Fiala se svými koaličními partnery v obleku skotačí na houpačkách. „I v této chvíli má na sobě Petr Fiala oblek, protože je to tak důstojné,“ glosoval tehdy situaci novinář Jindřich Šídlo.

I v této chvíli má na sobě Petr Fiala oblek, protože je to tak důstojné. https://t.co/K6NIEm4HMk — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) June 14, 2021

