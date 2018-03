Mluvčí antibabišovské výzvy: Babiše volilo patnáct procent obyvatel země, nemůže ovládnout celou společnost

Mluvčí výzvy Milion chvilek pro demokracii Minář počítal s tím, že za sto dní by tuto petici mohlo podepsat sto tisíc lidí. Stalo se však něco jiného. Za osmnáct dní tuto petici podepsalo na 200 tisíc lidí. A zdaleka to není tak, že by všichni signatáři byli z Prahy. Podle Mináře to ukazuje, že lidem není lhostejné, kdo stojí v čele státu. Nemalá část společnosti má prý za to, že premiérem této země by neměl být trestně stíhaný člověk.

„V tuhle chvíli je těch podpisů 200 tisíc za osmnáct dní, což nám docela vyrazilo dech. To číslo milion je vlastně trochu bláznivé. ... Ukázalo se, že lidé nějak souzní s tím, co v té výzvě je formulováno a šíří to sami od sebe dál svým známým. A my si myslíme, že když milion lidí dá najevo svůj názor spojený s konkrétním požadavkem, tak to ani Andrej Babiš nemůže ignorovat,“ zdůraznil s tím, že proti jiným premiérům se takovýto projev odporu nekonal.

Šiřitelé petice prý nijak nezpochybňují fakt, že hnutí ANO vyhrálo demokratické parlamentní volby. Jenže to ještě neznamená, že musí být premiérem právě Babiš. Ostatně, sám Babiš tvrdí, že není jedinou osobností v hnutí ANO a odmítá, že by hnutí řídil autoritářským způsobem. „To, že někdo zvítězil v demokratických volbách, ještě neznamená, že si může dělat úplně co chce,“ podotkl host.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle svých vlastních slov si je vědom toho, že petice nejsou všemocné a rozhodně s jejich pomocí nechce odvolávat jednou řádně zvolené politiky. Petice má jen říct zvoleným politikům, že si nemohou dovolit všechno. Strůjci petice na to prý Babiše upozorňovali už po jeho zvolení a chtěli s ním o tom debatovat. Babiš strůjcům petice přislíbil setkání, ale jen „na kávičku“ a soukromně. Veřejné setkání odmítl. Minář a jeho kolegové poté dospěli k závěru, že musí jít na Babiše jinak. Přes veřejnost.

Host ve vysílání uznal, že to, co se tu dělo od listopadu 1989 až dodnes, nebylo ideální, takže Babišova kritika současného systému je do jisté míry oprávněná. „Naše demokracie je v krizi a má celou řadu problémů,“ uznal Minář. Ale to opravdu neznamená, že si může Babiš či jeho spojenci ve Sněmovně dovolit cokoliv.

„Je namístě obava, že se snaží koncentrovat co nejvíce moc ve svých rukou. A ta moc, kterou on má v rukou, je opravdu bezprecedentní, protože on nejen že je druhý nejbohatší muž v zemi. Nejenom, že vlastní nejvlivnější média, aby o něm psala pravdu, jak teda on říká, nejenom, že má nyní moc zákonodárnou, ale má i moc výkonnou a to je bezprecentní kumulace moci v jedněch rukou,“ varoval Minář.

„To vyjednávání o vládě, to vede se stranami, které mají ve svém jádru něco, co odporuje demokratickým hodnotám. Konkrétně KSČM se dodnes neodstřihla od své totalitní minulosti,“ pokračoval host.

To všechno je varující a česká společnost by se proti tomu měla ozvat. Česká ústava přece má určitého ducha, stojí na určitých hodnotách a ty by měli ctít všichni politici. Nemluvě o tom, že Andreje Babiše volilo asi jeden a půl milionu lidí, což je patnáct procent obyvatel země a Babiš nemůže ovládnout celou společnost, protože celá společnost ho nevolila.

Minář doufá, že jejich petice lidi přiměje ozvat se a Babiš si uvědomí, že nemůže stát proti lidem, pokud chce být úspěšným politikem.

Host přidal pár slov také na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který rezignoval na post šéfa sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Rezignoval po demonstracích, které se konaly po celé České republice. Než se však rozloučil, nezapomněl demonstranty označit za „křiklouny“. Minář na to odpověděl, že tohoto komunistického poslance nebere vážně.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bere ho vážně jen jako symbol minulého režimu, protože Ondráček s obuškem v ruce hájil vládu komunistické strany proti demonstrantům toužícím po svobodě. Na to bylo třeba upozornit. A pokud se objeví jiná důležitá věc, na kterou bude třeba upozornit, spolek kolem petice Milion chvilek pro demokracii se znovu ozve. Má prý zřízený transparentní učet, na který lidé posílají peníze a ty lze využít na ledacos.

„Účel našeho spolku je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice. To znamená, že pokud se rozhodneme, že v České republice je jiná důležitá věc, která by byla pro naplnění tohoto účelu důležitá, tak ty peníze můžeme použít i pro to,“ uzavřel Minář.

Psali jsme: Onkolog Koutecký: Zeman není v pořádku. Neměl by už funkci vykonávat Poslanecký klub ANO bude probírat vyjednávání o vládě Že se v ČT pořád mluví o Kalouskovi? Tito politici jsou prý na tapetě mnohem častěji Poslanec Foldyna k jednáním o vládě: Babiš je pořád trestně stíhaný, takže...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp