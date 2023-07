Mluvila za klimatickou mládež. Teď promluvila o komunismu. „Blbá jak necky,“ zní ze sítí

25.07.2023 18:15 | Monitoring

Internetem se šíří příspěvek jedné z uživatelek Twitteru, která se smála, že některým lidem vadí, že by se osmdesátá léta v Československu nemusela definovat jako totalita. Byl jí připomenut politický vězeň Pavel Wonka, který ve vězení zemřel ve věku 35 let na vyčerpání organismu. O něm uživatelka neslyšela, zeptala se, co na osmdesátky říká on. Na svém účtu sdílí i příspěvky Poslední generace.