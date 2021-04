Moc CIA v Česku. Topolánek bez zábran o USA

Kauzu Vrbětice považuje Mirek Topolánek za vrchol ledovce působení ruských tajných služeb v Česku. Ale podle rozhovoru z roku 2016 to nejsou zdaleka jen ruské tajné služby, které v Česku působí. V ČRo Topolánek prohlásil, že do soudu ohledně Pandurů zasahovala CIA. Američané ho prý nemají rádi, protože na Pandurech ušetřil Česku 8 miliard. „Američané nejsou zvyklí přicházet o peníze nikde na světě a ukazuje to vztah té americké administrativy k banánové zemi typu Česká republika, která je zajímá jen, když sem chtějí dodat nějaké zbraně,“ řekl.

podcastu na webu Info.cz Mirek Topolánek prohlásil, že ruské zpravodajské služby v Česku operují, což prý dokládá i velikost ambasády a současná kauza je jen vrchol ledovce. Podle něho Rusové chtějí získat zpátky pod kontrolu takzvané ochranné pásmo (buffer zone). Také promluvil proti myšlence, že by Česko bylo mostem mezi Východem a Západem; řekl, že každý, kdo se o to pokoušel, pak zažil, jak „buď z Východu nebo ze Západu dupaly ty holínky opačným směrem přes to naše území". Hybridní válku tady prý Rusko začalo vést v době, kdy plánoval radar v Brdech.

„Jako občan oceňuji vládu v rychlosti i v počtu vyhoštěných ruských agentů. Jako obyvatel Bubenče ale mám obavu, že jich tu pár stovek ještě zbývá,“ ocenil krok vlády, která v návaznosti na zjištění tajných služeb vyhostila 18 ruských diplomatů, údajných důstojníků GRU a SVR.

Ovšem svého času Topolánek nehovořil moc lichotivě ani o amerických spojencích a jejich tajných službách. V roce 2016 byl hostem Interview Plus v ČRo a s moderátorem Michaelem Rozsypalem probíral kauzu lobbisty Marka Dalíka a soudní proces, v němž také vypovídal. Topolánek odmítl, že by Dalík sháněl úplatek pro někoho, kdo stál výše než on.

Vvyšetřování, jež skončilo Dalíkovým uvězněním, označil za politický proces. „Takové jsme tady zažívali v 50. letech,“ prohlásil, ačkoliv to prý nechtěl zveličovat. Soudkyně mu prý nakreslila terč na záda. „Já tam svědčím a nevím vlastně o čem,“ svěřil se s tím, že prý neměl s aférou nic společného a soudkyně ho přesto vystavila tlaku médií.

„Tato věc má úplně jiné konotace. Je za tím vidět samozřejmě americký vliv, já jsem ušetřil tomuto státu 8 miliard na těch tzv. Pandurech, já se za to vůbec nestydím. Ale Američané nejsou zvyklí přicházet o peníze nikde na světě a ukazuje to vztah té americké administrativy k banánové zemi typu Česká republika, která je zajímá jen, když sem chtějí dodat nějaké zbraně,“ pravil o soudním procesu.

Příběh dle jeho tvrzení měl celou řadu dimenzí a pokládal za „nebývalé“, že vůbec došlo k prvoinstančnímu rozhodnutí. Moderátor se zeptal, v čem měl americký vliv spočívat. „Tak to byla americká zakázka a já jsem je připravil o 8 miliard. Asi mě kvůli Tatrám, kvůli Gripenu, kvůli Panduru a kvůli mé vůli tu postavit americký radar v době, kdy už to nechtěli, ti Američani moc rádi nemají,“ řekl.

Rozsypal se otázal, zda tedy mají americké firmy či úřady vliv na české soudy. „Americké firmy asi ne, ale CIA ano. To je něco, co já nejsem schopen prokázat, takže ta otázka je mimo mísu. Samozřejmě že ano,“ zatáhl Topolánek do rozhovoru tajné služby. A bránil se, že se nejedná o spekulaci. „Jestliže tu záležitost těch Pandurů tady přijede řešit člověk, který má blízko k CIA, jménem Jackovich, který je takzvaným svědkem v soudním řízení, tak to nemůže být náhoda,“ mínil bývalý premiér.

Ale tím Topolánek toto téma uzavřel se slovy, že to už uvedl ve své výpovědi, jako svědek by o tom neměl hovořit a jedná se o diskusi, „o kterou nestojí“.

