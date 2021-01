Močil přes hodinu? Klause chytili v hospodě, prý tam obědval

reklama

Exprezident Václav Klaus v neděli vystoupil na demonstraci na Staroměstském náměstí a prohlásil, že se nedá očkovat. Na to má právo. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný mnohokrát zopakoval, že očkování není povinné.

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 73% Není to nemorální 27% hlasovalo: 418 lidí

Deník Blesk ale zjistil, že si exprezident Klaus vyrazil do hospody, a na to už právo nemá, protože hospody a restaurace jsou v rámci protikoronavirových opatření zavřené. Jeden ze čtenářů deníku druhého českého prezidenta viděl v restauraci na Dejvické 34.

„Šel jsem kolem dvanácté hodiny pro jídlo s sebou. V tom ale do podniku nakráčel pan Klaus. Aniž by měl roušku, šel dál, po schodech dolů, jako by se nechumelilo,“ prozradil čtenář.

Klaus, který letos oslaví 80. narozeniny, si tam možná mohl odskočit na malou. Manažer restaurace to tak Blesku popsal. „Pan Klaus je náš věrný zákazník a měl tu objednané jídlo s sebou do krabičky. Stavoval se u nás jen na toaletu,“ řekl do telefonu.

Ale není to prý příliš pravděpodobné, protože v prostoru, kde neměl co dělat, strávil hodinu a čtvrt.

Deník se snažil získat i vyjádření exprezidenta, ale nepochodil. Klaus ponechal celou situaci bez komentáře.

Psali jsme: Lékař: Muž, 35. Málem zemřel na covid. A nám došlo... USA: Nezahrávejte si. Varování nepřátelům Trumpa. A příklad z Česka Hrušínský: Havla uctíval celý svět. No a Klaus a Zeman... „Kvůli lidem jako Klaus je zavřené celé Česko!“ Fridrichová z ČT ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.