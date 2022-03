Modré přilby na Ukrajině? Ženíšek hovořil o NATO a Haagu. Putin neposlouchá

reklama

Poslanec úvodem shrnul, jak vnímá situaci na Ukrajině tři týdny po vpádu ruských vojsk do země. „Dokud nebude Putin toho názoru, že udělal chybu a že se z Ukrajiny stáhne, tak není vyhráno. A ty záběry, kterých jsme svědky toho každý den. A každý den jsou nové skutečnosti, tak nenaplňují naději, že by se k tomu uchýlil v nejbližší době. Proto je nesmírně důležité, abychom v té pomoci Ukrajině nepřestávali a nestačí říkat, že děláme maximum a že děláme hodně, je třeba stále pomáhat. A já jsem nesmírně rád, že naše vláda takto k tomu přistupuje a apeluje tak i na ostatní,“ zmínil Ženíšek.

Podle jednoho z amerických generálů bude rozhodujících příštích deset dní, konflikt se podle něj blíží do kritické fáze. Západ by měl urychlit pomoc. „Rozhodující je právě ta rychlost. A jsem rád, že některé ty dodávky zbraní skutečně přicházejí na Ukrajinu právě v době, kdy je nejvíce potřebuje a že ty dodávky budou pokračovat. Ať už ze strany Spojených států amerických, ale i ze strany jiných států. My musíme Ukrajině dodat takové zbraně, aby si mohla sama to nebe uhlídat. Tu bezletovou zónu tak, jak by se mi třeba líbila, na to není politická vůle, jak ze strany NATO, tak i ze strany jiných států. Stále převažuje ten pohled, že pokud by se něco takového ze strany NATO odehrálo, tak by to byl přímý vstup členských zemí NATO do války. Je otázkou, kdy Putin řekne, že už třeba i ta sama pomoc, která teď Ukrajině je dodávána, že to je ze strany Západu přímý vstup do války. On to tak dosud neudělal, přestože se tam dováží řada zbraní,“ dodal Ženíšek.

Dle jeho slov teď panuje obava, že by to mohl Vladimir Putin udělat v případě dodání stíhaček. „Obávám se, že tu hranici nastavuje Vladimir Putin, nikoliv my. Ale bohužel ta politická vůle k prosazení bezletové zóny, která by musela být pak vynucena vojensky, tak že by ten střet určitě nastal,“ zmínil Ženíšek.

Podle Ženíška není také možné na jedné straně hovořit o tom, že Ukrajinci brání celou Evropu, že nebojují pouze za sebe, ale i za nás – a pak k tomu dodávali to ale, že můžeme dodávat formou dodávek zbraní a že dále nemůžeme, protože to by byla červená linie. „Tak buď platí jedno, nebo platí druhé,“ dodal.

Ženíšek se pak vyjádřil i k tomu, jak vnímá verdikt soudu v Haagu, jenž přikázal Rusku zastavit válku. „Rusko předvádí od samého počátku, že nerespektuje vůbec nic. Nic, co souvisí s něčím, co nazýváme mezinárodní právo. A ta jeho odpověď na ten verdikt ze strany soudního dvoru v Haagu, tak byla jednoznačná, že ho nebude respektovat. A to samé patrně by se stalo, kdybychom použili něco jako mírové sbory. Mírové sbory jsou tu od toho, aby udržely mír a ten bohužel na Ukrajině není. Takže by se ty sbory dostaly stejně do situace, kdy by musely chtíc nechtíc ten mír vynutit a byla by to vlastně akce, která by si vyžadovala nějaký vojenský zásah, nikoliv jak známe ty modré přilby z jiných misí ze světa,“ řekl Ženíšek závěrem.

