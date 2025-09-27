Moldavsko také čekají volby. Zakázaná je už druhá strana

27.09.2025 20:50 | Zprávy

Vedle Česka čekají parlamentní volby i Moldavsko. Volební komise vyřadila krátce před volbami z politické soutěže už druhou politickou stranu. Napětí v zemi nepolevuje. Možná hrozí i politické otřesy.

Moldavsko také čekají volby. Zakázaná je už druhá strana
Foto: archív Vaše Věc
Popisek: Moldavsko

Server katarské televize Al-Džazíra napsal, že cesta Moldavska do EU visí na vlásku. V zemi s 2,5 miliony obyvatel nelze vyloučit politické otřesy. Tamní volební komise vyřadila z voleb dvě strany s odůvodněním, že jsou proruské.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 14317 lidí
V pátek komise vyloučila strany Srdce Moldavska a Moldova Mare s odvoláním na obvinění z nelegálního financování, podplácení voličů a nedeklarovaných zahraničních finančních prostředků.

Rozhodnutí proti Srdci Moldavska následovalo po rozhodnutí Odvolacího soudu v Kišiněvě, které omezilo činnost strany na 12 měsíců, připomněl server katarské televize. Ministerstvo spravedlnosti požádalo o zákaz poté, co prohlídky začátkem tohoto měsíce vedly k obviněním z praní špinavých peněz, nezákonného financování a pokusů o podplácení voličů. Volební komise uvedla, že všichni kandidáti navržení stranou Srdce Moldavska budou vyřazeni z Vlasteneckého volebního bloku (BEP), který je jedním z hlavních vyzyvatelů vládnoucí strany Akce a solidarity (PAS).

„Toto není spravedlnost, ale závěrečný akt špinavé show, kterou úřady předem zorganizovaly s jediným cílem: umlčet nás,“ uvedla strana v prohlášení. Její předsedkyně Irina Vlahová také odsoudila rozhodnutí a označila ho za „politickou podívanou, kterou vládní strana připravila už dávno.“

Ve volbách v Moldavsku se prý nehraje o nic menšího, než o to, zda Moldavsko bude pokračovat na cestě do EU, nebo se přikloní k Moskvě.

Britská BBC poznamenala, že nad Moldavskou republikou se vznáší ruský stín.

Dav, který v pátek večer procházel centrem Kišiněva a mával vlajkami EU, dal jasně najevo, že věří, že se Rusko snaží ukrást volby a dostat k moci v Moldavsku prokremelské politiky.

„Jejich zbraní jsou peníze, vaší zbraní je váš hlas!“ znělo skandování, když se několik stovek příznivců vládnoucí strany PAS a její proevropské politiky připojilo k závěrečné demonstraci před nedělními volbami.

„Výsledky těchto voleb definují budoucnost země nejen na příští čtyři roky, ale na mnoho, mnoho let dopředu,“ řekl Igor Grosu, šéf PAS, který bude pravděpodobně jmenován premiérem, pokud jeho strana ve volbách získá většinu. Moldavského politika citoval server britského listu The Guardian.

Psali jsme:

V Moldavsku přituhuje. Podle Rajchla se to může rozšířit i k nám
Rajchl (PRO): Začalo to s Marine Le Pen ve Francii, nyní pokračuje v Moldavsku
Zahradil: Fakta, která vám zatím jaksi nesdělili
Dostál (Stačilo!): Svobodu slova nelze zastavit

 

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/2025/9/26/moldova-bans-pro-russian-parties-ahead-of-sundays-election

https://www.bbc.com/news/articles/c179z9d4vl1o

https://www.theguardian.com/world/2025/sep/27/moldova-election-determine-future-europe-russia

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

BBC , EU , Rusko , volby , zahraničí , The Guardian , Moldavsko , Al-Džazíra

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s rozhodnutím moldavské volební komise, která zakázala 2 strany s odůvodněním, že jsou proruské?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Kulhánek byl položen dotaz

K čemu je ministerstvo pro místní rozvoj?

Protože jak sám tvrdíte, krize bydlení tu je, i když máme ministerstvo, takže k čemu je dobré?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil

20:15 Nerudová, Zdechovský a další. Pochod na Hrad se jim vůbec nelíbil

Spolek Svatopluk svolal na sobotní odpoledne před Pražský hrad demonstraci. Jejím hlavním cílem prý …