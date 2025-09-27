Server katarské televize Al-Džazíra napsal, že cesta Moldavska do EU visí na vlásku. V zemi s 2,5 miliony obyvatel nelze vyloučit politické otřesy. Tamní volební komise vyřadila z voleb dvě strany s odůvodněním, že jsou proruské.
Rozhodnutí proti Srdci Moldavska následovalo po rozhodnutí Odvolacího soudu v Kišiněvě, které omezilo činnost strany na 12 měsíců, připomněl server katarské televize. Ministerstvo spravedlnosti požádalo o zákaz poté, co prohlídky začátkem tohoto měsíce vedly k obviněním z praní špinavých peněz, nezákonného financování a pokusů o podplácení voličů. Volební komise uvedla, že všichni kandidáti navržení stranou Srdce Moldavska budou vyřazeni z Vlasteneckého volebního bloku (BEP), který je jedním z hlavních vyzyvatelů vládnoucí strany Akce a solidarity (PAS).
„Toto není spravedlnost, ale závěrečný akt špinavé show, kterou úřady předem zorganizovaly s jediným cílem: umlčet nás,“ uvedla strana v prohlášení. Její předsedkyně Irina Vlahová také odsoudila rozhodnutí a označila ho za „politickou podívanou, kterou vládní strana připravila už dávno.“
Ve volbách v Moldavsku se prý nehraje o nic menšího, než o to, zda Moldavsko bude pokračovat na cestě do EU, nebo se přikloní k Moskvě.
Britská BBC poznamenala, že nad Moldavskou republikou se vznáší ruský stín.
Dav, který v pátek večer procházel centrem Kišiněva a mával vlajkami EU, dal jasně najevo, že věří, že se Rusko snaží ukrást volby a dostat k moci v Moldavsku prokremelské politiky.
„Jejich zbraní jsou peníze, vaší zbraní je váš hlas!“ znělo skandování, když se několik stovek příznivců vládnoucí strany PAS a její proevropské politiky připojilo k závěrečné demonstraci před nedělními volbami.
„Výsledky těchto voleb definují budoucnost země nejen na příští čtyři roky, ale na mnoho, mnoho let dopředu,“ řekl Igor Grosu, šéf PAS, který bude pravděpodobně jmenován premiérem, pokud jeho strana ve volbách získá většinu. Moldavského politika citoval server britského listu The Guardian.
autor: Miloš Polák
