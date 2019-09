Moravec i Hamáček šokovaně zírali na Fialu. Zcela vážně tvrdil, že Babiš má jen 30 procent díky mimořádně schopné opozici

Moravec divákům představil průzkum agentury Kantar CZ, který ukazuje, že současný premiér a šéf hnutí ANO dál kraluje české politické scéně. Jeho političtí oponenti hledí Babišovi na záda z velké dálky.

Hnutí ANO Andreje Babiše by momentálně volilo 30 procent voličů. Piráty by volilo 17 procent voličů. Na třetí příčce by skončila ODS se 14,5 procenty hlasů. Pomyslnou bramborovou medaili za čtvrté místo by získal Tomio Okamura s hnutím Svoboda a přímá demokracie se ziskem 8 procent hlasů. Pátá ČSSD by obdržela 6 procent a shodně po 5 procentech by získali lidovci a hnutí STAN.

Před branami Poslanecké sněmovny by zůstala se 4,5 procenty TOP 09 a vůbec poprvé v historii by mimo Sněmovnu zůstali i komunisté se ziskem 4,5 procenta hlasů. Část komunistických voličů přešla podle průzkumu k Andreji Babišovi a část by dnes raději k volbám vůbec nešla.

Mimo Sněmovnu by se 3,5 procenty hlasů zůstalo i hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího.

Hamáček konstatoval, že odliv voličů levice k Andreji Babišovi není nic nového. „To není nic nového. To je trend, který tady sledujeme poslední roky. Andrej Babiš kompletně vyměnil voliče. Původně se hnutí prezentovalo jako nástupce pravicových stran, ale Andrej Babiš kompletně vyměnil voliče, sebral je ČSSD, ale ještě více komunistům,“ upozornil Hamáček.

Je přitom přesvědčen, že ČSSD ve vládě odvedla kus práce. O zvýšení důchodů i o zvýšení rodičovské se prý zasadila ministraně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Sociální demokraté prý také jednají s odbory a jsou připraverni na jednání vlády vznést téma krize ve zdravotnictví.

Petr Fiala diváky upozornil, že společně s Piráty by dokázali Andreje Babiše porazit. Prý je i zásluhou opozice, že má Babiš jen 30 procent, že opozice upozorňovala na Babišovy chyby, na to, že jeho vláda dokázala postavit pouhé čtyři kilometry dálnic, že se nezjednodušil daňový systém a nebyla splněna řada dalších Babišových slibů. „Je to i zásluha opozice. My dokážeme tomuto oligarchovi a této megakoncentraci moci čelit,“ pravil Fiala. „Společně s Piráty bychom Andreje Babiše porazili, a to je nové,“ konstatoval.

Otázkou však je, zda by Piráti byli ochotni spolupracovat po volbách.

Když znovu dostal slovo Hamáček, vrátil se k údajně hrozící krizi ve zdravotnictví. V nemocnicích podle Hamáčka chybějí peníze, pojišťovny je mají k dispozici – a to ne na rezervních fondech, které jsou naplněny, ale na běžných účtech. Tam leží desítky miliard, které by bylo možné využít.

„Já bych se ještě vrátil ke zdravotnictví, mně to přijde důležité. Pokud je tam nějaká krize, tak je za ni spoluzodpovědna ČSSD, která ten resort řídila čtyři roky,“ upozornil Fiala. „Já souhlasím s tím, že ten systém je v problémech a nevyřeší to nějakých 25 miliard,“ dodal ještě. Trval na tom, že se musí spravit systém ve zdravotnictví, a nejen ve zdravotnictví. Podle Fialy je třeba provést důchodovou reformu, aby i lidé, kterým je dnes přibližně čtyřicet let měli jistotu, že budou mít nějaký důchod.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku ke kauze Čapí hnízdo Andreje Babiše. Fiala zdůraznil, že politici by vůbec neměli komentovat počínání státního zastupitelství. Pokud budeme brát jako standardní, že politici budou komentovat práci justice, tak podle Fialy půjde v podstatě o úpadek české demokracie.

Hamáček dal svému politickému oponentovi za pravdu a okamžitě si posteskl, že ostatní politici nejsou tak zdrženliví jako šéf ODS. „Pan předseda je v tomto spíše bílá vrána,“ upozornil Hamáček.

Zdůraznil však, že kauza Andreje Babiše není problém koalice, ale jen a pouze problém hnutí ANO, které opakovaně trvalo na tom, že premiérem zůstane Andrej Babiš.

Koněv: „A kde to skončí?“ ptá se Hamáček

Po půl jedné Moravec otevřel téma pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva. Pánové se shodli na tom, že je na občanech Prahy 6, aby si řekli, zda pomník maršála Koněva v městské části chtějí, či nikoliv.

Jak Fiala, tak Hamáček odsoudili ruského ministra kultury Vladimira Medinského, který starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) označil za fašistu. Prezident Miloš Zeman se poté postavil na stranu ruského ministra.

Fiala i Hamáček se na celý spor dívají zcela jinak.

„Je věcí každého národa, jaké pomníky staví, jaké pomníky chce mít, jaké pomníky nechce mít. Je třeba, aby s námi i velmoc jednala jako se suverénním státem,“ zdůrazňoval Fiala. To, co je podstatné, je, že si to musíme rozhodnout sami, že si to musí rozhodnout lidé, občané žijící v Praze 6. Ale není možné, aby nás nějaký jiný stát obviňoval, že jsme fašisté.

„Pan ruský ministr kultury, slovy (francouzského exprezidenta) Jacquese Chiraca, promeškal příležitost mlčet. Já si myslím, že mu do toho nic není,“ zdůraznil Hamáček s tím, že slova ruského ministra kultury byla naprosto přes čáru.

Posléze varoval před přepisováním historie. „Teď bourat Koněva? A kde to skončí? Budeme se nově dívat na husity a budeme bourat Žižkův pomník? Budeme řešit Karla IV. a jeho vztah k Židům? Budeme kvůli tomu přejmenovávat univerzitu?“ ptal se Hamáček.

Fiala konstatoval, že Hanáčkovy paralely nejsou tak docela namístě. Kdyby bylo na něm, nechal by Ministerstvo obrany pomník přesunout na nějaké jiné, kupříkladu i na neveřejné místo, protože maršál Koněv je podle jeho názoru kontroverzní osobností, který před druhou světovou válkou spolupracoval s nacisty. Poté přispěl k porážce nacismu, ale v roce 1956 hrál zásadní roli v útoku na Maďarsko.

Pánové věnovali pozornost také otázkám státního rozpočtu. Fiala se domnívá, že Babišova vláda v podstatě spáchala rozpočtový zločin.

„Vytvářet v době ekonomického růstu rozpočet se schodkem 40 miliard, to je zločin, to je normálně rozpočtový zločin. My dlouhodobě říkáme, že rozpočty v době ekonomického růstu mají být vyrovnané. A nejenže to říkáme, ale pravidelně předkládáme i návrhy, kde ty miliardy vzít. A uděláme to i letos,“ sdělil Fiala divákům.

Hamáček okamžitě oponoval, že ministři ČSSD se snaží plnit své volební sliby a hledají úspory, kde je to možné. Současně členové vlády z řad sociální demokracie žádali miliardy navíc pro své resorty, a to nikoli kvůli sobě, ale kvůli občanům. Díky této snaze policisté i hasiči dostanou novou techniku, postupně probíhá elektronizace státní správy a tak podobně.

Důrazně odmítl slova premiéra Babiše, že ČSSD má v DNA jen utrácení a nechce na svých resortech šetřit. „Panu premiérovi otrnulo po té vládní krizi, protože před měsícem by si to asi nedovolil, protože neměl jistotu, že v té vládě zůstaneme,“ vypálil Hamáček.

Když se debata v první hodině blížila k závěru, zmínil Hamáček i zvyšování platů u státních zaměstnanců. Odbory požadují růst platů o 8 procent, ministryně financí Alena Schillerová nabízí jen 3 procenta. Podle Hamáčka bude třeba najít nějaký kompromis na úrovni 5 až 6 procent.

Podle Fialy takovýto kompromis ukazuje, že ČSSD má rozhazování v krvi. ODS by prý šla jinou cestou, např. snížením daňové zátěže, aby lidem zůstalo v peněženkách více peněz.

