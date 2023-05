Moravec pozval Maláčovou, Jurečka zíral. „To není pravda, to není pravda,“ znělo

„Já musím říct, že úplně zírám,“ přiznal Jurečka u Moravce ve studiu, když slyšel, co za slova padalo z úst exministryně práce za ČSSD Jany Maláčové. Hosté se do sebe zhurta pustili a slovní úder střídal slovní kopanec. „Sobě jste si přidali, tak to zvedněte i těm úředníkům,“ vypálila na Jurečku Maláčová. Na Jurečku se také obořila, že kdyby Fialova vláda „nezpackala válečnou daň“, dnes bude mít peníze na důchody. A Jurečka se ihned bránil…

V první hodině Otázek řídil Václav Moravec diskusi ministra práce a sociálních věcí a předsedy lidovců Mariana Jurečky, bývalé ministryně, dnes poradkyně odborů Jany Maláčové z ČSSD, a poslankyně SPD Lucie Šafránkové.

A přidal jeden slib.

V oblasti digitalizace na úřadech práce prý už došlo k velkému posunu a Jurečka chce dojít ještě dál v oblasti podávání žádosti. „Tak aby lidé vůbec nemuseli na úřady práce chodit. My vidíme výrazný posun u podávání rodičovského příspěvku. 34 procent rodičů podává tuto žádost on-line. A v Praze je to 72 procent,“ prozradil. Onen zásadní posun, že lidé nebudou muset na úřady vůbec chodit, když budou žádat o dávku, má nastat do konce tohoto roku. „Můj cíl je mít do dvou let všechny agendy kompletně zdigitalizované a 50 procent klientů obsluhovat on-line,“ pokračoval Jurečka s tím, že v Praze se teď přes 50 procent příspěvků na bydlení podává on-line.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Šafránkovou to ale nijak neuklidnilo, neboť má pocit, že ministr neřeší podstatu problému, a to je nedostatek pracovníků na úřadech práce. Řada pracovníků navíc tyto úřady opouští kvůli nízkým platům, a když nastoupí někdo nový, tak to často vzdá ještě ve zkušební době, protože vidí, že té práce je opravdu hodně.

Když se dostala ke slovu Maláčová, ministra také nešetřila. Také podle ní úřady práce trpí obrovským přetížením už kvůli uprchlické krizi. Pokud by byla stále ministryní, lidem za přepážkami by notně přidala na platech, a ještě by posílila jejich řady. „Ale pokud oni přijdou po náročném dni z práce a slyší v televizi, že podle koaličních politiků stejně nic nedělají a že stejně bude polovička z nich vyhozená, protože se musí šetřit, tak to jim na náladě nepřidá,“ zlobila se Maláčová.

Když toto Jurečka slyšel, neudržel se.

„To není pravda,“ skočil Maláčové do řeči.

A hned se do své předchůdkyně na ministerském postu zhurta pustil.

„Já musím říct, že úplně zírám. Kterou sociální dávku v rámci systému státní sociální podpory jste měla zdigitalizovanou? Ani jednu. Vy jste mi předala Úřad práce ČR, který neměl víc než 700 lidí. Byl podstav víc než 700 lidí. To byl stav, který jste mně předávala vy. Byl to druhý nejhůře odměňovaný úřad v zemi. To byl výsledek vaší práce. Já jsem za rok a čtvrt vytáhl ten úřad nahoru. Za loňský rok jsme vyplatili 560 milionů na mimořádných odměnách. Připravili jsme transparentní systém odměňování na základě výkonů. Tak co si tady dneska dovolujete říkat, když za vás v té digitalizaci nebylo připraveno vůbec nic. Takže prosím trochu soudnosti?“ vmetl Jurečka Maláčové.

Ta se hned bránila, že to ona připravila legislativní podklad pro digitalizaci úřadu práce a prý jen trvalo, než připravené podklady vešly legislativní cestou v život.

„Já jsem úplně v pohodě, ale já nemám rád, když někdo říká něco, co zjevně není pravda,“ ozval se v tu chvíli Jurečka. Upozorňoval také, že v soukromém sektoru podniky digitalizovaly asi tak před dvanácti lety, stát v této oblasti zaspal a teď to podle Jurečky ze všech sil dohání. Jurečka se mimo jiné hodlá postarat o to, aby už úřady nehonily studenty středních a vysokých škol a nutily je žádat o potvrzení, že skutečně studují.

Maláčová kontrovala, že by se Jurečka vůbec neměl chlubit tím, kolik rozdal na odměnách, když nástupní plat pracovníka na úřadu práce zůstal „mizerný“, jak ho popsala.

„Ale to bylo i za vás, když jste srovnala úřady práce s úřady jiné státní správy,“ ozval se Moravec.

Maláčová zdůraznila, že za čtyři roky svého ministrování tyto platy zvedla o třetinu. A Jurečka měl podle ní v tomto trendu pokračovat, jinak podle ní stále hrozí, že úřady práce nevybřednou z problémů. „Sobě jste si přidali, tak to zvedněte i těm úředníkům,“ vypálila Maláčová.

„My jsme měli dva roky zamraženo,“ ohradil se Jurečka.

Ve vysílání také zaznělo, že vláda chystá revizi sociálních dávek.

Tady se přihlásila o slovo Šafránková, podle které by bylo dobré revidovat např. příspěvek na bydlení.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Jurečka žádal o čas, aby mohla revize sociálních dávek proběhnout opravdu promyšleně. „To nelze zařídit v průběhu dvou měsíců. Ale ideální by bylo mít takový zákon v platnosti v průběhu roku 2024. … My připravujeme změny v podpoře v nezaměstnanosti. My chceme, aby lidé, kteří mají zdravé ruce, nohy a hlavu, tak aby nám chodili do práce, a pokud práci aktuálně nemají, tak abychom je přes úřady práce dokázali rekvalifikovat, dovzdělat a zapojit do pracovního procesu,“ vysvětloval Jurečka s tím, že pravidla musejí v českém prostředí platit pro všechny.

Maláčová kontrovala, že Česko má jednu z nejnižších podpor v nezaměstnanosti v rámci celé EU, a pokud to Jurečka hodlá ještě zpřísnit, podle Maláčové uškodí především lidem starším padesáti let.

„Ten systém nám umožňuje reagovat na různé životní situace lidí. Hodně dávek neznamená, že je tu automaticky prostor pro redukci,“ prohlásila Maláčová.

Vláda by podle ní měla zvýšit rodičovskou a zvýšit příspěvek na péči, aby pomohla hendikepovaným občanům, a to velmi rychle. Podle Maláčové v této ekonomické situace není čas na otálení.

Jurečka upozorňoval, že vláda v poslední době třikrát zvyšovala životní a existenční minimum, na což jsou navázány i další dávky. A rodičovská, konkrétně její zvýšení, se prý bude řešit příští týden.

A Maláčová vystartovala k dalšímu útoku.

„Když šlo o vaše platy, tak jste si je zvýšili rychle. Takže proč jste stejně rychle nezvedli rodičovskou a příspěvek na péči, protože to jsou ty dvě nejohroženější skupiny. Vy jim musíte pomoct, protože jste jako vláda nedělali vůbec nic s inflací,“ rozohnila se Maláčová.

Jurečka se okamžitě bránil, že inflace zpomaluje a ceny mnoha potravin se snižují. A k tomu byly důchody výrazně valorizovány. „Já to chci dát do souladu, ať se to jen nevytrhává z kontextu,“ ozval se člen vlády. Upozorňoval, že měsíčně inflace poklesla o 0,2 procenta a ceny zemědělských komodit se vrátily na úroveň roku 2021, což naznačuje, že se inflace postupně vrátí ke hladině dvou až tří procent.

„Bylo to těžké období a věřím, že ho máme za sebou, a věřím, že když se podíváme na roky 2024 a 2025, tak se dostáváme na úroveň inflace do tří procent. Z toho si soudný člověk umí poskládat tu mozaiku, která říká, že to nejhorší máme za sebou,“ pravil Jurečka.

Podle Šafránkové situace vůbec není tak růžová, pročež SPD trvá na tom, že odboráři by měli svolat generální stávku.

Jurečka poté obhajoval zvýšení odvodů pro živnostníky přibližně o 1 800 korun, aby se jim následně ve stáří zvýšily důchody o 4 600 korun.

Šafránková kontrovala, že začínající podnikatelé musejí zaplatit řadu věcí, platí to např. i o provozovatelích restaurací. Ti lidé často nevědí, kam dřív skočit, a stát jim teď zvýší odvody. Tak to vidí Šafránková.

Maláčová: Tato vláda zpackala válečnou daň. Kdyby ji nezpackala, tak by bylo na důchody

Moravec poté přehodil diskusní výhybku na důchodovou reformu. Téma odstartovalo kritikou Jany Maláčové, kterou vyslovil tehdejší premiér Babiš, který Maláčovou obvinil, že s důchody neudělala takřka nic.

Maláčová se okamžitě bránila, že je proti zvyšování věku odchodu do důchodu a nechce snižovat důchody. A pokud to tato vláda dělá, tak je podle svých vlastních lov Maláčová hrdá, že žádnou takovou reformu nepřipravila.

„Ta vláda by lidem měla říct pravdu, měla by lidem říct, my jsme zpackali válečnou daň,“ spustila Maláčová s tím, že vláda Petra Fialy vládne tak špatně, že jí nezbývá nic jiného než zkrouhnout důchody. „To, co tady představuje vláda, to není důchodová reforma, to jsou parametrické změny systému, které mají ušetřit peníze v důchodovém systému, a s tím já nesouhlasím,“ pravila Maláčová s tím, že celý vládní plán povede jen k tomu, že se zvýší poměr invalidních důchodů.

A hned diváky ujistila, že pokud se ČSSD vrátí do vlády, znovu věk odchodu do důchodu zastropuje na 65 letech. „Pokud se vrátíme do vlády, tak to uděláme znovu,“ uvedla.

„Důchody se nikomu snižovat nebudou,“ zahřměl na to konto Jurečka. Toto je lež,“ obořil se na Maláčovou Jurečka. Hned také zdůraznil, že vláda připravuje důchodovou reformu tak, aby bylo na důchody dnešních čtyřicátníků a mladších. Důchodový systém by podle něj dnes měla podpořit vyšší porodnost. „Bez dětí není budoucnost,“ uvedl Jurečka.

A Maláčová znovu uhodila. „Tato vláda zpackala válečnou daň. Kdyby ji nezpackala, tak by bylo na důchody,“ zahřměla.

