Moravec vytáhl ohromující průzkum: ČSSD mimo Sněmovnu, Okamura mimo Sněmovnu...

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce byli tři primátoři – pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) a primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Debatovali o dopravní situaci v uvedených městech i o problémech s bydlením. „Je to strašné,“ okomentoval bytovou situaci v Praze Hřib. Moravec však debatu zahájil představením průzkumu, podle kterého by dnes ze Sněmovny vypadla ČSSD a Tomio Okamura s hnutím SPD.

Hned v úvodu druhé hodiny OVM představil Václav Moravec průzkum společnosti Kantar CZ, podle kterého by se Tomio Okamura s hnutí Svoboda a přímá demokracie už nedostal do Sněmovny, protože by získal jen 4,5 procenta. Okamurovi voliči prý přecházejí především k hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, případně k ANO, k Andreji Babišovi se prý přiklánějí především starší voliči.

Do Sněmovny by se prý nedostala ani ČSSD.

Hnutí ANO by podle tohoto průzkumu získalo 31,5 procenta hlasů. Druzí Piráti by obdrželi 17 procent. Podle společnosti Kantar CZ dnes k Pirátům přecházejí voliči ČSSD. Ti vedle Pirátů dávají přednost také Babišovi. Třetí by skončila ODS s 12,5 procenty. Pomyslnou bramborovou medaili by obdrželi komunisté se 7 procenty hlasů. Pátá TOP 09 by získala 6 procent hlasů a KDU-ČSL a STAN by podle průzkumu získaly 5 procent hlasů.

ČSSD a SPD by získaly jen 4,5 procenta a zůstaly by před branami Sněmovny.

Primátoři a primátorka se shodli na tom, že jejich města ovlivňuje celostátní politika, a to především při řešení dopravních problémů, kde se města bez spolupráce se státem neobejdou. Hřib zdůraznil, že vnější velký okruh kolem Prahy staví stát, ale hlavní město je připraveno poskytnout maximální pomoc. „Přistupujeme k tomu konstruktivně, scházíme se s ministrem dopravy i s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD),“ konstatoval Hřib. „Nám se teď s ŘSD spolupracuje velice dobře,“ pochvaloval si před kamerami primátor.

Brněnská primátorka Vaňková dala Hřibovi za pravdu. V Brně je podle ní spolupráce s ŘSD výborná. Jedním dechem však dodala, že město se snaží vyjít vstříc státu a na uskutečnění velkých staveb, které musí zařídit stát, nečeká s rukama v klíně. „To bychom mohli skutečně čekat 20 let,“ varovala Vaňková.

Macura konstatoval, že Ostrava v tuto chvíli nemá zásadní dopravní problémy, protože doprava původně sloužila podstatně většímu počtu obyvatel, než ve skutečnosti dnes má, takže Ostrava netrpí tolik jako Praha či Brno.

Moravec poté přehodil výhybku k otázce bydlení. A Macura znovu konstatoval, že Ostrava s nedostatkem bytů nemá tak velké problémy jako Brno či Praha. „Bez ohledu na program ‚Výstavba‘, který představila ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová, my chceme sami iniciovat výstavbu bytů. My si jako město připravujeme aktuálně čtyři nové projekty s nájemním bydlením.“

Moravec pak představil statistické údaje, ze kterých vyplývá, že metr čtvereční bytové plochy stojí dnes v Praze 84.200 korun, zatímco v Brně je to 65.000 a v Ostravě je to 23.400 korun. Nejlevnější byty jsou k mání v Ústeckém kraji, kde metr čtvereční bytové plochy vychází na 17.000 korun.

„Je to strašné,“ okomentoval bytovou situaci v Praze Hřib. A konstatoval, že by se Praze hodilo, kdyby stát vypsal dotační titul na opravy starších bytů. Jedním z faktorů, který ovlivňuje cenu nemovitosti, je platba daně z nabytí nemovitosti. Tato daň se státu snadno vybírá, ale opravdu velké subjekty našly cestu, jak se jí vyhnout. „Když si nějaký oligarcha postaví rodinné hnízdo, tak ho nenapíše na sebe, ale naváže to na nějakou firmu,“ dal příklad Hřib.

Ale dokud na úrovni vlády nedojde k změně uvažování, bytovou situaci se těžko podaří vyřešit. „Sežere nás to zevnitř, doslova a do písmene, protože ani mladí lidé tu neuvidí žádnou perspektivu a budou se stěhovat do zahraničí, kde ty problémy takové nejsou,“ varoval před kamerami Hřib. Pokud vláda skutečně nesníží daně u bydlení, hrozí, že se tématu chopí populisté, kteří nabídnou nějaké hodně špatné řešení problémů s bydlením, ale bude to alespoň nějaké řešení.

