Munice pro Ukrajinu? Nejdříve Češi. Babiš avizoval, co hned zruší

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, promluvil ve volebním štábu. Poděkoval lidem za odevzdané hlasy i svým kolegům z hnutí za kus práce ve volební kampani. „Díky vám jsem v politice,“ oznámil dojatě.
Voličům zopakoval, že hnutí ANO má jasný program, jak posunout Česko k lepšímu a také tento program hodlá naplňovat. „Doufejme, že vznikne vláda, která bude makat, kterou bude někdo řídit, a která bude makat od prvního momentu. My chceme, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život v EU. To chceme a uděláme pro to všechno. Věřte mi,“ obracel se na voliče Babiš.
„Pro mě je to absolutně vrchol mé politické kariéry. Doufal jsem, že dostaneme 30 procent. Náš průzkum avizoval 26 procent. Vážíme si toho. Děkujeme!“ volal Babiš.
A sliboval, že bude-li premiérem příští vlády, bude občanům skládat účty každých 6 měsíců a rozhodně se od nich neodtrhne.
„Na první vládě odmítneme migrační pakt, odmítneme emisní povolenky ETS 2 a odblokujeme státní pojištěnce. Pokud bude Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví. A já věřím, že bude. To znamená, že my budeme plnit to, co jsme slíbili. My budeme plnit volební program,“ konstatoval.
Rýpl si do koalice Spolu.
Ondřej Kundra z Respektu se Babiše zeptal na muniční iniciativu, která pomáhá Ukrajincům v obraně před ruskými agresory a Babiš zdůraznil, že se na muniční iniciativu dívá jinak než současná vláda.
„Já mám na to jiný názor. My chceme, aby to bylo transparentní. Já o tom budu klidně mluvit i s prezidentem Zelenským. To zabíjení je hrozné. V momentě, když VZP odmítá proplácet léky na rakovinu, když nemáme peníze na pedagogy a když nejdou peníze na vyšší příspěvek na péči prvního a druhého stupně, tak my budeme pracovat ve prospěch našich lidí,“ zdůrazňoval Babiš.
Na dotaz deníku The New York Times, jak to bude se směřováním zahraniční politiky České republiky, zdůraznil, že pětkrát jednal s prezidentem Trumpem a byl v sídle CIA. Zahraniční novináři by proto podle Babiše neměli přebírat to, co o něm píší někteří čeští novináři.
autor: Miloš Polák