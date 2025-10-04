Munice pro Ukrajinu? Nejdříve Češi. Babiš avizoval, co hned zruší

04.10.2025 18:55 | Monitoring

Andrej Babiš zářil spokojeností. Interní průzkumy prý hnutí ANO předpovídaly zisk 26 procent, ale hnutí ANO dostalo fakticky takřka o 10 procent víc. „Dneska budeme slavit,“ oznámil Babiš. A naznačil, co bude následovat v dalších dnech. Naznačil, co hodlá splnit a prozradil, jak to teď bude s ukrajinskou muniční iniciativou.

Munice pro Ukrajinu? Nejdříve Češi. Babiš avizoval, co hned zruší
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Tisková konference hnutí ANO.

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, promluvil ve volebním štábu. Poděkoval lidem za odevzdané hlasy i svým kolegům z hnutí za kus práce ve volební kampani. „Díky vám jsem v politice,“ oznámil dojatě.

„Máme obrovskou radost a chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám. O to jsme přece usilovali v listopadu (1989), aby lidé mohli jít k volbám a aby rozhodli, kdo bude de facto rozhodovat o jejich životech. Hnutí ANO dosáhlo skvělého výsledku. A určitě máme nejlepší výsledek v historii voleb vůbec. Je to výsledek celého našeho rýmu. My jsme tým a táhneme za jeden provaz. Byla to skvělá jízda. Díky moc. A náš PR tým, jemu taky děkuju, protože to načasování … to byla skvělá práce.“

Voličům zopakoval, že hnutí ANO má jasný program, jak posunout Česko k lepšímu a také tento program hodlá naplňovat. „Doufejme, že vznikne vláda, která bude makat, kterou bude někdo řídit, a která bude makat od prvního momentu. My chceme, aby Česká republika byla nejlepším místem pro život v EU. To chceme a uděláme pro to všechno. Věřte mi,“ obracel se na voliče Babiš.

„Pro mě je to absolutně vrchol mé politické kariéry. Doufal jsem, že dostaneme 30 procent. Náš průzkum avizoval 26 procent. Vážíme si toho. Děkujeme!“ volal Babiš.

A sliboval, že bude-li premiérem příští vlády, bude občanům skládat účty každých 6 měsíců a rozhodně se od nich neodtrhne.

„Na první vládě odmítneme migrační pakt, odmítneme emisní povolenky ETS 2 a odblokujeme státní pojištěnce. Pokud bude Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví. A já věřím, že bude. To znamená, že my budeme plnit to, co jsme slíbili. My budeme plnit volební program,“ konstatoval.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Rýpl si do koalice Spolu.

„Já se strašně divím, že mají tolik hlasů. Já se divím, kdo je vůbec volil po tom, co tady předvedli. Ale já to chápu tak, že to nebyly hlasy pro koalici Spolu, ale hlasy proti Babišovi,“ poznamenal.  

Ondřej Kundra z Respektu se Babiše zeptal na muniční iniciativu, která pomáhá Ukrajincům v obraně před ruskými agresory a Babiš zdůraznil, že se na muniční iniciativu dívá jinak než současná vláda.

„Já mám na to jiný názor. My chceme, aby to bylo transparentní. Já o tom budu klidně mluvit i s prezidentem Zelenským. To zabíjení je hrozné. V momentě, když VZP odmítá proplácet léky na rakovinu, když nemáme peníze na pedagogy a když nejdou peníze na vyšší příspěvek na péči prvního a druhého stupně, tak my budeme pracovat ve prospěch našich lidí,“ zdůrazňoval Babiš.

Na dotaz deníku The New York Times, jak to bude se směřováním zahraniční politiky České republiky, zdůraznil, že pětkrát jednal s prezidentem Trumpem a byl v sídle CIA. Zahraniční novináři by proto podle Babiše neměli přebírat to, co o něm píší někteří čeští novináři.

Psali jsme:

Neúspěch nepřipouštíme. V ANO už se to začíná rýsovat
Fiala ztratil volby v ČR, hlasy ze zahraničí ho nezachránily
Babiš nakonec 35,5 %, alespoň podle predikce
Antikampaň, nebo snaha zneplatnit volby? Rušno nad slovy Rakušana

autor: Miloš Polák

Proti komu bojujete chápu

