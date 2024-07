Musíte věřit, nabádal Jurečka hutníky. Ale pak přišla řeč na Ukrajince

Rozhovor otevřelo téma mezd pro zaměstnance huti Liberty Ostrava. Zhruba před týdnem ministr Jurečka říkal, že během následujících dnů chce mluvit s insolvenčním správcem a udělat si jasno o tom, zda překlenovací období, které má být tři měsíce, kdy vláda hradí ušlé mzdy zaměstnanců, bude ještě prodlužovat. Za ty tři měsíce stát předpokládá, že na tyto účely vyplatí i s odvody asi 1,3 miliardy korun. Výdaje bude později uplatňovat jako pohledávku v insolvenčním řízení.

„V této situaci je klíčové, že tu funguje institut pomoci a to, že zhruba 5000 lidem odcházejí v těchto dnech peníze za nevyplacené mzdy za květen. V okamžik, kdy má stát pomáhat, tak pomáhá, je to dobrá zpráva,“ zdůraznil vicepremiér Jurečka v pořadu Interview ČT24.

„Já chci, a dnes jsme se o tom bavili s panem premiérem, abychom se na začátku příštího týdne dokázali v ideálním případě sejít se zástupci insolvenčního správce, abychom znali jeho představu. Není tu moc prostor čekat. Přijde srpen, za který v tento okamžik už ty mzdy nejsou vypláceny náhradním mechanismem,“ řekl, že zákon toto neumožňuje, že bude potřeba přijmout novou normu.

„V tento okamžik je pro nás důležité nedívat se na to, jestli máme ještě v zákoně hledat nějaké prodloužení, nebo ne. Mne i vládu primárně v tento okamžik zajímá, jaký pohled má insolvenční správce společně s managementem na to, aby výroba, která tam dnes v nějakém rozsahu běží, aby mohla být případně rozšířena v rámci možnosti, a vytváření cash flow, aby se hradily základní provozní výdaje jako je energie, elektřina, plyn a další. A aby se v tom cash flow našly i peníze na mzdy.

Není cílem, aby tu stát dlouhodobě platil mzdy v situaci, kdy nebudeme vidět, že to směřuje k novému restartu. Je pro nás klíčové slyšet konkrétní představu, jak chce insolvenční správce postupovat, a hledat cestu, aby se připravil nový restart Liberty s novými vlastníky a v rozumném časovém výhledu,“ zopakoval Jurečka.

Stojí si za tím, že zaměstnanci Liberty mají věřit tomu, že se huť znovu restartuje a že mají zde budoucnost: „Pořád je nutné vnímat to tak, že nový restart Liberty, který je možný pouze s novým vlastníkem – je otázka, zda i insolvenční správce bude dělat kroky, aby to k tomu vedlo. Konečně je tu ale někdo, s kým bude možné jednat, s vlastníkem to možné nebylo. Pro nový restart a pro budoucího vlastníka je klíčové, aby měl sice huť, ale také ty lidi. Snadno by si našli práci někde jinde, ale pak ten rozjezd a znovuobnovení té výroby by bylo hrozně složité,“ pokračoval Jurečka.

A další téma. Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která mimo jiné upravuje podmínky a parametry pro chráněný trh práce. Vláda přistoupila ke kompromisní variantě. „Zachováváme podporu nejen pro zdravotně postižené, ale i pro znevýhodněné,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Přece máme primárně pomáhat lidem, kteří utekli před válkou a jejich země jsou stále ve válce. Opozice to zneužívá a říká, že vláda ČR se více stará o Ukrajince než o Čechy a že Ukrajinci jsou tu přítěží, ale to jsou neférové argumenty. Tito lidé přispívají do veřejných financí nás všech a často pracují v pozicích, na které českého občana neseženeme, jsou pomocí naší společnosti,“ poukázal Jurečka.

Došlo i na neúspěch lidovců v evropských volbách, v nichž se Jurečkovi nepodařilo naplnit jeden ze tří cílů, které si stanovil k tomu, aby mohl být dál předsedou KDU-ČSL – a sice, získat dva europoslanecké mandáty. „Klíčové bude rozhodování na sjezdu. Tyto tři podmínky jsem si ale stanovil já sám pro sebe, to mi nestanovil žádný stranický orgán, nikdo to po mně nechtěl,“ zdůraznil šéf lidovců Marian Jurečka.

Původně výsledky eurovoleb spojoval také s tím, jaká bude budoucnost koalice Spolu. Jak dopadly z tohoto hlediska? „Nedělám z toho žádné překotné závěry. Dopadlo to tak, že z toho nejásám, ale ten výsledek není špatný. Referendum o vládě to není. Pro koalici Spolu to neznamená ohrožení jednání o tom, abychom v příštích volbách do Sněmovny kandidovali Spolu. Já osobně se k této variantě kloním, podle mě dává stabilitu pro Českou republiku a dává šanci pro to, aby tu mohla fungovat nepopulistická vláda, která se snaží poctivě řešit problémy, které tu jsou, a pamatuje i na buducnost našich dětí,“ řekl ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka.