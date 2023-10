Musk se vysmál Zelenskému kvůli penězům. Jenže je to vážné

reklama

Má ale háček. Součástí dohody není pomoc Ukrajině. I tak proti této dohodě hlasovalo 90 republikánů v dolní komoře amerického parlamentu a 9 republikánských senátorů, jak uvádí BBC.

Prezident Biden není spokojen, a vyjádřil se, že „extrémističtí republikáni chtějí vyvolat krizi“ a apeloval na předsedu republikánů v dolní komoře Kevina McCarthyho, aby zajistil, že dohoda o penězích pro Ukrajinu projde bezodkladně. To podporuje i lídr senátních republikánů, Mitch McConnel.

BBC očekává, že se dramatická situace bude během pár týdnů opakovat. Kevin McCarthy nechce spoléhat na hlasy demokratů, protože to by pobouřilo zatvrzelé konzervativce u republikánů. Už to, že tato prozatímní dohoda prošla hlasy demokratů, byla podle nich červená čára, za kterou se nevstupuje. A nyní uvažují, že vyvolají hlasování o sesazení McCarthyho. Kongresman Matt Gaetz se vyjádřil, že McCarthyho předsednictví je na tenkém ledě.

Biden každopádně slibuje, že podpora Ukrajině bude pokračovat. „Nemůžeme za žádných okolností dovolit, aby podpora Spojených států Ukrajině byla přerušena,“ uvedl. Ze zmíněné dohody byla ale právě pomoc Ukrajině vyjmuta, aby mohla být schválena. Jednalo se o částku 6 miliard dolarů, tedy 150 miliard korun. Dle BBC už USA od začátku konfliktu poslaly vojenskou pomoc v hodnotě 46 miliard dolarů a Biden požaduje dalších 24 miliard.

Dle ukrajinských činitelů má z USA ještě dorazit dohodnutá pomoc v hodnotě tří miliard dolarů, ale dotyční uznávají, že stávající programy mohou být ovlivněny. Ukrajinský poslanec Oleksij Gončarenko přiznal, že situace v USA dělá v Kyjevě starosti. „Hlasování v americkém kongresu je znepokojující. Spojené státy řekly, že budou podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné, a teď vidíme, že financování je vyjmuto z nouzové dohody. To je důvod ke znepokojení jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu,“ řekl BBC. Obavy už vyjádřil Josep Borrell, šéf evropské diplomacie.

Kvůli neustálým požadavkům o finanční, vojenskou i jakoukoliv jinou pomoc se Ukrajina a zejména prezident Zelenskyj stává terčem vtipů. Jeden z nich sdílel i miliardář Elon Musk, který provozuje satelitní síť Starlink, bez které by Ukrajina pravděpodobně nemohla vojensky fungovat. „Když už je to 5 minut a ještě jsi si neřekl o miliardy dolarů,“ píše se u obrázku.

Vztah k Elonu Muskovi je na Ukrajině ambivalentní, na jednu stran provozuje nezbytnou infrastrukturu, na druhou stranu se miliardář vyjádřil, že Krym je historicky ruským územím a evidentně nevěří na vojenské vítězství Ukrajiny.

„Minulý měsíc jsem vydělal 20 miliard dolarů při práci z domova, zeptejte se mě jak!!!“ přidal další vtipálek ve stylu pochybných internetových reklam.

I JUST EARNED 20,000,000,000 LAST MONTH WORKING FROM HOME.



ASK ME HOW!!! pic.twitter.com/5nrKPOgf0E — Joel Fischer ???? (@realJoelFischer) October 2, 2023

Psali jsme: Co Ukrajinci provedli Robertu Ficovi, se jen tak nevidí Teroristický stát, znělo Staromákem. A nešlo o Rusko „Nacisté ve sněmovně.“ Foldyna zašel daleko, bude povyk Hunka, ukrajinský stařec z SS, obdržel zpět 30 tisíc dolarů

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

