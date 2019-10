Muslimský imigrant prořízl ve Znojmě Markovi Petružálkovi hrdlo. Tento děsivý příběh nám vyprávěla matka, která zoufale shání finanční pomoc na léčbu syna, který zázračně přežil

Markovy neurorehabilitace jsou velice finančně nákladné a pojišťovna je nehradí, proto bude rodina ráda za jakoukoli finanční pomoc. Přes svůj vážný stav dělá Marek postupně pokroky.

Marka osudově zranil na jaře 2013 ve Znojmě rakouský Turek Bülent Eyrilmaz. Podřízl ho! Táta tehdy roční holčičky ztratil tři litry krve, mozek se neokysličil a navzdory okamžité operaci zůstal v kómatu. V roce 2017 se, díky Bohu, Marek probral! Jeho nejbližší napnuli všechno úsilí k tomu, aby se z něj nestal „ležák".

Turecký imigrant Bülent Eryilmaz, který je na útěku, byl odsouzen k 17,5 rokům, Rom Michal Giňa, jeho kumpán, dostal rok a půl.

„Hnutí SPD brání naši zemi před imigrací a islamizací a snaží se pomoci obětem imigrantů. To, co se stalo Markovi, je naprosto otřesné. Může se to, bohužel, stát každému z Vás i Vašim blízkým. Proto jsme se rozhodli, že na Markův případ upozorníme. Držíme mu palce, aby udělal co největší pokroky ve své léčbě,“ uvedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Turek skočil na syna a píchl ho do krku tak, že téměř vykrvácel…

„Když jsem se v noci ve dvě hodiny v noci dozvěděla, co se synovi stalo, okamžitě jsem jela do nemocnice na příjem, kam ho po tom napadení dovezli. Už jsem ho nezastihla... Byl na operačním sále. Operovali ho pět hodin. Druhý den jsem jela za synem a už byl na ARO. Byl na něj hrozný pohled. Nikomu bych nepřála zažít, co se ve mně dělo. Ty bezesné, probrečené noci. Porodíte dítě, vychováte ho, a najednou tohle... Co jeden migrant udělá se synovým i naším životem. Moc si toho vážíme a děkujeme straně SPD i panu Tomiu Okamurovi, že nám chtějí pomoct v nelehké životní situaci,“ řekla paní Petružálková.

„Byl to normální zdravý chlap, který v tu dobu, co se mu to stalo, měl roční holčičku Dianku. V roce 2013 šel z jedné restaurace do druhé s kamarádem. Cestou potkali dva týpky – jeden byl rakouský Turek a druhý znojemský Rom. Prý mezi nimi proběhla slovní potyčka. Turek dal sedm bodných ran kamarádovi Marka a Marek mu šel na pomoc. Turek skočil na syna a píchl ho do krku tak, že téměř vykrvácel. Ztratil tři litry krve a mozek se mu neokysličil. Mozek zůstal nenávratně poškozený. Po operaci jeho diagnóza byla vigilní kóma. Během šesti let, co jsem se synem byla na 26 neurorehabilitačních pobytech: Slovenko – Adeli, Maďarsko – Šoproň a Klimkovice u Ostravy, se z kómatu probral, ale přesto všechno nechodí, nemluví a nevidí, jen vše vnímá a všemu rozumí. Domlouváme se jen otázkami a on odpovídá kýváním nebo kroucením hlavy. Dnes má jeho dcerka 7 let a chodí tatínka pravidelně navštěvovat,“ vyprávěla příběh Markova maminka.

Rehabilitace je finančně velmi náročná

„O příběhu Marka jsem zběžně věděla z novin tak jako každý obyvatel města Znojma. Mladého kluka napadl Turek... Téměř ho podřezal... Asi nepřežije... Marek ale přežil, a i když je trvale postižený, on ani jeho rodina se nevzdávají a za obrovských osobních i finančních obětí bojuje a krůček za krůčkem se snaží vrátit zpět do života, jak jen je to v jeho případě možné. Ze ztraceného případu je to mladý muž, který se už pomalinku snaží i postavit. Bojuje. Rehabilitace je ale nesmírně drahá, rodina ji v žádném případě nemůže zvládnout hradit sama a pojišťovna zaplatí jen menší část. Proto se zoufalí rodiče obrací na různé instituce s žádostí o pomoc, většinou ovšem neúspěšně... O finanční tísni rodiny pana Petružálka jsem se dozvěděla od člena SPD Michala Bobka, který je spolužákem Markova bratra. Pozvala jsem proto paní Janu Petružálkovou, maminku Marka, na schůzi SPD Znojmo, kde šokovaným členům vylíčila příběh svého syna. Příběh o bezmoci i naději, o tom, jak je těší každý jeho pokrok, i o tom, jak nesmírně finančně náročný je pobyt v rehabilitačních zařízeních," vysvětlila zastupitelka SPD Petra Svedíková Vávrová.

„Sama jsem maminkou a rozhodla jsem se, že rodině pana Petružálka musíme pomoci, jak jen to bude možné. Spolu s druhou zastupitelkou hnutí SPD ve městě Znojmě Růženou Šalomonovou jsme s paní Petružálkovou začaly hledat možnosti, jak rodině pomoci na úrovni města Znojma i na úrovni celostátní. Jako prvního jsem oslovila předsedu našeho hnutí SPD, pana Tomia Okamuru, s žádostí o zveřejnění příběhu pana Petružálka i čísla jeho účtu, kam mohou případní dárci přispět jakoukoli částkou. Věřte, že rodina bude vděčna opravdu za vše! Pan Tomio Okamura ihned přislíbil veškerou možnou pomoc, za kterou jsem já osobně i rodina pana Petružálka neskutečně vděčni,“ dodala Svedíková Vávrová.

Pokud chcete Marku Petružálkovi pomoci, můžete poslat peníze na číslo účtu 2301007205/2010.

