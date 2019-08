Muslimům z Libně prodal exekutor mešitu kvůli dluhu. Odvolali se k Nejvyššímu soudu. Píšou o pomoc i Babišovi. Ustoupit nechtějí

Koncem ledna letošního roku naše redakce informovala o kuriózním případu muslimského kulturního centra Alfirdaus v pražské Libni. Tamní muslimové totiž včas nedoplatili dluh za energie a objekt, který v minulosti koupili od tamní městské části, skončil v exekuci (psali jsme ZDE).

Exekutor jim jej navíc prodal takřka pod nosem. Dlužnou částku ve výši 35 tisíc korun totiž muslimové zaplatili až poté, co objekt v exekuční dražbě vydražil jistý právník Jan Myška (buď kupec sám nebo advokát zastupující investora) za částku zhruba 10 milionů korun. Sám Myška, kterého jsme v minulosti kontaktovali, se k případu odmítá vyjadřovat.

Cena celého objektu je podle muslimů přitom zhruba dvojnásobná. Alfirdaus funguje již zhruba pět let jako modlitebna a kulturní a jazykové centrum. V přízemí objektu funguje například neoficiální školka.

Jak redakci tehdy sdělil tamní duchovní vůdce, imám Baader Eknaifith, na páteční velké modlitby do centra Alfirdaus pravidelně dochází mezi třiceti až sedmdesáti muslimy. Během některých významnějších svátků pak do centra dochází až stovky věřících.

Muslimům se to, že kvůli dlužné částce v desítkách tisíc korun exekutor vydražil jejich nemovitost za deset milionů, nelíbilo a podali žalobu. Ta nakonec skončila až u Krajského soudu v Brně, který ovšem rozhodl v jejich neprospěch.

Libenští muslimové se ovšem nevzdali. Objekt navzdory rozhodnutí soudu odmítli vyklidit a odvolali se k Nejvyššímu soudu, navíc se s prosbou o pomoc obrátili i na politické představitele.

Muslimové objekt neopustí

„Objekt jsme měli vyklidit do prvního srpna, dražitel pak prodloužil termín do šestého a nakonec nám dal lhůtu do konce srpna,“ sdělil naší redakci Bader Eknaifith. „My objekt ale neopustíme,“ dodal.

Co se muslimům nelíbí? Ve svém dovolání k Nejvyššímu soudu muslimové napadají zejména to, že kvůli dluhu v řádu desítek tisíc exekutor přistoupil k prodeji a zpeněžení mnohonásobně dražší nemovitosti.

„Lze plně akceptovat, že soudní exekutor zajistí nemovitost exekutorským zástavním právem, to je postup správný,“ píše právní zástupce muslimů v textu dovolání, který máme k dispozici.

„Nelze však akceptovat, že přistoupí k prodeji nemovitosti, která cenou cca 400krát převyšuje výši pohledávky, když výše pohledávky v absolutní výši dosahuje jen několika desítek tisíc,“ stojí v textu dovolání, který má naše redakce k dispozici. Pohledávka podle dovolání mohla být uhrazena i „jiným způsobem výkonu rozhodnutí, když dluh odpovídá ceně například lepšího mobilního telefonu či osobního počítače“, stojí v odůvodnění dále.

Kvůli dluhu v desítkách tisíc prodal dům za miliony...

Muslimové navíc sepsali i dopis, ve kterém prosí o pomoc politické představitele, konkrétně předsedu vlády Andreje Babiše, ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, ministra vnitra Jana Hamáčka a ombudsmanku Annu Šabatovou.

„Byli jsme vystaveni velmi nespravedlivému jednání státních úřadů této země, v jehož důsledku jsme byli připraveni o centrum naší komunity určené k setkávání, výuce a společným modlitbám v Praze 8,“ stojí v dopise. „Kvůli dlužné částce, kterou jsme zaplatili, jakmile jsme byli reálně upomenuti, jsme byli připraveni o nemovitost v hodnotě zhruba tisíckrát vyšší. V reálných číslech za dluh asi 22 tisíc jsme byli připraveni o nemovitost v tržní ceně kolem 20 milionů. A to přesto, že jsme neprodleně své závazky uhradili,“ píší dále. „Rozhodli jsme se neuznat toto rozhodnutí pro jeho zjevnou nespravedlnost a naši nemovitost dobrovolně nevyklidit,“ píší dále muslimové.

„Chceme zdůraznit, že toto místo pro nás rozhodně není jen komerčním objektem. Je pro nás čímsi mnohem, neporovnatelně důležitějším. Je to centrum naší komunity a také společná modlitebna, tedy místo posvěcené modlitbami lidí, shromažďujících se zde ve svobodném vyznávání naší víry,“ zmiňují dále libenští muslimové. „Setkávají se zde muslimové z celé republiky stejně jako ze zahraničí. Toto místo je nám velmi drahé. O to bolestnější je pro nás nynější stav a okolnosti, které k němu vedly,“ vysvětlují v dopise.

„Absurdita exekutorčina počínání“, neboli prodej nemovitosti v hodnotě desítek milionů kvůli dluhu v řádu desetitisíců podle muslimů, vede k „přesvědčení, že bylo od počátku záměrem této akce připravit nás o naši nemovitost“. „V nejhorším případě mohla přistoupit k zabavení movitého majetku. Bylo zcela zbytečné sahat na nemovitý majetek. Nemáme přímé důkazy pro to, že by exekutorka byla účelově spolčena s vydražitelem, proto ho neuvádíme jako argument, nicméně naše silná podezření v tomto směru nejenže nebyla vyvrácena, ale naopak vzrostla,“ píší muslimové.

„Zákon, který škodí všem lidem této země“

Vyzývají rovněž ke změně zákona, který exekuci na jejich objekt kvůli dlužné částce nepoměrně nižší hodnoty umožnil. „Pokud byl onen akt proti nám učiněn v rozporu se zákonem, je to hrozné, že není dovolání ke spravedlnosti. Ale pokud byl snad náhodou – čemuž stále nevěříme – proveden snad v souladu se zákonem, je to ještě mnohem horší. Protože tento zákon je tak krajně nespravedlivý, že škodí všem lidem této země“, píší muslimové s tím, že je podle nich ve „prospěch občanů této země takový zákon změnit, aby nemohlo už nikdy dojít k tomu, že budou zabaveny majetky v mnohasetnásobné výši než je výše pohledávky“. „Takový zákon způsobuje nespočetně více zla než případného dobra,“ píší dále.

„V každém případě je to krajní nespravedlnost, které se budeme bránit. Neopustíme dobrovolně svůj majetek, který jsme řádně koupili a všechny pohledávky uhradili. Se vší slušností, nenásilně a s pokorou, ale neochvějně budeme bránit svou spravedlivou věc před do nebe volající nespravedlností. Budeme bránit místo, které je nám drahé a nevyklidíme ho dobrovolně, protože tím bychom vycházeli vstříc nespravedlnosti a zlu,“ oznamují muslimové, že místo dobrovolně neopustí. „Vážený pane premiére, dopřejte nám prosím sluchu v této věci, pro nás neobyčejně důležité nejen dnes, ale i do budoucna. Stále věříme ve Váš smysl pro spravedlnost, že Vy a tato země nedopustíte takto jednoznačně nespravedlivé jednání,“ apelují libeňští muslimové na Babiše v závěru dopisu.

autor: Jonáš Kříž