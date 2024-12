Muž pod dekou v Asadově base ztrapnil CNN. A to není vše

Při reportáži ze Sýrie, kam se údajně reportéři stanice vypravili, aby nalezli stopy po novináři Austinu Ticeovi, se odehrál zvláštní příběh. Ve věznici, která patřila rozvědce syrského letectva, a byla jinak prázdná, narazili na zamčenou celu a v ní na muže ukrytého pod dekou. Který, když byl tázán, uvedl, že pochází z města Homs, že byl v cele uvězněn 3 měsíce. „Držel se mě pevně oběma rukama,“ komentovala reportáž reportérka Clarissa Wardová, která vězně napájela vodou a neustále mu opakovala, že je vše v pořádku.

Záhy po zveřejnění reportáže se však objevily pochyby o tom, co vězeň napovídal a reportérka divákům přetlumočila. Podezřelé bylo zejména jeho vzezření. „Televize CNN poskytla rozhovor s vězněm v syrském vězení, který údajně tři měsíce hladověl a byl nucen žít na samotce, než ho televize zachránila z cely. Vypadá zdravě a má dokonale upravené nehty,“ podotkl podcaster Ian Miles Cheong.

„Čisté oblečení, perfektně upravené a dokonale zastřižené nehty. Vypadá dobře na vězně, který byl údajně měsíce zavřený a vyhladovělý v Asadově vězeňské cele a který nevěděl, že režim padl a vězení bylo vyklizeno. CNN nikdy nezklame,“ doplnil o den později.

CNN interviewed a detainee in a Syrian prison who was reportedly starved and forced to live in solitary confinement for three months before the network rescued him from his cell. He looks hale, healthy, and he has perfectly manicured nails. pic.twitter.com/INRy38bO5w — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 12, 2024

Clean clothes, perfectly groomed, and perfectly manicured nails. Looking good for a prisoner who was supposedly confined and starved in a prison cell for months by Assad who didn’t know that the regime had fallen and that the prison had been emptied. CNN never fails to deliver. pic.twitter.com/AIaxnvLrqt — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 13, 2024

Cheong nebyl zdaleka jediný, komu vzezření dotyčného nesedělo k tomu, co o sobě tvrdil.

CNN expose the brutality of former Syrian leader Assad and his regimes obsession with manicuring prisoners nails & forcing them to wear clean & ironed clothes.



Witness the moment CNN rescue one such prisoner in a Damascus prison locked up without food & water for 3 months. pic.twitter.com/DiovCTdcdW — Marwan Nawaz (@MarwanNawaz) December 14, 2024

How bad could Assad's dungeons be -- bloke's got manicured nails. They're in better condition than my nails. https://t.co/sYA90xuIIr pic.twitter.com/MzgYgjg3wQ — DJSmith (@davidjacksmith) December 12, 2024

Na to, koho ve skutečnosti CNN „osvobodila“, se zaměřila fack-checkingová organizace Verify-Sy. Jednak reakce vězně na světlo zdaleka neodpovídá někomu, kdo byl uvězněn tři měsíce. A i když byl údajně bit a mučen, tak vypadal zdravě a byl upraven. A reportérka ani v reportáži nevysvětlila, proč ve vězení nebyl nikdo jiný a proč v něm Ádil Charbál zůstal. Údajný vězeň byl také střídavě klidný a roztřesený strachy.

Jméno Ádil Charbál zkusila organizace nalézt, ale bezúspěšně. Nicméně, podle dialektu skutečně muž pocházel z města Homs. Tam také organizace zjistila, že jeho skutečné jméno je údajně Saláma Mohamed Saláma. Byl také znám pod jménem Abú Hamza a byl nadporučíkem v rozvědce syrského letectva. A ve městě nechvalně proslulý. Místní obyvatelé tvrdí, že byl na kontrolních stanovištích u města a často zneužíval svého postavení. Také prý kradl, vydíral a nutil obyvatele, aby se stali donašeči. Jeho zatčení bylo podle místních způsobeno tím, že se nepohodl se svým nadřízeným o to, jak rozdělit vybrané peníze. Proto byl v cele v Damašku. Dotyčný podle organizace také mučil a zabíjel civilisty už od roku 2014.

„Byl zodpovědný za zadržení a mučení mnoha mladých mužů ve městě bezdůvodně nebo na základě vykonstruovaných obvinění. Mnozí z nich se stali terčem útoku jen proto, že odmítli zaplatit úplatek, odmítli spolupracovat, nebo dokonce ze svévolných důvodů, jako byl jejich vzhled. Tyto podrobnosti potvrdily rodiny obětí a bývalí zadržení, kteří hovořili s Verify-Sy,“ uvádí server. Dotyčný se po pádu režimu snažil tvrdit, že byl donucen tyto zločiny páchat. Také si smazal sociální média a změnil telefonní číslo, aby zahladil stopy. Verify-Sy dokonce objevila fotografii Salámy Mohameda Salámy v uniformě, v jeho kanceláři. Organizace si pak klade otázku, zda CNN věděla, o koho se jedná, nebo se jen nechala obalamutit.

Včera pak sama CNN informovala o vyšetřování týmu Verify-Sy, a to s titulkem: „Osvobozený vězeň, který tvrdil, že je obětí Asadova režimu, byl podle místních zpravodajský důstojník“. Žádné přiznání pochybení se však v článku nenachází, pouze již zveřejněné informace z Verify-Sy a dovětek, že se CNN nepovedlo navázat kontakt.

Z celé epizody však už vyvodil závěr moderátor Michal Půr: „Už nic nesdílet od tradičních médií.“

Základní poučení. Už nic nesdílet od tradičních médií??https://t.co/tYCro6fUDD — Michal Půr (@michalpur) December 17, 2024

K údajnému vězni promluvil pro ParlamentníListy.cz diplomat a pedagog Petr Drulák. „Když se nějaká americká televizní stanice vypraví na takové místo, aby mluvila s tzv. očitými svědky, je velmi složité na to spoléhat. Téměř ve všech případech je to naaranžované. V lepším případě se jedná o někoho, kdo byl skutečně očitým svědkem něčeho a popíše to, ale v řadě případů je to celé fabrikace a kompletně vymyšleno,“ míní.

A vysvětluje: „Než se někam dostanou američtí novináři, naplní všechna nutná bezpečnostní opatření, očití svědci jsou už pryč a často nebudou mít důvod se s americkými štáby bavit. Vždy jsem velmi skeptický k reportážím, kde údajný očitý svědek svědčí o nějakých krutostech. Nepopírám tím, že se na těchto místech v Sýrii krutosti děly, ale nečekejme, že nám o tom CNN podá nějakou objektivní zprávu.“

Zmínil další případ nevěrohodných zpráv: „Zahlédl jsem v nějakém článku fotografie hromady bot v celách syrského vězení a novináři připomínali, že to je podobné jako v Osvětimi, kde zůstaly svršky zlikvidovaných vězňů. Zcela jistě to nebyla náhoda. Je snaha to dnes naaranžovat tak, aby to připomínalo hromadné zločiny z naší historie a na lidi to zapůsobilo. Hlavním úkolem médií dnes je vysvětlit jak děsivý byl Asadův režim a jak správná byla podpora islamistických teroristů proti Asadovi. Lze tak ospravedlnit téměř cokoliv. To cokoliv budeme jednou zažívat, až to tam islamisté začnou provádět. Lidem, kteří budou krmeni těmito mediálními obrazy, budou vždy schopni říci, že za Asada to bylo ještě horší, a to je celý smysl této mediální operace.“

