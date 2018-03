Myšlenka na olympiádu v Praze opět ožívá. Zásluhu na tom prý má i Babiš

Za primátora Béma však projekt skončil fiaskem. Zůstalo logo, série fotografií a pár studií. A 70 milionů bylo pryč. Ještě vlastně Praha má metro v Letňanech, jež končí v polích, kde původně měla být olympijská vesnice a také stadion.

„Byl bych rád, kdybychom se dočkali olympiády v Praze,“ zasnívá se ale nyní šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. A v kuloárech prý zaznívá tato myšlenka čím dál častěji. Česká ekonomika totiž roste. Navíc premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) má sympatie pro sport a budování nových sportovišť. A olympiáda by mohla změnit i pozici sportu v Česku.

„Je to hezký sen, který by si přála spousta lidí. Ale v tuto chvíli asi tak reálný, jako kdyby si stodvacetikilový člověk řekl, že vystoupí na Mount Everest,“ přiznává poslanec za ČSSD Michal Kraus, jemuž je jasné, že udělat nízkorozpočtovou olympiádu je skoro protimluv. Už kvůli nutným bezpečnostním opatřením.

„Jako sportovci by se mi moc líbilo mít olympiádu v Česku. Ta myšlenka je zajímavá. Je mi jasné, že kdyby tady nějaká olympiáda měla být, bylo by to hodně daleko v budoucnosti. Ale kdyby se to dalo skloubit s výstavbou sportovišť, která po celé zemi potřebujeme, nebylo by to vůbec špatné,“ uvažuje také poslanec za ANO Jaroslav Bžoch.

autor: vef