Na Ukrajinu a zbraně vláda peníze má. Zato české rodiny, důchodci, školy... Babiš vypěnil

V rozhovoru se expremiér Andrej Babiš vyjádřil také ke kauze Čapí hnízdo, kdy vrchní soud v minulém týdnu zrušil osvobozující verdikt a věc se tak opět dostane k hlavnímu líčení. „Čapí hnízdo je účelové trestní stíhání objednané polistopadovým kartelem. Někdo v roce 2016 si to objednal. Strategii nemám, mám na to advokáty,“ poznamenal Babiš.

Kritizuje současný kabinet a vysvětluje, co znamená nová totalita. „Samozřejmě, že to není totalita jako to, co jsme tady zažili. Máme svobodu a můžeme si říkat, co chceme. Pětikoalice ovládla všechny instituce. Mají prezidenta, Ústavní soud, mají Senát, mají Poslaneckou sněmovnu, dosazují všude svoje lidi... Ale veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas, které máme všichni platit, dokonce i za mobily, 10 miliard korun ročně… A viděli jsme to tento týden, jak manipulují, jak jsou totálně provládní a fandí. Média vyhrála pětikoalici volby. Stejně média vyhrála prezidentské volby,“ zmínil Babiš, že svým souslovím „nová totalita“, které používá, nemluví o totalitě komunistické, ale o tom, že si tu určitá skupina uzurpuje moc.

Babiš se samozřejmě také připravuje na evropské volby, kdy podle něj heslem bude „ilegální migrace – ohrožení Evropy“.

A neopomíná ani kritiku konsolidačního balíčku. „Tady ho máte (vytáhl brožury hnutí ANO): prohlášení stínové vlády, tam to je naprosto konkrétně. Nebo Národní investiční plán do roku 2050. Byl jsem ministr financí, měl jsem přebytkový rozpočet, snížil jsem absolutně jako jediný ministr zadlužení, a přitom jsme snižovali daně. A výsledky vlády Petra Fialy? Taková ODS není schopná napsat na A4 něco pozitivního, co udělali pro lidi,“ ukázal Babiš, jak by celou věc řešil on.

„My bychom konsolidovali bez navyšování daní. Vláda nečerpá evropské fondy,“ upozorňuje. „Oni nešetří, oni zvyšují daně, ale ani tak to nebude 150 miliard. Opakují stejnou chybu jako Kalousek. Okolní země půjdou nahoru a naše ekonomika bude v recesi. Byl jsem ministr financí, premiér, a vybudoval jsem i nějakou firmu, vím, o čem mluvím. Vyjednali jsme tisíc miliard korun z evropských fondů. Proč to nečerpají? Neinvestují?“ klade Babiš otázku.

A vyjádřil se ke slovům premiéra Petra Fialy (ODS), který si myslí, že peníze občanů by mohl ušetřit právě Babiš, pokud by jeho potravinářské koncerny zlevnily. „Taky se mu každý, kdo tomu rozumí, vysmál. Víte, kolik stojí rohlík? Včera v obchodě stál 2,90 Kč. Čeští pekaři ho dodávají za 1,40 až 1,60 Kč. Kdo má tu marži? No prodejci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řekl, že trh funguje. Petr Fiala se diví ziskům potravinářských firem? A co výrobci elektřiny, zbrojaři, banky? Pan premiér řekl, že by ceny potravin měla zkontrolovat Finanční správa. Tak ať to udělá!“ nabádá Andrej Babiš.