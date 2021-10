Na jídlo jen s potvrzením, testy už si zaplatíte. Vojtěch představil covidové změny

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci představil změny v mimořádných opatřeních kvůli sílící pandemii covidu-19. Od 1. listopadu budou muset kontrolovat provozovatelé restaurací a provozoven certifikát o očkování, testu nebo prodělání nemoci. Testy budou nově hrazeny jen lidem do 18 let věku a od 25. října bude platit povinnost nošení respirátoru na pracovišti.

„Dnes jsem předložil několik změn v mimořádných opatřeních. Ta opatření bych rozdělil do tří skupin. Jednak od 25. října bude povinnost respirátor ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť bez výjimky. Maximálně pokud je pracovník na pracovišti sám,“ řekl ministr zdravotnictví.

Velkou novinkou bude povinnost provozovatelů restaurací kontrolovat certifikát o očkování, testu nebo prodělání nemoci. „Dnes se musí certifikát předkládat v rámci hromadných akcí, ale nově se bude muset kontrolovat i v restauracích, klubech a dalších provozech. To bude platit od 1. listopadu a certifikát bude muset kontrolovat provozovatel a bez něj nesmí umožnit zákazníkovi vstup nebo mu poskytnout svoji službu,“ vysvětlil největší změnu Vojtěch.

Další změnou je snížení platnosti testů a hrazení testů jen pro lidi do 18 let věku. „Prokazování testování se dotýká také zkrácení platnosti testů, kdy to bude u PCR testů jen 72 hodin a u těch ostatních testů 24 hodin. Neindikované testování bude nadále placené, ale jsou tam výjimky u lidí do 18 let nebo u lidí, kteří jsou rozočkováni nebo očkovaní být nemohou,“ pokračoval Vojtěch.

„Je tam změna u dětí do 12 let, kde jsme vyšli vstříc rodičům a tyto děti se nemusejí nově prokazovat testy nebo očkováním. Od 1. listopadu se tak budou muset prokazovat pouze děti nad 12 let. To jsou všechny změny, které vláda schválila a vejdou v platnost od 25. října, respektive od 1. listopadu,“ uzavřel Vojtěch.

Poté si vzal slovo ještě premiér Andrej Babiš, který zkritizoval přístup aspiranta na post ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). „Mě mrzí ta prohlášení pana Válka, který s námi nespolupracuje a místo toho dává rozhovory o tom, jak nic neděláme. Bylo by dobré, aby ta příští vláda začala pracovat a přišla se svým anticovid týmem a jednali s námi. Já nerozumím těm jeho vyjádřením a lžím, které pronáší do mediálního prostoru. Politika by v této situaci měla jít stranou a měli bychom spolupracovat,“ zahřímal Babiš.

