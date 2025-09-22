Na koho ukázal Masaryk. Úder Fridrichové a Witowské

Spustit čtení článku

22.09.2025 12:12 | Komentář

Nově odhalených slov Tomáše Garrigue Masaryka se chytly i bývalé osobnosti ČT, Světlana Witowská a Nora Fridrichová. Konkrétně části o hádání se s hloupými. Na jejich slova se ozval expert Motoristů Jan Zahradil a pro ParlamentníListy.cz i komentátor Petr Holec.

Na koho ukázal Masaryk. Úder Fridrichové a Witowské
Foto: Repro Youtube
Popisek: Moderátorka a novinářka Světlana Witowská

Ze slov prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která byla odhalena v pátek, nejvíce zaujala ta o hlupácích. Alespoň na sociálních sítích. „Lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ vzkázal dle historičky z Akademie věd Dagmar Hájkové Masaryk. Toho se chytila celá řada politiků a jiných ososbností, zejména z řad podporovatelů současné koalice.

K tomu se přidaly i bývalé osobnosti ČT. Tedy moderátorky Nora Fridrichová a Světlana Witowská. „Jak by to psal TGM dnes: ‚Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi.‘ Tak směle do toho. Ve vší slušnosti, prosím,“ vyzvala Witowská.

„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ citovala Masaryka Fridrichová a přidala poděkování.

Na obě bývalé osobnosti ČT reagoval bývalý europoslanec Jan Zahradil. „Je komické, jak někteří lidé automaticky pochopili Masarykův vzkaz v tom smyslu, že ti chytří jsou právě oni, pročež je jejich údělem hádat se s hloupými. Čímž dotyční jen potvrdili vlastní hloupost,“ vzkázal Witowské. „Tento citát zpravidla postují lidé, kteří se domnívají, že není o nich, ale o těch ostatních. Ale je právě o nich,“ pokračoval u Fridrichové.

A pro ParlamentníListy.cz se k Witowské a Fridrichové vyjádřil komentátor Petr Holec. „Já beru vyjádření Witowské a Fridrichové v souvislosti se vzkazem Masaryka jako prozření. I ony si řekly, že se v zájmu Česka budou obětavě hádat s těmi, kdo by náhodou chtěli znovu volit nějakou stranu z vládní pětky Petra Fialy,“ uvedl.

„Protože hodit to znovu politikům, díky nimž jsme rekordně zchudli, kteří nás rekordně zadlužili, zatímco nám rekordně zvýšili daně, a ještě k tomu lžou a ohrožují poprvé od roku 1989 demokracii, to vážně smrdí hloupostí a nevzdělaností. Pozdě, ale přece, říká se!“ doplnil.

autor: Karel Šebesta

