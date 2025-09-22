Na koho ukázal Masaryk. Úder Fridrichové a Witowské

Ze slov prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která byla odhalena v pátek, nejvíce zaujala ta o hlupácích. Alespoň na sociálních sítích. „Lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ vzkázal dle historičky z Akademie věd Dagmar Hájkové Masaryk. Toho se chytila celá řada politiků a jiných ososbností, zejména z řad podporovatelů současné koalice.
K tomu se přidaly i bývalé osobnosti ČT. Tedy moderátorky Nora Fridrichová a Světlana Witowská. „Jak by to psal TGM dnes: ‚Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi.‘ Tak směle do toho. Ve vší slušnosti, prosím,“ vyzvala Witowská.
„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ citovala Masaryka Fridrichová a přidala poděkování.
Jak by to psal TGM dnes:— Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) September 19, 2025
„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi.“
Tak směle do toho. Ve vší slušnosti, prosím??.
„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi.“— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) September 19, 2025
TGM 1934, přečteno dnes
Děkujeme ???? pic.twitter.com/HPYaIAVaCG
Na obě bývalé osobnosti ČT reagoval bývalý europoslanec Jan Zahradil. „Je komické, jak někteří lidé automaticky pochopili Masarykův vzkaz v tom smyslu, že ti chytří jsou právě oni, pročež je jejich údělem hádat se s hloupými. Čímž dotyční jen potvrdili vlastní hloupost,“ vzkázal Witowské. „Tento citát zpravidla postují lidé, kteří se domnívají, že není o nich, ale o těch ostatních. Ale je právě o nich,“ pokračoval u Fridrichové.
Je komické, jak někteří lidé automaticky pochopili Masarykův vzkaz v tom smyslu, že ti chytří jsou právě oni, pročež je jejich údělem hádat se s hloupými.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) September 19, 2025
Čímž dotyční jen potvrdili vlastní hloupost.
Tento citát zpravidla postují lidé, kteří se domnívají, že není o nich, ale o těch ostatních.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) September 20, 2025
Ale je právě o nich??.
A pro ParlamentníListy.cz se k Witowské a Fridrichové vyjádřil komentátor Petr Holec. „Já beru vyjádření Witowské a Fridrichové v souvislosti se vzkazem Masaryka jako prozření. I ony si řekly, že se v zájmu Česka budou obětavě hádat s těmi, kdo by náhodou chtěli znovu volit nějakou stranu z vládní pětky Petra Fialy,“ uvedl.
„Protože hodit to znovu politikům, díky nimž jsme rekordně zchudli, kteří nás rekordně zadlužili, zatímco nám rekordně zvýšili daně, a ještě k tomu lžou a ohrožují poprvé od roku 1989 demokracii, to vážně smrdí hloupostí a nevzdělaností. Pozdě, ale přece, říká se!“ doplnil.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta