Na protidrogovou politiku chybí 101 milionů. Mohly by jít z EU

Na zajištění protidrogové politiky v Česku chybí pro letošek v rozpočtu zhruba 101 milionů korun. Ministerstvo práce prověří, zda by se peníze na odborníky či centra prevence závislosti na hazardu nedaly získat z nevyčerpaných financí z fondů z EU. Novinářům to po jednání vládní rady pro koordinaci protidrogové politiky řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Rada se pod jeho vedením sešla dnes poprvé. Debatovala i o možnosti proplácení léčby závislosti na drogách, opatřeních proti kouření a nadměrnému pití či daních na alkohol a tabák.

Odbor protidrogové politiky, který spadá pod premiéra, má pro letošek k dispozici 130 milionů. Na platy a další odborníky by podle Babiše potřeboval asi 71 milionů korun. V Česku funguje sedm center prevence závislosti na hazardu. Premiér v demisi uvedl, že by takové středisko mělo být v každém kraji. Na předcházení závislosti na hraní chybí asi 30 milionů. Ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO) má zjistit, jestli je možné získat sumu z nevyčerpaných peněz z programů EU.

Odbor chystá novou protidrogovou strategii a plány s opatřeními pro příští roky. Návrh, který má obsahovat i podrobnosti o financování a předpokládaném výsledku, by měl být hotov asi za měsíc. Do pololetí by měla být pak na stole výsledná verze. Kabinet by dokument měl schválit do konce roku.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila stát ztrácí ročně kvůli kouření a pití 60 až 100 miliard, kvůli hazardu až 16 miliard a kvůli nelegálním drogám asi šest miliard. Sumy zahrnují dopady na zdraví, práci či rodiny. V Česku jsou téměř dva miliony lidí, kteří si každý den zapálí. Zhruba 400 000 lidí hrozí závislost na alkoholu, 150 000 lidí pak pije denně nadměrně. Závislost na nelegálních drogách má asi 50 000 lidí, upřesnil Vobořil.

Debata by se mohla vést i o případném zvýšení zdanění alkoholu

Podle premiéra v demisi jsou finanční dopady obrovské. Zpřísnit by se měly proto například kontroly obchodní inspekce a policie, zda alkohol či tabák nemohou pořídit děti a mladiství. Víc by se měl kontrolovat také hazard. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) by měl začít pak jednat se zdravotními pojišťovnami o možnostech proplácení substituční léčby.

Závislí na drogách si nyní musí substituční preparáty kupovat sami. Podle Babiše to často dělají na černém trhu. „Pokud by substituci stát dostal pod kontrolu a hradil, měl by přehled. Ve finále to stojí víc peněz, když to neřešíme,“ řekl Babiš. Dodal, že substituce by stála celkem asi 350 milionů ročně, ve zdravotním pojištění je přes 300 miliard.

Debata by se mohla vést i o případném zvýšení zdanění alkoholu, tabáku a hazardu, které prosazuje Vobořil. „Dá se udělat to, že se navýší část nepřímých daní. Světová zdravotnická organizace to považuje za jedno z nejsilnějších preventivních opatření,“ řekl koordinátor. Premiér v demisi uvedl, že je možné se bavit o tom, „jaká spotřební daň je adekvátní a neadekvátní“. V minulém volebním období navrhoval snížení DPH u piva. Vobořil to kritizoval.

Babišova vláda v demisi chtěla původně protidrogový odbor přesunout z gesce premiéra na ministerstvo zdravotnictví. Po kritice od záměru ustoupila. Na dotaz, proč se Babiš nakonec rozhodl tématu věnovat, dnes odpověděl, že ho tato problematika baví.

Nově by se rada měla scházet častěji, a to zřejmě každý měsíc. Příští jednání by se mělo konat 8. března. Ještě před ním se chce Babiš seznámit s fungováním služeb v terénu. Protidrogová zařízení by měl navštívit 5. března.

autor: mp