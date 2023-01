Náčelník je kret*n, ozval se sledovaný expert. V ruské armádě to houstne

Podle tiskového prohlášení, které citovala agentura TASS, ruský prezident na základě výzvy patriarchy Kirilla pověřil ministra obrany Ruské federace, aby zavedl příměří podél celé linie kontaktu mezi bojujícími stranami na Ukrajině od 12.00 6. ledna do půlnoci 7. ledna letošního roku.

Vladimir Putin tak chce umožnit velkému množství občanů hlásících se k pravoslaví, aby se mohli zúčastnit na Štědrý den bohoslužeb (pravoslavná církev totiž slaví Vánoce 7. ledna).

Ukrajinský prezidentský poradce Mychajlo Podoljak však reagoval slovy o pokrytectví. Ukrajina podle něj neútočí na cizí území a nezabíjí civilisty jako Ruská federace. „Ruská federace musí opustit okupovaná území. Jedině tak bude ‚dočasné příměří‘. Pokrytectví si nechte pro sebe,“ poznamenal. Ukrajina přitom navrhovala stažení ruských jednotek již před 25. prosincem, to Rusko odmítlo. Navíc i na Štědrý den (24. prosince) ostřelovalo ukrajinská města.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.